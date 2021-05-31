Ручной инструмент ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАСЦЕНЕНО БОЛЕЕ 70% от общего объема. ЛОТ ДЕЛИМЫЙ. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ И ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП105466 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Ручной инструмент ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАСЦЕНЕНО БОЛЕЕ 70% от общего объема. ЛОТ ДЕЛИМЫЙ. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ И ЗАПОЛНЕНИЕ АНКЕТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ Юридический адрес 629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28 Почтовый адрес 629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28 Контактный телефон +7 34997 4-50-65 Факс +7 34997 4-58-25 Адрес электронной почты Elena.Mischuk@tsng.novatek.ru Ф.И.О. контактного лица Мищук Елена Дмитриевна Место рассмотрения предложений Тюменская область Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Ручной инструмент Этапы закупочной процедуры Дата и время окончания срока приема заявок 31.05.2021 10:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП105466 Дата и время окончания срока приема заявок Ручной инструмент Тюменская область Дата и время вскрытия заявок 31.05.2021 10:00 Europe/Moscow Дата и время вскрытия заявок ГП105466 Дата и время вскрытия заявок Ручной инструмент Тюменская область Подведение итогов не позднее 16.08.2021 21:00 Europe/Moscow Подведение итогов не позднее ГП105466 Подведение итогов не позднее Ручной инструмент Тюменская область Текущий статус Архив Дата подведения итогов 16.08.2021 Europe/Moscow Подведение итогов не позднее ГП105466 Подведение итогов не позднее Ручной инструмент Тюменская область Цена договора и требования к обеспечению Предмет договора Ручной инструмент Начальная цена Цена не указана Валюта RUB Размер обеспечения заявки (в рублях) Не установлен Условия Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию 24,00 ₽на 400 дней или Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ Получить > Условия договора Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг Согласно закупочной документации Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг Согласно закупочной документацииРассчитать логистику > Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг Согласно закупочной документации Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Требования к электронной подписи поставщиков Подавать заявки без использования ЭП Не разрешается

Получить электронную подпись Требования к документации Официальный сайт, на котором размещена документация Не указан Заказчики Наименование заказчика НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ Адрес местонахождения 629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28 Классификатор ОКПД2 25.73.3 Инструмент ручной прочий 25.73 Инструмент Классификатор ОКВЭД2 Отсутствуют Документация лота Квалификационная_Анкета_Претендента.doc Шаблон_Договора.rar Задание_на_поставку_без_цены.xlsx Расчет_стоимости.XLSX Перечень товаров, работ, услуг "Позиция 1" "Набор бит HITACHI 713000 10шт.+магн.держатель" Кол-во: 1 "Позиция 2" "Набор сверл по металлу 1-13мм, 25 шт Энкор" Кол-во: 1 "Позиция 3" "Ящик для инструмента металлический 5-ти секционный SIT" Кол-во: 3 "Позиция 4" "Штангельциркуль 250 мм" Кол-во: 1 "Позиция 5" "Топор 1,2 с топорищем" Кол-во: 2 "Позиция 6" "Плоскогубцы комбинированные 200мм" Кол-во: 3 "Позиция 7" "Молоток слесарный искробезопасный 0,8 кг (кв/боек) (Искробезопасный инструмент)" Кол-во: 3 "Позиция 8" "Кувалда обмедненная с пластиковой рукояткой, 2,0 кг" Кол-во: 2 "Позиция 9" "Кувалда обмедненная с пластиковой рукояткой, 4,0 кг" Кол-во: 2 "Позиция 10" "Монтировка STURM (усиленная конструкция) 300мм." Кол-во: 2 "Позиция 11" "Лом строительный 1300мм." Кол-во: 2 "Позиция 12" "Набор ключей рожковых 8-55мм (17 шт в наборе)." Кол-во: 2 "Позиция 13" "Набор ключей накидных 8-55 мм" Кол-во: 2 "Позиция 14" "Ключ накидной ударный искробезопасный СПЕЦГАЗ 70 мм. Сплав Bе-Cu" Кол-во: 2 "Позиция 15" "Ключ накидной ударный искробезопасный СПЕЦГАЗ 65 мм. Сплав Bе-Cu" Кол-во: 2 "Позиция 16" "Ключ накидной ударный искробезопасный СПЕЦГАЗ 60 мм. Сплав Bе-Cu" Кол-во: 2 "Позиция 17" "Прямой трубный ключ алюминиевый модель 24 3" 31105 Ridgid (Арт. 31105)" Кол-во: 2 "Позиция 18" "Прямой трубный ключ алюминиевый модель 18 2,5" 31100 Ridgid (Арт. 31100)" Кол-во: 2 "Позиция 19" "Нож GROSS" Кол-во: 2 "Позиция 20" "Набор отвёрток 6 шт., S2, трехкомпонентная рукоятка// Gross" Кол-во: 2 "Позиция 21" "Ключ трубный рычажный Гросс 15601" Кол-во: 2 "Позиция 22" "Ключ разводной КР-55 окс. SIT*" Кол-во: 1 "Позиция 23" "Ключ разводной КР-36 окс. SIT*" Кол-во: 2 "Позиция 24" "Ключ разводной КР-19" Кол-во: 4 "Позиция 25" "Набор ключей под удар 30-55 мм (30;32;36;38;41;46;50;55)" Кол-во: 2 "Позиция 26" "Домкрат ЗУБР реечный, механический, 3т, 154-1070мм" Кол-во: 1 "Позиция 27" "Нагнетатель смазки Ж58А 8009" Кол-во: 1 "Позиция 28" "Краскопульт высокого давления, пневматический русский мастер 990 (диаметр сопла 15мм)" Кол-во: 1 "Позиция 29" "Ящик для инструмента с металлическими замками 20" 22х26х51// STELS Россия" Кол-во: 1 "Позиция 30" "Набор ключей рожковых 4-36мм (14 шт в наборе)." Кол-во: 1 "Позиция 31" "Набор инструментов 108 предметов в AUTO (AA-C1412L108) Арсенал" Кол-во: 1 "Позиция 32" "Набор пробойников для кожи 3-25мм, Зубр МАСТЕР 22949-Н15 (15шт)" Кол-во: 1 "Позиция 33" "Ящик для инструмента металический раскладной 5 отделени, 8569" Кол-во: 1 "Позиция 34" "Лом металлический." Кол-во: 2 "Позиция 35" "Набор бит BOSCH Extra-Hart" Кол-во: 2 "Позиция 36" "Набор сверл Metabo 627190000" Кол-во: 2 "Позиция 37" "МУЛЬТИТУЛ GANZO G302-B" Кол-во: 2 "Позиция 38" "Складной нож Steelclaw Резервист" Кол-во: 2 "Позиция 39" "Пистолет для монтажной пены Matrix (88669)" Кол-во: 2 "Позиция 40" "Набор метчиков и плашек МАСТЕР, сталь 9ХС, 110 предметов ЗУБР 28119-H110_z01" Кол-во: 1 "Позиция 41" "Экстракторы для болтов и шпилек FIT усиленные, набор 5 шт Артикул: F36437" Кол-во: 1 "Позиция 42" "Набор экстракторов №1, 5 шт. SPARTA (773505)" Кол-во: 1 "Позиция 43" "Измерительная рулетка с магнитным крюком, 5x25мм Gigant GWM525" Кол-во: 1 "Позиция 44" "Полотно по металлу 300мм, быстрорежущая сталь" Кол-во: 5 "Позиция 45" "Магнит телескопический LICOTA ATN-1016C" Кол-во: 1 "Позиция 46" "Рулетка Rubber, 5мх19мм, обрезиненный корпус, Matrix 31002" Кол-во: 1 "Позиция 47" "Концевой трубный ключ Ridgid артикул 31050" Кол-во: 2 "Позиция 48" "Набор ключей гаечных ударных 17-55мм UT-13" Кол-во: 3 "Позиция 49" "Шприц плунжерный 650/20мл." Кол-во: 3 "Позиция 50" "Набор ключей гаечных комбинированных 15 шт. (8-36) SIT*" Кол-во: 1 "Позиция 51" "РУЛЕТКА СТАЛЬ С НЕЙЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ 60М (SECO)" Кол-во: 1 "Позиция 52" "Сверло по плитке 6х70" Кол-во: 5 "Позиция 53" "Бур по бетону Matrix 6х110 SDS PLUS" Кол-во: 5 "Позиция 54" "Ножницы под полипропиленовую трубу 20-63мм" Кол-во: 2 "Позиция 55" "Пистолет для герметика SPARTA (полуоткрытый)" Кол-во: 2 "Позиция 56" "Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, закаленное" Кол-во: 6 "Позиция 57" "Набор отверток 8 шт. в кейсе JONNESWAY" Кол-во: 1 "Позиция 58" "Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, закаленное" Кол-во: 30 "Позиция 59" "Полотно ножовочное ручое 300 Hight Carbon HOR" Кол-во: 1 "Позиция 60" "Пистолет для монтажной пены Matrix (88669)" Кол-во: 1 "Позиция 61" "Набор сверл по металлу HSS-TiN (1-13 мм; 25 шт.) Bosch 2607017154" Кол-во: 1 "Позиция 62" "Набор отверток 8 шт. в кейсе JONNESWAY" Кол-во: 1 "Позиция 63" "Набор ключей шестигранников 25шт. JCB JWR005" Кол-во: 1 "Позиция 64" "Крыльчатка OL 231 9038129" Кол-во: 2 "Позиция 65" "Универсальный набор инструмента THORVIK UTS0094 94 предмета 52061" Кол-во: 1 "Позиция 66" "Набор инструментов Johnessway 1/2",1/4" (127 предметов)" Кол-во: 1 "Позиция 67" "Набор инструмента 90 предметов AUTO (AA-C1412L90) Арсенал" Кол-во: 1 "Позиция 68" "Клупп ручной резьбонарезной с трещеткой" Кол-во: 1 "Позиция 69" "КЛЮЧ ГАЗОВЫЙ С ИЗОГНУТЫМИ ГУБКАМИ №2 KING TONY 6521-16" Кол-во: 1 "Позиция 70" "Ключ газовый № 5" Кол-во: 1 "Позиция 71" "KING TONY (6521-26) Ключ газовый №4 с изогнутыми губками" Кол-во: 1 "Позиция 72" "Ключ трубный рычажный "Сибртех" № 2" Кол-во: 4 "Позиция 73" "Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, закаленное" Кол-во: 4 "Позиция 74" "Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, закаленное" Кол-во: 20 "Позиция 75" "Тиски 200мм (8") поворотные JTC-3124 (слесарные)" Кол-во: 1 "Позиция 76" "Ключи Torx T10-T50 TOPEX 35D960 -9 предметов" Кол-во: 1 "Позиция 77" "Молоток искробезопасный ОМ 0,4 кг с квадрат.бойком с ручкой" Кол-во: 1 "Позиция 78" "Ключ трубный рычажный КТР-2, СИБРТЕХ" Кол-во: 1 "Позиция 79" "Ключ трубный рычажный КТР-1 СИБРТЕХ 15770" Кол-во: 1 "Позиция 80" "Набор отверток профессиональных Fusion, CrV, 6 предметов" Кол-во: 1 "Позиция 81" "Набор инструмента 90 предметов AUTO (AA-C1412L90) Арсенал" Кол-во: 1 "Позиция 82" "Набор ЗУБР "ЭКСПЕРТ" с метал.реж. инстр., метчики, плашки, оснаст. - в мет. бокс 65 предметов" Кол-во: 1 "Позиция 83" "Набор X-LINE Titanium 30 (сверла, биты) / BOSCH (шт)" Кол-во: 1 "Позиция 84" "Набор головок торцевых 1/2" 10-32мм ( 24 предмета)" Кол-во: 1 "Позиция 85" "Ключ трубный рычажный, №1, 1", цельнокованый, CrV, тип - "L"// Gross" Кол-во: 2 "Позиция 86" "Ключ трубный рычажный КТР-5" Кол-во: 2 "Позиция 87" "Ключ трубный рычажный КТР 4" Кол-во: 2 "Позиция 88" "Ключ трубный рачажный КТР-3 СИБРТЕХ 15772" Кол-во: 2 "Позиция 89" "Ключ трубный рычажной №2" Кол-во: 2 "Позиция 90" "Ключ трубный рычажный №0 3/4"ЗУБР"" Кол-во: 2 "Позиция 91" "Ключ трубный рычажный GROSS 15621" Кол-во: 2 "Позиция 92" "Ключ трубный (газовый) №1 (1") CrV "GRIFF" (HT HO 4)" Кол-во: 2 "Позиция 93" "Набор ключей Viking комби 12 пр. (V11012) + кейс V11000B (малый)" Кол-во: 1 "Позиция 94" "Набор ключей накидных трещеточных А F-50810 "FORCE"" Кол-во: 1 "Позиция 95" "Набор ключей гаечных комбинированных (6 - 22 мм) MATRIX 15426" Кол-во: 1 "Позиция 96" "Набор ключей Г-обр. 6-граные, 13 предметов, 2-19 мм Forsage" Кол-во: 2 "Позиция 97" "Набор бит HITACHI 713000 10шт.+магн.держатель" Кол-во: 1 "Позиция 98" "Лезвие F 514 на труборез РИДЖИТ" Кол-во: 2 "Позиция 99" "Лезвие F 515 на труборез РИДЖИТ" Кол-во: 2 "Позиция 100" "Набор отверток 8 шт. в кейсе JONNESWAY" Кол-во: 2 "Позиция 101" "Ключи Torx T10-T50 TOPEX 35D960 -9 предметов" Кол-во: 1 "Позиция 102" "Ключ разводной КР 36 окс" Кол-во: 3 "Позиция 103" "Монтажка 600 мм Jonnesway AB030068E" Кол-во: 3 "Позиция 104" "Ключ трубный рычажный КТР-2, СИБРТЕХ" Кол-во: 3 "Позиция 105" "Ключ трубный рычажный КТР-1 СИБРТЕХ 15770" Кол-во: 3 "Позиция 106" "Набор отверток профессиональных Fusion, CrV, 6 предметов" Кол-во: 4 "Позиция 107" "Набор инструмента 90 предметов AUTO (AA-C1412L90) Арсенал" Кол-во: 1 "Позиция 108" "Набор ЗУБР "ЭКСПЕРТ" с метал.реж. инстр., метчики, плашки, оснаст. - в мет. бокс 65 предметов" Кол-во: 1 "Позиция 109" "Набор X-LINE Titanium 30 (сверла, биты) / BOSCH (шт)" Кол-во: 2 "Позиция 110" "Набор головок торцевых 1/2" 10-32мм ( 24 предмета)" Кол-во: 2 "Позиция 111" "Штангенциркуль 250-мм" Кол-во: 1 "Позиция 112" "Штангенциркуль 125-0,1 кл.2" Кол-во: 2 "Позиция 113" "Рулетка 5 м" Кол-во: 2 "Позиция 114" "Рулетка 3мх16мм, обрезиненный корпус, двойная плавная фиксация, MATRIX MASTER" Кол-во: 2 "Позиция 115" "Рулетка 30 м. Фиберглассовая лента" Кол-во: 2 "Позиция 116" "Коническое сверло, диаметр 3-14 мм, двухзаходное" Кол-во: 2 "Позиция 117" "Сверло ступенчатое HSS 6-39 MМ код 2.608.597.521" Кол-во: 1 "Позиция 118" "Кувалда 4,0 с деревянной обратной рукояткой" Кол-во: 1 "Позиция 119" "КУВАЛДА TRUPER MD-12F С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РУЧКОЙ 5.45 КГ 16542 (16542)" Кол-во: 1 "Позиция 120" "Молоток слесарный,1500 г, фибергласовая обрезиненная рукоятка//MATRIX" Кол-во: 2 "Позиция 121" "Молоток слесарный 300 г, СИБРТЕХ" Кол-во: 2 "Позиция 122" "Молоток слесарный, 800 г, фиберглассовая обрезиненная ручка MATRIX код M00010350" Кол-во: 2 "Позиция 123" "Кернер TOPEX 03A442" Кол-во: 2 "Позиция 124" "Кернер 3.2 мм Stanley 0-58-120" Кол-во: 2 "Позиция 125" "Ножницы по металлу TOPEX 250 мм 01A427" Кол-во: 2 "Позиция 126" "Ключ трубный рычажный, №1, 1", цельнокованый, CrV, тип - "L"// Gross" Кол-во: 3 "Позиция 127" "Ключ трубный рычажный КТР-5" Кол-во: 2 "Позиция 128" "Ключ трубный рычажный КТР 4" Кол-во: 2 "Позиция 129" "Ключ трубный рачажный КТР-3 СИБРТЕХ 15772" Кол-во: 4 "Позиция 130" "Ключ трубный рычажной №2" Кол-во: 4 "Позиция 131" "Ключ трубный рычажный №0 3/4"ЗУБР"" Кол-во: 4 "Позиция 132" "Ключ трубный рычажный GROSS 15621" Кол-во: 4 "Позиция 133" "Ключ трубный (газовый) №1 (1") CrV "GRIFF" (HT HO 4)" Кол-во: 4 "Позиция 134" "Набор ключей Viking комби 12 пр. (V11012) + кейс V11000B (малый)" Кол-во: 3 "Позиция 135" "Набор ключей накидных трещеточных А F-50810 "FORCE"" Кол-во: 1 "Позиция 136" "Набор ключей гаечных комбинированных (6 - 22 мм) MATRIX 15426" Кол-во: 3 "Позиция 137" "Набор ключей Г-обр. 6-граные, 13 предметов, 2-19 мм Forsage" Кол-во: 3 "Позиция 138" "Набор бит HITACHI 713000 10шт.+магн.держатель" Кол-во: 2 "Позиция 139" "Лезвие F 514 на труборез РИДЖИТ" Кол-во: 3 "Позиция 140" "Лезвие F 515 на труборез РИДЖИТ" Кол-во: 3 "Позиция 141" "Пистолет для герметика SPARTA (полуоткрытый)" Кол-во: 2 "Позиция 142" "Набор метчиков и плашек ЗУБР 28117-H35_z01" Кол-во: 1 "Позиция 143" "Топор А2 1,8 кг с топорищем" Кол-во: 1 "Позиция 144" "Рулетка 5м" Кол-во: 1 "Позиция 145" "Монтировка 800 мм." Кол-во: 1 "Позиция 146" "Молоток искробезопасный ОМ 0,4 кг с квадрат.бойком с ручкой" Кол-во: 1 "Позиция 147" "Молоток искробезопасный ОМ 0,2кг с квадрат.бойком с ручкой" Кол-во: 1 "Позиция 148" "Набор комбинированных гаечных ключей KRAFTOOL 18 шт, 6 - 32 мм" Кол-во: 1 "Позиция 149" "Ледоруб-топор с металлической ручкой" Кол-во: 1 "Позиция 150" "Плоскогубцы 200 мм" Кол-во: 1 "Позиция 151" "Ящик для инструмента металлический MATRIX 284х160х78 мм" Кол-во: 1 "Позиция 152" "Пистолет для герметика SPARTA (полуоткрытый)" Кол-во: 2 "Позиция 153" "Усиленный заклепочник Зубр П-700 литой корпус Профессионал 31192_z01" Кол-во: 4 "Позиция 154" "Инструмент обмотчика-ремонтника" Кол-во: 1 "Позиция 155" "Диспенсер для клейких лент ЗУБР МАСТЕР до 50мм 1201_z02" Кол-во: 5 "Позиция 156" "НОЖНИЦЫ СЕКТОРНЫЕ КВТ НС-70 (53053)" Кол-во: 4 "Позиция 157" "Ножницы секторные кабельные НС-45" Кол-во: 5 "Позиция 158" "ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ КВТ ПГР-70 (52065)" Кол-во: 1 "Позиция 159" "Набор диэлектрический WERA Kraftform Kompakt VDE 60 i/65 i/7 003472" Кол-во: 10 "Позиция 160" "КУВАЛДА TRUPER MD-12F С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ РУЧКОЙ 5.45 КГ 16542 (16542)" Кол-во: 1 "Позиция 161" "МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ 888 600 ГР. 6816060 (6816060)" Кол-во: 5 "Позиция 162" "МОЛОТОК СЛЕСАРНЫЙ 888 300 ГР. 6816030 (6816030)" Кол-во: 5 "Позиция 163" "Ножовка по металлу профессиональная 300 мм" Кол-во: 2 "Позиция 164" "Набор ключей рожковых 4-36мм (14 шт в наборе)." Кол-во: 2 "Позиция 165" "Набор инструментов THORVIK UTS0094" Кол-во: 2 "Позиция 166" "Универсальный набор инструмента для электротехнических работ 53шт SATA 09535" Кол-во: 2 "Позиция 167" "НАБОР ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА «ЛЮКС»" Кол-во: 10 "Позиция 168" "Набор торцевых головок 1/2"DR 10-32 мм, 24 предмета." Кол-во: 2 "Позиция 169" "Набор головок 1/4"DR 4-13 мм, 25 предметов" Кол-во: 2 "Позиция 170" "Ножницы секторные КВТ НС-70" Кол-во: 1 "Позиция 171" "Ножницы секторные НС-30С; артикул 55-05006; производитель SHTOK" Кол-во: 1 "Позиция 172" "Пресс-клещи КВТ ПКВк-10" Кол-во: 1 "Позиция 173" "Набор изолированного инструмента КВТ НИИ-01 59380" Кол-во: 1 "Позиция 174" "Набор инструментов Cablexpert TK-PRO-02 71" Кол-во: 1 "Позиция 175" "Бензопила MS 180 С-ВЕ STIHL, 1130 200 0479, с запасной цепью" Кол-во: 2 "Позиция 176" "Зубило 25x250мм KING TONY 76224-10" Кол-во: 4 "Позиция 177" "Ручной роторный бочковый насос для масел 250мл/об GROZ GR44052 - GNB-25/3R/SPL" Кол-во: 3 "Позиция 178" "Ножницы секторные кабельные НС-70" Кол-во: 1 "Позиция 179" "Ключ разводной максимальная ширина захвата 20 мм" Кол-во: 2 "Позиция 180" "Ключ разводной максимальная ширина захвата 30 мм" Кол-во: 2 "Позиция 181" "Ключ разводной максимальная ширина захвата 40 мм" Кол-во: 2 "Позиция 182" "Набор ключей рожковых 8-55мм (17 шт в наборе)." Кол-во: 2 "Позиция 183" "Набор ключей рожковых искробезопасных 12шт, 6-32 мм, 069001812" Кол-во: 2 "Позиция 184" "Плоскогубцы" Кол-во: 2 "Позиция 185" "Ключ комбинированный искробезопасный СПЕЦГАЗ 17 мм. Сплав Bе-Cu" Кол-во: 3 "Позиция 186" "Ключ комбинированный искробезопасный СПЕЦГАЗ 19 мм. Сплав Bе-Cu" Кол-во: 3 "Позиция 187" "Ключ комбинированный искробезопасный СПЕЦГАЗ 22 мм. Сплав Bе-Cu" Кол-во: 3 "Позиция 188" "Ключ комбинированный искробезопасный СПЕЦГАЗ 24 мм. Сплав Bе-Cu" Кол-во: 3 "Позиция 189" "Ключ комбинированный искробезопасный СПЕЦГАЗ 27 мм. Сплав Bе-Cu" Кол-во: 3 "Позиция 190" "Ключ комбинированный искробезопасный СПЕЦГАЗ 30 мм. Сплав Bе-Cu" Кол-во: 3 "Позиция 191" "Набор ключей рожковых 8-55мм (17 шт в наборе)" Кол-во: 3 "Позиция 192" "Набор ключей под удар 30-55 мм (30;32;36;38;41;46;50;55)" Кол-во: 3 "Позиция 193" "Набор ключей накидных 8-55 мм (искробезопасные)" Кол-во: 3 "Позиция 194" "Набор ключей SIT комбинированные 25шт. (6-32) омедн. Искробезопасные" Кол-во: 3 "Позиция 195" "Ключ трубный цепной 5" REKON 28424" Кол-во: 2 "Позиция 196" "Ключ трубный рычажный КТР-5" Кол-во: 2 "Позиция 197" "Ключ трубный рычажный КТР-4" Кол-во: 2 "Позиция 198" "Ключ трубный одношарнирный КОТ 89-132" Кол-во: 2 "Позиция 199" "Топор 1,2 с топорищем" Кол-во: 4 "Позиция 200" "Ледоруб-топор 1,2кг Б3 с металлической ручкой" Кол-во: 2 "Позиция 201" "Набор ключей накидных 8-55 мм (искробезопасные)" Кол-во: 2 "Позиция 202" "Набор ключей гаечных, двусторонних 9шт. (6-36) SIT" Кол-во: 2 "Позиция 203" "Ключ трубный рычажный КТР-5" Кол-во: 1 "Позиция 204" "Ключ трубный рычажный КТР-4" Кол-во: 1 "Позиция 205" "Ключ трубный рычажный КТР-3" Кол-во: 1 "Позиция 206" "Ключ трубный цепной 5" REKON 28424" Кол-во: 1 "Позиция 207" "Набор сверл по металлу 2-20 (19 шт. в наборе)" Кол-во: 1 "Позиция 208" "Набор отверток Rock FORCE 2108 10 предметов" Кол-во: 1 "Позиция 209" "Набор бит Ph1 х 50 мм,сталь 45Х, 10 шт., в пласт. боксе MATRIX" Кол-во: 2 "Позиция 210" "Ледоруб-топор с металлическим черенком 3 кг (А-2)" Кол-во: 1 "Позиция 211" "Топор STAYER "ТАЙГА" кованый с деревянной рукой,1кг" Кол-во: 3 "Позиция 212" "Домкрат ЗУБР реечный, механический, 3т, 154-1070мм" Кол-во: 2 "Позиция 213" "Лом строительный 1300мм." Кол-во: 2 "Позиция 214" "Кувалда обмедненная с пластиковой рукояткой, 4,0 кг" Кол-во: 4 "Позиция 215" "Кувалда обмедненная с пластиковой рукояткой, 2,0 кг" Кол-во: 4 "Позиция 216" "Молоток искробезопасный ОМ 0,4 кг с квадрат.бойком с ручкой" Кол-во: 2 "Позиция 217" "Молоток слесарный искробезопасный 0,8 кг (кв/боек) (Искробезопасный инструмент)" Кол-во: 2 "Позиция 218" "Шаблон резьбовой М60" Кол-во: 2 "Позиция 219" "Шаблон резьбовой Д55" Кол-во: 2 "Позиция 220" "Набор щупов №4 70мм (0,1-1,0) 10 шт." Кол-во: 1 "Позиция 221" "Набор щупов №1 70мм (0,02-0,1)" Кол-во: 1 "Позиция 222" "Ключ трубный одношарнирный КОТ 49-89" Кол-во: 2 "Позиция 223" "Ножницы KRAFTOOL по металлу цельнокованые, длинный прямой рез. 260 мм" Кол-во: 3 "Позиция 224" "Набор ключей шестигранников 25шт. JCB JWR005" Кол-во: 1 "Позиция 225" "Набор сверл по металлу Bosch арт.2.607.018.725" Кол-во: 3 "Позиция 226" "Набор сверл по металлу 2-20 (19 шт. в наборе)" Кол-во: 3 "Позиция 227" "Набор ключей под удар 30-55 мм" Кол-во: 2 "Позиция 228" "Набор ключей имбусовых HEX 2,0-12 мм, CrV. 9 шт., удленненые //MATRIX" Кол-во: 2 "Позиция 229" "Набор ключей рожковых 4-36мм (14 шт в наборе)." Кол-во: 2 "Позиция 230" "Набор ключей накидных трещеточных А F-50810 "FORCE"" Кол-во: 1 "Позиция 231" "Набор ключей гаечных КГД (8-55) в сумке БРЕЗЕНТ" Кол-во: 2 "Позиция 232" "Набор ЗУБР "ЭКСПЕРТ" с метал.реж. инстр., метчики, плашки, оснаст. - в мет. бокс 65 предметов" Кол-во: 3 "Позиция 233" "Набор напильников Gigant 180 мм SED 21" Кол-во: 3 "Позиция 234" "Набор угольников магнитных FIX KIT-4 4 шт., 45/90/135 град, усилие 4х4 кг Foxweld 5391" Кол-во: 2 "Позиция 235" "Линейка изм. металлическая 300 мм" Кол-во: 2 "Позиция 236" "Ножовка по металлу 300 мм с полотном" Кол-во: 2 "Позиция 237" "Ножовка по дереву Stanley 550мм" Кол-во: 1 "Позиция 238" "Набор отверток FORCE 2108 10 предметов" Кол-во: 3 "Позиция 239" "Кусачки боковые 160 мм" Кол-во: 4 "Позиция 240" "Кусачки торцевые 200мм" Кол-во: 4 "Позиция 241" "Пассатижи усилинные со струйной обработкой, полированные HAZET 1851 М-44" Кол-во: 4 "Позиция 242" "Ключ кольцевой двусторонний коленчатый 32*36 хр" Кол-во: 4 "Позиция 243" "Ключ кольцевой двусторонний коленчатый 24*30хр" Кол-во: 4 "Позиция 244" "Ключ кольцевой двусторонний коленчатый 19*22хр." Кол-во: 4 "Позиция 245" "Ключ кольцевой двусторонний коленчатый 17*19хр." Кол-во: 4 "Позиция 246" "Ключ кольцевой двусторонний коленчатый 13*14хр" Кол-во: 4 "Позиция 247" "Ключ кольцевой двусторонний коленчатый 10*12хр." Кол-во: 4 "Позиция 248" "Ключ кольцевой двусторонний коленчатый 8*10хр." Кол-во: 4 "Позиция 249" "Ключ кольцевой одност.60ударный" Кол-во: 2 "Позиция 250" "Ключ кольцевой одност.55 ударный" Кол-во: 2 "Позиция 251" "Ключ кольцевой одност.50 ударный" Кол-во: 2 "Позиция 252" "Ключ кольцевой односторонний 46 ударный БМ" Кол-во: 4 "Позиция 253" "Ключ кольцевой односторонний 41" Кол-во: 4 "Позиция 254" "Ключ кольцевой одност.36 ударный омедн." Кол-во: 4 "Позиция 255" "Набор ключей SIT комбинированные 25шт. (6-32) омедн. Искробезопасные" Кол-во: 4 "Позиция 256" "Ключ гаечный односторонний 90" Кол-во: 2 "Позиция 257" "Ключ гаечный односторонний 85" Кол-во: 2 "Позиция 258" "Ключ гаечный односторонний 65" Кол-во: 4 "Позиция 259" "Ключ гаечный односторонний 60" Кол-во: 4 "Позиция 260" "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонние 41х46" Кол-во: 6 "Позиция 261" "Ключ гаечный с открытым зевом двухсторонние 36х41" Кол-во: 6 "Позиция 262" "Ключ гаечный накидной серповидный омедненный 41" Кол-во: 4 "Позиция 263" "Ключ гаечный накидной серповидный омедненный 36" Кол-во: 4 "Позиция 264" "Ключ гаечный накидной серповидный омедненный 32" Кол-во: 4 "Позиция 265" "Ключ гаечный накидной серповидный омедненный 30" Кол-во: 4 "Позиция 266" "Режущий ролик F-515 для модели 44S арт.33120" Кол-во: 3 "Позиция 267" "Труборез роликовый RIDGID для стальной трубы от 2 - 4" артикул 32880" Кол-во: 1 "Позиция 268" "Комплект роликов для трубореза Reed H6S, HS6" Кол-во: 3 "Позиция 269" "Труборез Reed RН6S, d114-182мм, хомутного типа" Кол-во: 1 "Позиция 270" "Центратор для труб ЦЗН-273" Кол-во: 2 "Позиция 271" "Центратор для труб ЦЗН-219" Кол-во: 2 "Позиция 272" "Центратор для труб ЦЗН-159" Кол-во: 2 "Позиция 273" "Центратор для труб ЦЗН-114(108)" Кол-во: 2 "Позиция 274" "Центратор для труб ЦЗН-89" Кол-во: 2 "Позиция 275" "Наружные центраторы DWT для легких работ" Кол-во: 2 "Позиция 276" "Строп СТП-1,0-/2000 ТУ3178-001-16621477-2016" Кол-во: 6 "Позиция 277" "Строп СТП-0,5-/1000 ТУ3178-001-16621477-2016" Кол-во: 6 "Позиция 278" "Строп СТП 2,0/3000" Кол-во: 6 "Позиция 279" "Строительные леса ЛРСП-40" Кол-во: 6 "Позиция 280" "Тележка ТПР-1(500х800мм )2 поворотных,2 неповоротных колеса" Кол-во: 1 "Позиция 281" "Термопенал Кедр ПК- 5 8010747" Кол-во: 2 "Позиция 282" "Полотно ножовочное 300 мм" Кол-во: 30 "Позиция 283" "Пластина твёрдосплавная тип 07 сплав Т15К6 правая название: 07150 размеры:12/20/7,0/7,0/18" Кол-во: 25 "Позиция 284" "Сверло ц/х 3,2 мм" Кол-во: 20 "Позиция 285" "Клапан обратный КО-3 кислород" Кол-во: 3 "Позиция 286" "Труборез с хомутными защелками REED H12XX 3156" Кол-во: 1 "Позиция 287" "Рулетка 5м" Кол-во: 20 "Позиция 288" "Топор 1,2 с топорищем" Кол-во: 5 "Позиция 289" "рулетка измерительная Р20Н2К" Кол-во: 1 "Позиция 290" "рулетка измерительная Р20У2Г" Кол-во: 1