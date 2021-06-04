Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

100% по факту поставки в течении 30 календарных дней.

ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Извещатель пожарный пламени адресный с черно-белой камерой без обогрева смотрового окна, тип кабельного ввода - металлорукав, степень защиты IP66, маркировка взрывозащиты 1ExеmbПТ5GbХ, диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 75 ºС, напряжение питания от 18 до 32 В, ввод-вывод сигналов по интерфейсу RS-485 в протоколе MODBUS RTU, ИП 329/330-1-1-01ЕхМ ТУ 4371-015-12221545-05 , ООО «СИНКРОСС» г. Саратов." Кол-во: 4

"Позиция 2" "Извещатель пожарный пламени адресный без обогрева смотрового окна, тип кабельного ввода - металлорукав, степень защиты IP66, маркировка взрывозащиты 1ExеmbПТ5GbХ, диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 75 ºС, напряжение питания от 18 до 32 В, сухие контакты, токовый сигнал 0-20 мА, ИП 329/330-1-1-03ЕхМ ТУ 4371-015-12221545-05 , ООО «СИНКРОСС» г. Саратов." Кол-во: 8

"Позиция 3" "Извещатель пожарный пламени адресный с черно-белой камерой без обогрева смотрового окна, степень защиты IP66, ИП 329/330-1-1-01ЕхМ ТУ 4371-015-12221545-05, ООО «СИНКРОСС», г. Саратов." Кол-во: 9

"Позиция 4" "Извещатель пожарный пламени адресный без обогрева смотрового окна, степень защиты IP66, ИП 329/330-1-1-03ЕхМ ТУ 4371-015-12221545-05, ООО «СИНКРОСС», г. Саратов." Кол-во: 33

"Позиция 5" "Извещатель пожарный пламени адресный с черно-белой камерой без обогрева смотрового окна, степень защиты IP66, ИП 329/330-1-1-01ЕхМ ТУ 4371-015-12221545-05, ООО «СИНКРОСС», г. Саратов." Кол-во: 2

"Позиция 6" "Извещатель пожарный пламени адресный с черно-белой камерой без обогрева смотрового окна, степень защиты IP66, ИП 329/330-1-1-03ЕхМ ТУ 4371-015-12221545-05, ООО «СИНКРОСС», г. Саратов." Кол-во: 6

"Позиция 7" "Извещатель пожарный пламени адресный с черно-белой камерой без обогрева смотрового окна, ИП 329/330-1-1-01ЕхМ ТУ 4371-015-12221545-05, ООО «СИНКРОСС» г. Саратов." Кол-во: 2