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    Главная / Торги / Поставка извещателей пожарных

    Поставка извещателей пожарных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105494Дата и время окончания срока приема заявок Поставка извещателей пожарныхНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105494

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка извещателей пожарных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    10.05.2021 08:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Прил2___Форма_ТКП_Извещатели.xlsx

    Прил1___техническое_задание.docx

    ГП105494_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Контактный телефон

    +7 34949 2-31-27

    Факс

    +7 3494 22-29-18

    Адрес электронной почты

    m.minaev@gesstr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минаев Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка извещателей пожарных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 13:00 GMT +304.06.2021 13:0004.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105494Дата и время окончания срока приема заявок Поставка извещателей пожарныхНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    10.06.2021 13:0010.06.2021 13:0010.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105494Подведение итогов не позднее Поставка извещателей пожарныхНовый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.06.202110.06.2021 13:0010.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105494Подведение итогов не позднее Поставка извещателей пожарныхНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка извещателей пожарных

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно формы ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, д. 29Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту поставки в течении 30 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Промысловая, 29

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/955115/name/60c837fcd4e6a5.04702109

    15.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Извещатель пожарный пламени адресный с черно-белой камерой без обогрева смотрового окна, тип кабельного ввода - металлорукав, степень защиты IP66, маркировка взрывозащиты 1ExеmbПТ5GbХ, диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 75 ºС, напряжение питания от 18 до 32 В, ввод-вывод сигналов по интерфейсу RS-485 в протоколе MODBUS RTU, ИП 329/330-1-1-01ЕхМ ТУ 4371-015-12221545-05 , ООО «СИНКРОСС» г. Саратов."

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Извещатель пожарный пламени адресный без обогрева смотрового окна, тип кабельного ввода - металлорукав, степень защиты IP66, маркировка взрывозащиты 1ExеmbПТ5GbХ, диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 75 ºС, напряжение питания от 18 до 32 В, сухие контакты, токовый сигнал 0-20 мА, ИП 329/330-1-1-03ЕхМ ТУ 4371-015-12221545-05 , ООО «СИНКРОСС» г. Саратов."

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Извещатель пожарный пламени адресный с черно-белой камерой без обогрева смотрового окна, степень защиты IP66, ИП 329/330-1-1-01ЕхМ ТУ 4371-015-12221545-05, ООО «СИНКРОСС», г. Саратов."

    Кол-во: 9

    "Позиция 4"

    "Извещатель пожарный пламени адресный без обогрева смотрового окна, степень защиты IP66, ИП 329/330-1-1-03ЕхМ ТУ 4371-015-12221545-05, ООО «СИНКРОСС», г. Саратов."

    Кол-во: 33

    "Позиция 5"

    "Извещатель пожарный пламени адресный с черно-белой камерой без обогрева смотрового окна, степень защиты IP66, ИП 329/330-1-1-01ЕхМ ТУ 4371-015-12221545-05, ООО «СИНКРОСС», г. Саратов."

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Извещатель пожарный пламени адресный с черно-белой камерой без обогрева смотрового окна, степень защиты IP66, ИП 329/330-1-1-03ЕхМ ТУ 4371-015-12221545-05, ООО «СИНКРОСС», г. Саратов."

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Извещатель пожарный пламени адресный с черно-белой камерой без обогрева смотрового окна, ИП 329/330-1-1-01ЕхМ ТУ 4371-015-12221545-05, ООО «СИНКРОСС» г. Саратов."

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Извещатель пожарный пламени адресный без обогрева смотрового окна, ИП 329/330-1-1-03ЕхМ ТУ 4371-015-12221545-05, ООО «СИНКРОСС» г. Саратов."

    Кол-во: 2

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