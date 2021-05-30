Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2021 18:0030.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105492Дата и время окончания срока приема заявок Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105492

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    УГС000091,093, УГ0000184,ЕГ0000051, 009,INF13538,13550,13668,13675, 15615

    Наименование закупки

    Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    09.05.2021 18:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    __Приложение__2_Формат_оферты___слесарка.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    Maksim.Nemkov@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Немков Максим Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2021 18:00 GMT +330.05.2021 18:0030.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105492Дата и время окончания срока приема заявок Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2021 18:0030.05.2021 18:0030.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105492Дата и время вскрытия заявок Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2021 18:0030.10.2021 18:0030.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105492Подведение итогов не позднее Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    30.10.202130.10.2021 18:0030.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105492Подведение итогов не позднее Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка: слесарный инструмент для нужд ОАО "ЯМАЛ СПГ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с форматом оферты

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ст. Соломбалка, г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 60 дней с даты поставки партии товара
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    24

    Металлы основные

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    25.73

    Инструмент

    28.6

    Инструмент, ножевые изделия и универсальные скобяные изделия

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение к УГС000091 поз.8-17

    21.09.2021

    инструкция

    21.09.2021

    заявка на участие

    21.09.2021

    формат оферты

    21.09.2021

    ОЛ к УГС000093

    21.09.2021

    Приложение 1 к INF15615

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шприц для пластичной смазки под картридж 500 cm3 FACOM 378A.50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Набор инструментов UniPro U-125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Набор для высечки прокладок 245.J2A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Муфта Ганзена TW-2C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Киянка резиновая MATRIX 450 гр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Киянка резиновая MATRIX 680 гр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Черенок для щетки деревянный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Набор шестигранников угловых коротких 9 предметов 1,5-10 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Набор шестигранников угловых длинных c шаром 9 предметов 1,5-10 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Набор ключей Torx угловых длинных 9 предметов T10-T50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Набор Г-образных шестигранных ключей с шаром,13 предметов, 5/64"-3/8""

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Ключ шестигранный Г-образный удлинённый​ 3мм с шаром"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Набор слесарно-монтажных инструментов Industry Kraftool"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Набор насадок-бит."

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Ключ накидной ударный метрический."

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Ключ накидной ударный метрический."

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Ключ накидной ударный метрический."

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Ключ накидной односторонний 12-гранный, 27 mm"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Газовый ключ Ridgid 1143"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Разводной ключ Ridgid 756"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Разводной ключ Ridgid 762"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Металлорукав, черный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Образец-ступенька (ОС3) Материал - Ст20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Образец-ступенька (ОС3) Материал - Нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Образец (СОП), размеры 50х90х120 Материал - Ст.20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Образец(СОП), размеры 50х90х120 Материал - Нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Образец (СОП), размеры 30х50х70 Материал - Ст.20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Образец (СОП), размеры 30х50х70 Материал - Нержавеющая сталь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Образец (СОП) 60°-30-D304-n6-d 2,0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Образец (СОП) 60°-30-плоский-n6-d 2,0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Образец (СОП) 70°-30-D66-n3-d1,4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Образец (СОП) 70°-30-D110-n3-d1,4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Образец (СОП) 70°-30-D183-n3-d1,4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Образец (СОП) 70°-30-D183-n4-d 1,6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Образец (СОП) 70°-30-D304-n3-d1,4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Образец (СОП) 70°-30-D304-n4-d1,6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Образец (СОП) 70°-30-плоский-n3-d1,4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Образец (СОП) 70°-30-плоский-n4-d1,6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Шаблон для сварных соединений WG4 HI-LO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Шаблоны сварщика WG01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Шаблоны сварщика WG1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Шаблоны сварщика WG2+"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "УШС-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Угольники плоские УП 160х100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Угольники плоские УП 250х160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Угольники плоские УП 400х250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Угольники плоские УП 630х400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Угольник фланцевый (Угольник отбортовки для выравнивания фланцев) 300 х 300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Угольник фланцевый (Угольник отбортовки для выравнивания фланцев) 400 х 400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Угольник фланцевый (Угольник отбортовки для выравнивания фланцев) 500 х 500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Линейка ШП-2-400 (ШП-400)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Метр складной комплектация Stabila 617 (3 м х16 мм)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Набор щупы Vogel стандартные"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Лупа измерительная ЛИ-3-10х"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Бумага светоотражающая для балансировочного станка ВМ-300 (150х200мм)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "Лента сверхсильная клейкая 152х20мм Flex Tape standart или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Зубило слесарное 2810-0264 Н12Х1 (35°, L=250мм, В=25мм) ГОСТ 7211-86"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Зубило слесарное 2810-0241 Н12Х1 (35°, L=200мм, В=20мм) ГОСТ 7211-86"

    Кол-во: 30

    "Позиция 60"

    "Зубило слесарное 2810-0243 Н12Х1 (60°, L=200мм, В=20мм) ГОСТ 7211-86"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Зубило слесарное 2810-0193 Н12Х1 (35°, L=160мм, В=16мм) ГОСТ 7211-86"

    Кол-во: 30

    "Позиция 62"

    "Зубило слесарное 2810-0195 Н12Х1 (60°, L=160мм, В=16мм) ГОСТ 7211-86"

    Кол-во: 30

    "Позиция 63"

    "Набор для плоской притирки, тип L арт. 352217 или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Источник монохроматического света белый арт. 361201 KEMET, или аналог"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Оправка переходная ROHM Kegeldorn DIN238 или аналог"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Круг заточной тарельчатый электрокорунд 125х32х45мм или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Круг заточной конический электрокорунд 125х32х14мм или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Круг шлифовальный алмазный 125х32х31мм (арт.80000101) или аналог"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Микропереключатель поз. 030/90 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Клапан поз. 035/96 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Втулка Igus GFM 1214-09 Iglidur поз. 062/40 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Блок роликов и ремня поз. 070/40 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Электрический насос PA 35 85 поз. 108/90 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Разъединитель линии подачи поз. 314/90 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Фотоэлектрический элемент DAT S5-5-B3-32 поз. 156/90 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Боковая каретка зажима поз. 017/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Шнековый винт (две основы) поз. 041-A/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Шнековый винт поз. 041/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Косозубая шестерня (винт, два основания) поз. 042-А/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Косозубая шестерня поз. 042/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Ведущая рейка поз. 043/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Шестерня шнекового винта поз. 044/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Косозубая шестерня вала поз. 045/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Шестерня диска вала поз. 046/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Вал косозубой шестерни поз. 047/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Вал диска поз. 048/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Проставка косозубой шестерни поз. 049/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Элемент разлома стружки поз. 049/24 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Шестерня проставки диска вала поз. 050/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Шток устройства разлома стружки поз. 050/24 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Вал шнекового винта проставки подшипника поз. 051/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Ролик устройства разлома стружки поз. 051/24 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Фланец правого вала косозубой шестерни поз. 053/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Фланец вала диска поз. 054/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Фланец фиксирующего диска поз. 055/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Фланец левого вала косозубой шестерни поз. 056/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "O-кольцо 4187 поз. 073/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Электрический двигатель поз. 080/80 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Электрический двигатель поз. 087/80 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Маслосъемник ø45/72x8 поз. 101/15 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Стойка поз. 002/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Левый направляющий поз. 011/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Правый направляющий поз. 012/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Подшипник головки поз. 013/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Задний захват поз. 014/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Каретка заднего захвата поз. 015/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Боковой захват поз. 016/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Каретка бокового захвата поз. 017/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Микропереключатель ERSCE E100-00-AI поз. 022/90 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Клапан "MINI" M-F ø1/4” Gas поз. 032/96 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Каретка панели поз. 033/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Нижняя головка поз. 034/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Верхняя головка поз. 035/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Головной цилиндр поз. 042/24 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Аэратор поз. 077/20 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Микропереключатель поз. 027/90 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Цепной канат поз. 056/26 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Опора верхнего цепного каната поз. 070/26 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Корпус шаров поз. 111/24 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Электрический двигатель Gr. 71 4 poli 0,55кВт B5 поз. 312 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Панель натяжения ремня код 136/41 поз. 317 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Блокирующий соленоидный клапан поз. 013 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Регулятор наклона головки поз. 014 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Цилиндр головки поз. 014 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Фиксированные тиски цилиндра поз. 016 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Подвижные тиски цилиндра поз. 017 круглопильного станка NTA-370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Ремень клиновый N 28/5,5x796 25° GS ISO1813 для настольно-сверлильного станка Alzstar 23/S"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Ремень клиновый N 29,5/7x880 28° ISO1813 Для вертикально-сверлильного станка Alzstar 40/S"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Ремень клиновый N 29,5/7x1057 28° ISO1813 Для вертикально-сверлильного станка Alzstar 40/S"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Ремень клиновый 23×7×935Li ISO1813 Для вертикально-сверлильного станка Alzstar AB 50/HST"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Ремень клиновый 23×7×865Li ISO1813 Для вертикально-сверлильного станка Alzstar AB 50/HST"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Роликовый подшипник NK0810 INTERSKOL / ИНТЕРСКОЛ For Manual electrically-driven"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГазЭнергоСервис
    Попозиционная № ГП237311
    Поставка кабеленесущих систем
    Поставка кабеленесущих систем
    594101
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП237290
    Термопара гибкая ТХАв-0188-02-16000-2-1-П с паспортом и действующим поверочным сертификатом
    Термопара гибкая ТХАв-0188-02-16000-2-1-П с паспортом и действующим поверочным сертификатом
    594038
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Запрос предложений № ГП237282
    модуль тиристорный МТЗ-800-18
    модуль тиристорный МТЗ-800-18
    594012
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП225343
    Поставка шкафа системы температурного мониторинга и выполнение СМР для объекта: «Строительство ПС 220 кВ «Купчинская» с заходами КЛ 220 кВ (установка силовых трансформаторов мощностью 2х40 МВА ориентировочная протяженность 0,5 км)»
    Поставка шкафа системы температурного мониторинга и выполнение СМР для объекта: «Строительство...
    590761
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014153
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ «Сила Сибири». Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО «СТНГ»
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ...
    593110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237053
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу:...
    593204
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237033
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей,...
    593171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    228 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:44
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить