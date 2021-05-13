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    Главная / Торги / Закупка дизельного топлива (ДТ-А-К5)

    Закупка дизельного топлива (ДТ-А-К5)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 14:0413.05.2021 14:04Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105465Дата и время окончания срока приема заявок Топливо дизельное ЕВРО, арктическое класса 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105465

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка дизельного топлива (ДТ-А-К5)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    08.05.2021 19:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложении___1_Банковское_сопровождение.docx

    Документация_о_запросе_предложений.docx

    Договор__Поставка_нефтепродуктов.docx

    Техническое_задание.docx

    Форма_ТКП_Новый_Уренгой_Самовывоз_с_НБ.xlsx

    Итоговый_протокол___29_от_20.05.2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Юридический адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Контактный телефон

    +7 929 256-47-11

    Факс

    +7 495 580-99-59

    Адрес электронной почты

    Gusarov.mt@gesstr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусаров Махач Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Топливо дизельное ЕВРО, арктическое класса 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 14:04 GMT +313.05.2021 14:0413.05.2021 14:04Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105465Дата и время окончания срока приема заявок Топливо дизельное ЕВРО, арктическое класса 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5)Москва

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2021 15:0018.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105465Подведение итогов не позднее Топливо дизельное ЕВРО, арктическое класса 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105465Подведение итогов не позднее Топливо дизельное ЕВРО, арктическое класса 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Топливо дизельное ЕВРО, арктическое класса 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1000 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется на условиях самовывоза из резервуарного парка НБ расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе, не далее 30 км от г. Новый Уренгой. Доставка в резервуарный парк НБ осуществляется силами и за счет средств Поставщика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата принятого товара производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 календарных дней с даты поставки партии товара и предоставления поставщиком необходимых документов для оплаты (УПД, ТОРГ-12, счет-фактура, ТТН, счет на оплату). В стоимость продукции включена доставка до НБ, перевалка, хранение и выдача Товара. Расчеты по Спецификации совершаются Сторонами с учетом положений Банковского сопровождения. Для целей Спецификации стороны понимают "Банковское сопровождение - предоставление Банком ГПБ (АО) комплекса услуг, позволяющих обеспечить контроль целевого расходования денежных средств в рамках исполнения Договора/договоров, заключенных для целей исполнения Договора, оказываемых в соответствии с Условиями Банковского сопровождения, указанными в Приложении № 1 к Спецификации, доведение результатов Банковского сопровождения до Заказчика строительства Объекта». Расчеты по Спецификации совершаются Сторонами с учетом положений Банковского сопровождения. Для целей Спецификации стороны понимают "Банковское сопровождение - предоставление Банком ГПБ (АО) комплекса услуг, позволяющих обеспечить контроль целевого расходования денежных средств в рамках исполнения Договора/договоров, заключенных для целей исполнения Договора, оказываемых в соответствии с Условиями Банковского сопровождения, указанными в Приложении № 1 к Спецификации и, доведение результатов Банковского сопровождения до Заказчика строительства Объекта».

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГазЭнергоСервис
    Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис

    Адрес местонахождения

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.335

    Топливо дизельное арктическое экологического класса К5

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20.1

    Производство жидкого топлива

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/932240/name/60a678927586c0.95196836

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Топливо дизельное ЕВРО, арктическое класса 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5)"

    Кол-во: 1000

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