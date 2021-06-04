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Номер извещения
ГП105494
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка извещателей пожарных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
10.05.2021 08:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
Контактный телефон
+7 34949 2-31-27
Факс
+7 3494 22-29-18
Адрес электронной почты
m.minaev@gesstr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минаев Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка извещателей пожарных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105494Дата и время окончания срока приема заявок Поставка извещателей пожарныхНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
10.06.2021 13:0010.06.2021 13:0010.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105494Подведение итогов не позднее Поставка извещателей пожарныхНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка извещателей пожарных
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно формы ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 29Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
Адрес местонахождения
629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29
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Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 9
Кол-во: 33
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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