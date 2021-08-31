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    Главная / Торги / Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности

    Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105470Дата и время окончания срока приема заявок Прибор портативный для измерения шероховатости поверхностиТюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105470

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.05.2021 19:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-65

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Elena.Mischuk@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мищук Елена Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 15:00 GMT +331.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105470Дата и время окончания срока приема заявок Прибор портативный для измерения шероховатости поверхностиТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2021 15:0031.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105470Дата и время вскрытия заявок Прибор портативный для измерения шероховатости поверхностиТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 10:0030.09.2021 10:0030.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105470Подведение итогов не позднее Прибор портативный для измерения шероховатости поверхностиТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 10:0030.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105470Подведение итогов не позднее Прибор портативный для измерения шероховатости поверхностиТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    24,00 ₽на 400 дней
    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    26.51.1

    Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты

    26.5

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Задание_на_поставку_без_цены.xlsx

    21.07.2021

    Шаблон_Договора.rar

    21.07.2021

    Расчет_стоимости.XLSX

    21.07.2021

    ОЛ_TR_110.docx

    21.07.2021

    Квалификационная_Анкета_Претендента.doc

    21.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор портативный для измерения шероховатости поверхности"

    Кол-во: 2

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    Регион:
    Тюменская область
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