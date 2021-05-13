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    Главная / Торги / Запрос (ценовых) котировок на поставку легированной шихты ( по 10.06. 2021) для нужд ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Запрос (ценовых) котировок на поставку легированной шихты ( по 10.06. 2021) для нужд ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 09:3013.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105458Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок на поставку легированной шихты ( по 10.06. 2021) для нужд ООО "ОМЗ-Спецсталь"КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105458

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос (ценовых) котировок на поставку легированной шихты ( по 10.06. 2021) для нужд ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.05.2021 23:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ту

    Перечень документов для участия в процедуре

    Категории ломов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7552

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Maksim.Petunov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Петунов Максим Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Сырье вторичное неметаллическое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос (ценовых) котировок на поставку легированной шихты ( по 10.06. 2021) для нужд ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 09:30 GMT +313.05.2021 09:3013.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105458Дата и время окончания срока приема заявок Запрос (ценовых) котировок на поставку легированной шихты ( по 10.06. 2021) для нужд ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    13.05.2021 09:3013.05.2021 09:3013.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105458Дата и время вскрытия заявок Запрос (ценовых) котировок на поставку легированной шихты ( по 10.06. 2021) для нужд ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.05.202113.05.2021 09:3013.05.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105458Подведение итогов не позднее Запрос (ценовых) котировок на поставку легированной шихты ( по 10.06. 2021) для нужд ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос (ценовых) котировок на поставку легированной шихты ( по 10.06. 2021) для нужд ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Лом стальной легированный 3Б-5 100 тонн Лом стальной легированный 3Б-23 30 тонн Лом стальной легированный 3Б-14 30 тонн Лом стальной легированный 3Б-38 100 тонн Лом стальной легированный 3Б-13 40 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    При доставке автомобильным транспортом: Адрес доставки: ООО «ОМЗ-Спецсталь", Колпино, Ижорский завод, д. б/н Расходы по доставке включены в стоимость Товара. При доставке железнодорожным транспортом Адрес доставки: ООО «ОМЗ-Спецсталь" ст. Колпино Октябрьской железной дороги, код станции 031600, ОКПО 33902054 код грузополучателя 9488. Расходы по доставке включены в стоимость Товара.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: в случае доставки автотранспортом - 15 дней с момента поставки Товара на склад Покупателя; в случае доставки ж/д транспортом - 15 дней с момента поставка Товара на склад Покупателя; (допускаются иные условия оплаты)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    38.32.22.111

    Лом и отходы стальные нелегированные (углеродистые)

    Классификатор ОКВЭД2

    38.32.3

    Обработка отходов и лома черных металлов

    Документация лота

    ту

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом стальной легированный 3Б-5"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Лом стальной легированный 3Б-23"

    Кол-во: 30

    "Позиция 3"

    "Лом стальной легированный 3Б-14"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Лом стальной легированный 3Б-38"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Лом стальной легированный 3Б-13"

    Кол-во: 40

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