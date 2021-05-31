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    Главная / Торги / Ручной инструмент ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАСЦЕНЕНО БОЛЕЕ 70% от общего объема. ЛОТ ДЕЛИМЫЙ. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ И ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

    Ручной инструмент ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАСЦЕНЕНО БОЛЕЕ 70% от общего объема. ЛОТ ДЕЛИМЫЙ. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ И ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105466Дата и время окончания срока приема заявок Ручной инструмент Тюменская областьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105466

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ручной инструмент ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАСЦЕНЕНО БОЛЕЕ 70% от общего объема. ЛОТ ДЕЛИМЫЙ. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ И ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    08.05.2021 19:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Квалификационная_Анкета_Претендента.doc

    Задание_на_поставку_без_цены.xlsx

    Расчет_стоимости.XLSX

    Шаблон_Договора.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-50-65

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Elena.Mischuk@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мищук Елена Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ручной инструмент

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2021 10:00 GMT +331.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105466Дата и время окончания срока приема заявок Ручной инструмент Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2021 10:0031.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105466Дата и время вскрытия заявок Ручной инструмент Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    16.08.2021 21:0016.08.2021 21:0016.08.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105466Подведение итогов не позднее Ручной инструмент Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.08.202116.08.2021 21:0016.08.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105466Подведение итогов не позднее Ручной инструмент Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ручной инструмент

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    24,00 ₽на 400 дней
    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    25.73.3

    Инструмент ручной прочий

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Квалификационная_Анкета_Претендента.doc

    19.07.2021

    Шаблон_Договора.rar

    19.07.2021

    Задание_на_поставку_без_цены.xlsx

    19.07.2021

    Расчет_стоимости.XLSX

    19.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор бит HITACHI 713000 10шт.+магн.держатель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Набор сверл по металлу 1-13мм, 25 шт Энкор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Ящик для инструмента металлический 5-ти секционный SIT"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Штангельциркуль 250 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Топор 1,2 с топорищем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Плоскогубцы комбинированные 200мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Молоток слесарный искробезопасный 0,8 кг (кв/боек) (Искробезопасный инструмент)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Кувалда обмедненная с пластиковой рукояткой, 2,0 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Кувалда обмедненная с пластиковой рукояткой, 4,0 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Монтировка STURM (усиленная конструкция) 300мм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Лом строительный 1300мм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Набор ключей рожковых 8-55мм (17 шт в наборе)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Набор ключей накидных 8-55 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Ключ накидной ударный искробезопасный СПЕЦГАЗ 70 мм. Сплав Bе-Cu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Ключ накидной ударный искробезопасный СПЕЦГАЗ 65 мм. Сплав Bе-Cu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Ключ накидной ударный искробезопасный СПЕЦГАЗ 60 мм. Сплав Bе-Cu"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Прямой трубный ключ алюминиевый модель 24 3" 31105 Ridgid (Арт. 31105)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Прямой трубный ключ алюминиевый модель 18 2,5" 31100 Ridgid (Арт. 31100)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Нож GROSS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Набор отвёрток 6 шт., S2, трехкомпонентная рукоятка// Gross"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Ключ трубный рычажный Гросс 15601"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Ключ разводной КР-55 окс. SIT*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Ключ разводной КР-36 окс. SIT*"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Ключ разводной КР-19"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Набор ключей под удар 30-55 мм (30;32;36;38;41;46;50;55)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Домкрат ЗУБР реечный, механический, 3т, 154-1070мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Нагнетатель смазки Ж58А 8009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Краскопульт высокого давления, пневматический русский мастер 990 (диаметр сопла 15мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Ящик для инструмента с металлическими замками 20" 22х26х51// STELS Россия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Набор ключей рожковых 4-36мм (14 шт в наборе)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Набор инструментов 108 предметов в AUTO (AA-C1412L108) Арсенал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Набор пробойников для кожи 3-25мм, Зубр МАСТЕР 22949-Н15 (15шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Ящик для инструмента металический раскладной 5 отделени, 8569"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Лом металлический."

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Набор бит BOSCH Extra-Hart"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Набор сверл Metabo 627190000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "МУЛЬТИТУЛ GANZO G302-B"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Складной нож Steelclaw Резервист"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Пистолет для монтажной пены Matrix (88669)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Набор метчиков и плашек МАСТЕР, сталь 9ХС, 110 предметов ЗУБР 28119-H110_z01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Экстракторы для болтов и шпилек FIT усиленные, набор 5 шт Артикул: F36437"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Набор экстракторов №1, 5 шт. SPARTA (773505)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Измерительная рулетка с магнитным крюком, 5x25мм Gigant GWM525"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Полотно по металлу 300мм, быстрорежущая сталь"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Магнит телескопический LICOTA ATN-1016C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Рулетка Rubber, 5мх19мм, обрезиненный корпус, Matrix 31002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Концевой трубный ключ Ridgid артикул 31050"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Набор ключей гаечных ударных 17-55мм UT-13"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Шприц плунжерный 650/20мл."

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Набор ключей гаечных комбинированных 15 шт. (8-36) SIT*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "РУЛЕТКА СТАЛЬ С НЕЙЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 60М (SECO)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Сверло по плитке 6х70"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Бур по бетону Matrix 6х110 SDS PLUS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Ножницы под полипропиленовую трубу 20-63мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Пистолет для герметика SPARTA (полуоткрытый)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, закаленное"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "Набор отверток 8 шт. в кейсе JONNESWAY"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, закаленное"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Полотно ножовочное ручое 300 Hight Carbon HOR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Пистолет для монтажной пены Matrix (88669)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Набор сверл по металлу HSS-TiN (1-13 мм; 25 шт.) Bosch 2607017154"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Набор отверток 8 шт. в кейсе JONNESWAY"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Набор ключей шестигранников 25шт. JCB JWR005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Крыльчатка OL 231 9038129"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Универсальный набор инструмента THORVIK UTS0094 94 предмета 52061"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Набор инструментов Johnessway 1/2",1/4" (127 предметов)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Набор инструмента 90 предметов AUTO (AA-C1412L90) Арсенал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Клупп ручной резьбонарезной с трещеткой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "КЛЮЧ ГАЗОВЫЙ С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ №2 KING TONY 6521-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Ключ газовый № 5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "KING TONY (6521-26) Ключ газовый №4 с изогнутыми губками"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Ключ трубный рычажный "Сибртех" № 2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, закаленное"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, закаленное"

    Кол-во: 20

    "Позиция 75"

    "Тиски 200мм (8") поворотные JTC-3124 (слесарные)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Ключи Torx T10-T50 TOPEX 35D960 -9 предметов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Молоток искробезопасный ОМ 0,4 кг с квадрат.бойком с ручкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Ключ трубный рычажный КТР-2, СИБРТЕХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Ключ трубный рычажный КТР-1 СИБРТЕХ 15770"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Набор отверток профессиональных Fusion, CrV, 6 предметов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Набор инструмента 90 предметов AUTO (AA-C1412L90) Арсенал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Набор ЗУБР "ЭКСПЕРТ" с метал.реж. инстр., метчики, плашки, оснаст. - в мет. бокс 65 предметов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Набор X-LINE Titanium 30 (сверла, биты) / BOSCH (шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Набор головок торцевых 1/2" 10-32мм ( 24 предмета)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Ключ трубный рычажный, №1, 1", цельнокованый, CrV, тип - "L"// Gross"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Ключ трубный рычажный КТР-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Ключ трубный рычажный КТР 4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Ключ трубный рачажный КТР-3 СИБРТЕХ 15772"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Ключ трубный рычажной №2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Ключ трубный рычажный №0 3/4"ЗУБР""

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Ключ трубный рычажный GROSS 15621"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Ключ трубный (газовый) №1 (1") CrV "GRIFF" (HT HO 4)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Набор ключей Viking комби 12 пр. (V11012) + кейс V11000B (малый)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Набор ключей накидных трещеточных А F-50810 "FORCE""

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Набор ключей гаечных комбинированных (6 - 22 мм) MATRIX 15426"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Набор ключей Г-обр. 6-граные, 13 предметов, 2-19 мм Forsage"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Набор бит HITACHI 713000 10шт.+магн.держатель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Лезвие F 514 на труборез РИДЖИТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Лезвие F 515 на труборез РИДЖИТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Набор отверток 8 шт. в кейсе JONNESWAY"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Ключи Torx T10-T50 TOPEX 35D960 -9 предметов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Ключ разводной КР 36 окс"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Монтажка 600 мм Jonnesway AB030068E"

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "Ключ трубный рычажный КТР-2, СИБРТЕХ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 105"

    "Ключ трубный рычажный КТР-1 СИБРТЕХ 15770"

    Кол-во: 3

    "Позиция 106"

    "Набор отверток профессиональных Fusion, CrV, 6 предметов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 107"

    "Набор инструмента 90 предметов AUTO (AA-C1412L90) Арсенал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Набор ЗУБР "ЭКСПЕРТ" с метал.реж. инстр., метчики, плашки, оснаст. - в мет. бокс 65 предметов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Набор X-LINE Titanium 30 (сверла, биты) / BOSCH (шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Набор головок торцевых 1/2" 10-32мм ( 24 предмета)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Штангенциркуль 250-мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Штангенциркуль 125-0,1 кл.2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Рулетка 5 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Рулетка 3мх16мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация, MATRIX MASTER"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Рулетка 30 м. Фиберглассовая лента"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Коническое сверло, диаметр 3-14 мм, двухзаходное"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Сверло ступенчатое HSS 6-39 MМ код 2.608.597.521"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Кувалда 4,0 с деревянной обратной рукояткой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "КУВАЛДА TRUPER MD-12F С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РУЧКОЙ 5.45 КГ 16542 (16542)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Молоток слесарный,1500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка//MATRIX"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Молоток слесарный 300 г, СИБРТЕХ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Молоток слесарный, 800 г, фиберглассовая обрезиненная ручка MATRIX код M00010350"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Кернер TOPEX 03A442"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Кернер 3.2 мм Stanley 0-58-120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Ножницы по металлу TOPEX 250 мм 01A427"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Ключ трубный рычажный, №1, 1", цельнокованый, CrV, тип - "L"// Gross"

    Кол-во: 3

    "Позиция 127"

    "Ключ трубный рычажный КТР-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Ключ трубный рычажный КТР 4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Ключ трубный рачажный КТР-3 СИБРТЕХ 15772"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Ключ трубный рычажной №2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Ключ трубный рычажный №0 3/4"ЗУБР""

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Ключ трубный рычажный GROSS 15621"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Ключ трубный (газовый) №1 (1") CrV "GRIFF" (HT HO 4)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "Набор ключей Viking комби 12 пр. (V11012) + кейс V11000B (малый)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "Набор ключей накидных трещеточных А F-50810 "FORCE""

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Набор ключей гаечных комбинированных (6 - 22 мм) MATRIX 15426"

    Кол-во: 3

    "Позиция 137"

    "Набор ключей Г-обр. 6-граные, 13 предметов, 2-19 мм Forsage"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Набор бит HITACHI 713000 10шт.+магн.держатель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Лезвие F 514 на труборез РИДЖИТ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 140"

    "Лезвие F 515 на труборез РИДЖИТ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Пистолет для герметика SPARTA (полуоткрытый)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Набор метчиков и плашек ЗУБР 28117-H35_z01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Топор А2 1,8 кг с топорищем"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Рулетка 5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Монтировка 800 мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Молоток искробезопасный ОМ 0,4 кг с квадрат.бойком с ручкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Молоток искробезопасный ОМ 0,2кг с квадрат.бойком с ручкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Набор комбинированных гаечных ключей KRAFTOOL 18 шт, 6 - 32 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Ледоруб-топор с металлической ручкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Плоскогубцы 200 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Ящик для инструмента металлический MATRIX 284х160х78 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Пистолет для герметика SPARTA (полуоткрытый)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Усиленный заклепочник Зубр П-700 литой корпус Профессионал 31192_z01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 154"

    "Инструмент обмотчика-ремонтника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Диспенсер для клейких лент ЗУБР МАСТЕР до 50мм 1201_z02"

    Кол-во: 5

    "Позиция 156"

    "НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ КВТ НС-70 (53053)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 157"

    "Ножницы секторные кабельные НС-45"

    Кол-во: 5

    "Позиция 158"

    "ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ КВТ ПГР-70 (52065)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/7 003472"

    Кол-во: 10

    "Позиция 160"

    "КУВАЛДА TRUPER MD-12F С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РУЧКОЙ 5.45 КГ 16542 (16542)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ 888 600 ГР. 6816060 (6816060)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 162"

    "МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ 888 300 ГР. 6816030 (6816030)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 163"

    "Ножовка по металлу профессиональная 300 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Набор ключей рожковых 4-36мм (14 шт в наборе)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Набор инструментов THORVIK UTS0094"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Универсальный набор инструмента для электротехнических работ 53шт SATA 09535"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "НАБОР ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА «ЛЮКС»"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Набор торцевых головок 1/2"DR 10-32 мм, 24 предмета."

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Набор головок 1/4"DR 4-13 мм, 25 предметов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Ножницы секторные КВТ НС-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Ножницы секторные НС-30С; артикул 55-05006; производитель SHTOK"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Пресс-клещи КВТ ПКВк-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-01 59380"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Набор инструментов Cablexpert TK-PRO-02 71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Бензопила MS 180 С-ВЕ STIHL, 1130 200 0479, с запасной цепью"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Зубило 25x250мм KING TONY 76224-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 177"

    "Ручной роторный бочковый насос для масел 250мл/об GROZ GR44052 - GNB-25/3R/SPL"

    Кол-во: 3

    "Позиция 178"

    "Ножницы секторные кабельные НС-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Ключ разводной максимальная ширина захвата 20 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Ключ разводной максимальная ширина захвата 30 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Ключ разводной максимальная ширина захвата 40 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Набор ключей рожковых 8-55мм (17 шт в наборе)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Набор ключей рожковых искробезопасных 12шт, 6-32 мм, 069001812"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Плоскогубцы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 185"

    "Ключ комбинированный искробезопасный СПЕЦГАЗ 17 мм. Сплав Bе-Cu"

    Кол-во: 3

    "Позиция 186"

    "Ключ комбинированный искробезопасный СПЕЦГАЗ 19 мм. Сплав Bе-Cu"

    Кол-во: 3

    "Позиция 187"

    "Ключ комбинированный искробезопасный СПЕЦГАЗ 22 мм. Сплав Bе-Cu"

    Кол-во: 3

    "Позиция 188"

    "Ключ комбинированный искробезопасный СПЕЦГАЗ 24 мм. Сплав Bе-Cu"

    Кол-во: 3

    "Позиция 189"

    "Ключ комбинированный искробезопасный СПЕЦГАЗ 27 мм. Сплав Bе-Cu"

    Кол-во: 3

    "Позиция 190"

    "Ключ комбинированный искробезопасный СПЕЦГАЗ 30 мм. Сплав Bе-Cu"

    Кол-во: 3

    "Позиция 191"

    "Набор ключей рожковых 8-55мм (17 шт в наборе)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 192"

    "Набор ключей под удар 30-55 мм (30;32;36;38;41;46;50;55)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 193"

    "Набор ключей накидных 8-55 мм (искробезопасные)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 194"

    "Набор ключей SIT комбинированные 25шт. (6-32) омедн. Искробезопасные"

    Кол-во: 3

    "Позиция 195"

    "Ключ трубный цепной 5" REKON 28424"

    Кол-во: 2

    "Позиция 196"

    "Ключ трубный рычажный КТР-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 197"

    "Ключ трубный рычажный КТР-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 198"

    "Ключ трубный одношарнирный КОТ 89-132"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Топор 1,2 с топорищем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 200"

    "Ледоруб-топор 1,2кг Б3 с металлической ручкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 201"

    "Набор ключей накидных 8-55 мм (искробезопасные)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "Набор ключей гаечных, двусторонних 9шт. (6-36) SIT"

    Кол-во: 2

    "Позиция 203"

    "Ключ трубный рычажный КТР-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Ключ трубный рычажный КТР-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Ключ трубный рычажный КТР-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Ключ трубный цепной 5" REKON 28424"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Набор сверл по металлу 2-20 (19 шт. в наборе)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Набор отверток Rock FORCE 2108 10 предметов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Набор бит Ph1 х 50 мм,сталь 45Х, 10 шт., в пласт. боксе MATRIX"

    Кол-во: 2

    "Позиция 210"

    "Ледоруб-топор с металлическим черенком 3 кг (А-2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Топор STAYER "ТАЙГА" кованый с деревянной рукой,1кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 212"

    "Домкрат ЗУБР реечный, механический, 3т, 154-1070мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 213"

    "Лом строительный 1300мм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Кувалда обмедненная с пластиковой рукояткой, 4,0 кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 215"

    "Кувалда обмедненная с пластиковой рукояткой, 2,0 кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 216"

    "Молоток искробезопасный ОМ 0,4 кг с квадрат.бойком с ручкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 217"

    "Молоток слесарный искробезопасный 0,8 кг (кв/боек) (Искробезопасный инструмент)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 218"

    "Шаблон резьбовой М60"

    Кол-во: 2

    "Позиция 219"

    "Шаблон резьбовой Д55"

    Кол-во: 2

    "Позиция 220"

    "Набор щупов №4 70мм (0,1-1,0) 10 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Набор щупов №1 70мм (0,02-0,1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Ключ трубный одношарнирный КОТ 49-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 223"

    "Ножницы KRAFTOOL по металлу цельнокованые, длинный прямой рез. 260 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 224"

    "Набор ключей шестигранников 25шт. JCB JWR005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Набор сверл по металлу Bosch арт.2.607.018.725"

    Кол-во: 3

    "Позиция 226"

    "Набор сверл по металлу 2-20 (19 шт. в наборе)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 227"

    "Набор ключей под удар 30-55 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 228"

    "Набор ключей имбусовых HEX 2,0-12 мм, CrV. 9 шт., удленненые //MATRIX"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Набор ключей рожковых 4-36мм (14 шт в наборе)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 230"

    "Набор ключей накидных трещеточных А F-50810 "FORCE""

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "Набор ключей гаечных КГД (8-55) в сумке БРЕЗЕНТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 232"

    "Набор ЗУБР "ЭКСПЕРТ" с метал.реж. инстр., метчики, плашки, оснаст. - в мет. бокс 65 предметов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 233"

    "Набор напильников Gigant 180 мм SED 21"

    Кол-во: 3

    "Позиция 234"

    "Набор угольников магнитных FIX KIT-4 4 шт., 45/90/135 град, усилие 4х4 кг Foxweld 5391"

    Кол-во: 2

    "Позиция 235"

    "Линейка изм. металлическая 300 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 236"

    "Ножовка по металлу 300 мм с полотном"

    Кол-во: 2

    "Позиция 237"

    "Ножовка по дереву Stanley 550мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Набор отверток FORCE 2108 10 предметов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 239"

    "Кусачки боковые 160 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 240"

    "Кусачки торцевые 200мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 241"

    "Пассатижи усилинные со струйной обработкой, полированные HAZET 1851 М-44"

    Кол-во: 4

    "Позиция 242"

    "Ключ кольцевой двусторонний коленчатый 32*36 хр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 243"

    "Ключ кольцевой двусторонний коленчатый 24*30хр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 244"

    "Ключ кольцевой двусторонний коленчатый 19*22хр."

    Кол-во: 4

    "Позиция 245"

    "Ключ кольцевой двусторонний коленчатый 17*19хр."

    Кол-во: 4

    "Позиция 246"

    "Ключ кольцевой двусторонний коленчатый 13*14хр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 247"

    "Ключ кольцевой двусторонний коленчатый 10*12хр."

    Кол-во: 4

    "Позиция 248"

    "Ключ кольцевой двусторонний коленчатый 8*10хр."

    Кол-во: 4

    "Позиция 249"

    "Ключ кольцевой одност.60ударный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 250"

    "Ключ кольцевой одност.55 ударный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 251"

    "Ключ кольцевой одност.50 ударный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 252"

    "Ключ кольцевой односторонний 46 ударный БМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 253"

    "Ключ кольцевой односторонний 41"

    Кол-во: 4

    "Позиция 254"

    "Ключ кольцевой одност.36 ударный омедн."

    Кол-во: 4

    "Позиция 255"

    "Набор ключей SIT комбинированные 25шт. (6-32) омедн. Искробезопасные"

    Кол-во: 4

    "Позиция 256"

    "Ключ гаечный односторонний 90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 257"

    "Ключ гаечный односторонний 85"

    Кол-во: 2

    "Позиция 258"

    "Ключ гаечный односторонний 65"

    Кол-во: 4

    "Позиция 259"

    "Ключ гаечный односторонний 60"

    Кол-во: 4

    "Позиция 260"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонние 41х46"

    Кол-во: 6

    "Позиция 261"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонние 36х41"

    Кол-во: 6

    "Позиция 262"

    "Ключ гаечный накидной серповидный омедненный 41"

    Кол-во: 4

    "Позиция 263"

    "Ключ гаечный накидной серповидный омедненный 36"

    Кол-во: 4

    "Позиция 264"

    "Ключ гаечный накидной серповидный омедненный 32"

    Кол-во: 4

    "Позиция 265"

    "Ключ гаечный накидной серповидный омедненный 30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 266"

    "Режущий ролик F-515 для модели 44S арт.33120"

    Кол-во: 3

    "Позиция 267"

    "Труборез роликовый RIDGID для стальной трубы от 2 - 4" артикул 32880"

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Комплект роликов для трубореза Reed H6S, HS6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 269"

    "Труборез Reed RН6S, d114-182мм, хомутного типа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Центратор для труб ЦЗН-273"

    Кол-во: 2

    "Позиция 271"

    "Центратор для труб ЦЗН-219"

    Кол-во: 2

    "Позиция 272"

    "Центратор для труб ЦЗН-159"

    Кол-во: 2

    "Позиция 273"

    "Центратор для труб ЦЗН-114(108)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 274"

    "Центратор для труб ЦЗН-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 275"

    "Наружные центраторы DWT для легких работ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 276"

    "Строп СТП-1,0-/2000 ТУ3178-001-16621477-2016"

    Кол-во: 6

    "Позиция 277"

    "Строп СТП-0,5-/1000 ТУ3178-001-16621477-2016"

    Кол-во: 6

    "Позиция 278"

    "Строп СТП 2,0/3000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 279"

    "Строительные леса ЛРСП-40"

    Кол-во: 6

    "Позиция 280"

    "Тележка ТПР-1(500х800мм )2 поворотных,2 неповоротных колеса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Термопенал Кедр ПК- 5 8010747"

    Кол-во: 2

    "Позиция 282"

    "Полотно ножовочное 300 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 283"

    "Пластина твёрдосплавная тип 07 сплав Т15К6 правая название: 07150 размеры:12/20/7,0/7,0/18"

    Кол-во: 25

    "Позиция 284"

    "Сверло ц/х 3,2 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 285"

    "Клапан обратный КО-3 кислород"

    Кол-во: 3

    "Позиция 286"

    "Труборез с хомутными защелками REED H12XX 3156"

    Кол-во: 1

    "Позиция 287"

    "Рулетка 5м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 288"

    "Топор 1,2 с топорищем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 289"

    "рулетка измерительная Р20Н2К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 290"

    "рулетка измерительная Р20У2Г"

    Кол-во: 1

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