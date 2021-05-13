Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата принятого товара производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 календарных дней с даты поставки партии товара и предоставления поставщиком необходимых документов для оплаты (УПД, ТОРГ-12, счет-фактура, ТТН, счет на оплату). В стоимость продукции включена доставка до НБ, перевалка, хранение и выдача Товара. Расчеты по Спецификации совершаются Сторонами с учетом положений Банковского сопровождения. Для целей Спецификации стороны понимают "Банковское сопровождение - предоставление Банком ГПБ (АО) комплекса услуг, позволяющих обеспечить контроль целевого расходования денежных средств в рамках исполнения Договора/договоров, заключенных для целей исполнения Договора, оказываемых в соответствии с Условиями Банковского сопровождения, указанными в Приложении № 1 к Спецификации, доведение результатов Банковского сопровождения до Заказчика строительства Объекта». Расчеты по Спецификации совершаются Сторонами с учетом положений Банковского сопровождения. Для целей Спецификации стороны понимают "Банковское сопровождение - предоставление Банком ГПБ (АО) комплекса услуг, позволяющих обеспечить контроль целевого расходования денежных средств в рамках исполнения Договора/договоров, заключенных для целей исполнения Договора, оказываемых в соответствии с Условиями Банковского сопровождения, указанными в Приложении № 1 к Спецификации и, доведение результатов Банковского сопровождения до Заказчика строительства Объекта».