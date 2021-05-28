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Номер извещения
32110263542
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программного обеспечения
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
07.05.2021 18:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Почтовый адрес
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
Контактный телефон
+7 499 750-40-50 доб. 13521353
Факс
+7 499 750-40-50 доб. 1449
Адрес электронной почты
zakupki@npoit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишкова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Королёв
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программного обеспечения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.05.2021 11:00 GMT +328.05.2021 11:0028.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263542Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программного обеспеченияКоролёв
Дата и время вскрытия заявок
28.05.2021 11:00GMT +328.05.2021 11:0028.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110263542Дата и время вскрытия заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программного обеспеченияКоролёв
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.06.202101.06.2021 14:0001.06.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110263542Дата окончания срока рассмотрения заявок Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программного обеспеченияКоролёв
Подведение итогов не позднее
03.06.2021 14:0003.06.2021 14:0003.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263542Подведение итогов не позднее Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программного обеспеченияКоролёв
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление на условиях простой (неисключительной) лицензии (сублицензии) права использования программного обеспечения
Начальная цена
180 541,84
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
665 096,28 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ИТ
Все закупки и тендеры АО НПО ИТ
Адрес местонахождения
141074, Российская Федерация, Московская область, Королёв, Пионерская, 2
62.01.29
62.01
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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