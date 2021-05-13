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Номер извещения
ГП105465
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка дизельного топлива (ДТ-А-К5)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
08.05.2021 19:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
Контактный телефон
+7 929 256-47-11
Факс
+7 495 580-99-59
Адрес электронной почты
Gusarov.mt@gesstr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусаров Махач Тахирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Топливо дизельное ЕВРО, арктическое класса 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 14:04 GMT +313.05.2021 14:0413.05.2021 14:04Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105465Дата и время окончания срока приема заявок Топливо дизельное ЕВРО, арктическое класса 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5)Москва
Подведение итогов не позднее
18.05.2021 15:0018.05.2021 15:0018.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105465Подведение итогов не позднее Топливо дизельное ЕВРО, арктическое класса 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5)Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Топливо дизельное ЕВРО, арктическое класса 4, экологического класса К5 (ДТ-А-К5)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1000 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на условиях самовывоза из резервуарного парка НБ расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе, не далее 30 км от г. Новый Уренгой. Доставка в резервуарный парк НБ осуществляется силами и за счет средств Поставщика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГазЭнергоСервис
Все закупки и тендеры ГазЭнергоСервис
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22, эт. 17, пом. XXXIX, ком. 1
19.20.21.335
19.20.1
Документация лота
Кол-во: 1000
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