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    Главная / Торги / Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программного обеспечения

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 11:0028.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263542Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программного обеспеченияКоролёвПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110263542

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программного обеспечения

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    07.05.2021 18:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_рассмотрения_оценки_и_сопоставления_заявок_итоги_вар._3.doc

    Документация__лицензия__7.05.2021.docx

    Приложение__1_к_документации__Проект_договора_.docx

    Приложение__2_к_документации__Тех.задание_.docx

    Приложение__1_к_документации__Проект_договора__с_изменениями.docx

    Изменение__1_к_Документации__лицензия_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
    Все закупки и тендеры АО НПО ИТ

    Юридический адрес

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Почтовый адрес

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Контактный телефон

    +7 499 750-40-50 доб. 13521353

    Факс

    +7 499 750-40-50 доб. 1449

    Адрес электронной почты

    zakupki@npoit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишкова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Королёв

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 11:00 GMT +328.05.2021 11:0028.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263542Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программного обеспеченияКоролёв

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2021 11:00GMT +328.05.2021 11:0028.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110263542Дата и время вскрытия заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программного обеспеченияКоролёв

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.06.202101.06.2021 14:0001.06.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110263542Дата окончания срока рассмотрения заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программного обеспеченияКоролёв

    Подведение итогов не позднее

    03.06.2021 14:0003.06.2021 14:0003.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263542Подведение итогов не позднее Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программного обеспеченияКоролёв

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.06.202103.06.2021 14:0003.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263542Подведение итогов не позднее Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программного обеспеченияКоролёв

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программного обеспечения

    Начальная цена

    180 541,84

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    665 096,28 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    665 096,28 $

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПО ИТ
    Все закупки и тендеры АО НПО ИТ

    Адрес местонахождения

    141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2

    Классификатор ОКПД2

    62.01.29

    Оригиналы программного обеспечения прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946880/name/60b8dd969fa126.41646343

    03.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 1.00000

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