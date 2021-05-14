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    Главная / Торги / Поставка комплектов лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами на объект "Обход Тольятти".

    Поставка комплектов лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами на объект "Обход Тольятти".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105451Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами согласно приложенных файлов сводных заявок СУ-905, СУ-920, СУ-925 на объект строительства "Обход Тольятти". 119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXIIПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105451

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектов лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами на объект "Обход Тольятти".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Закупка ДСК АВТОБАН

    Дата публикации

    07.05.2021 17:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105451_second_parts_protocol.pdf

    Запрос_КП_Лотки_водоотводные_Обход_Тольятти_07.05.2021.pdf

    Спецификация_СУ_920_на_поставку_щелевого_лотка_2_этап.pdf

    Спецификация_СУ_905_на_поставку_щелевого_лотка_3_этап.pdf

    Спецификация_СУ_920_на_поставку_щелевого_лотка_3_этап.pdf

    Спецификация_СУ_925_на_поставку_щелевого_лотка_2_этап.pdf

    Форма_для_КП.docx

    Форма_для_КП_ОБРАЗЕЦ.docx

    Перечень_документов_участника_торгов.pdf

    Договор_поставки_строительных_материалов_без_аванса__типовой_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Юридический адрес

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Почтовый адрес

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Контактный телефон

    +7 495 645-98-18 доб. 3344

    Факс

    +7 495 980-91-51

    Адрес электронной почты

    tender@avtoban.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Не указано Не

    Место рассмотрения предложений

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектов лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами согласно приложенных файлов сводных заявок СУ-905, СУ-920, СУ-925 на объект строительства "Обход Тольятти".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105451Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами согласно приложенных файлов сводных заявок СУ-905, СУ-920, СУ-925 на объект строительства "Обход Тольятти". 119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 12:0004.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105451Подведение итогов не позднее Поставка комплектов лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами согласно приложенных файлов сводных заявок СУ-905, СУ-920, СУ-925 на объект строительства "Обход Тольятти". 119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105451Подведение итогов не позднее Поставка комплектов лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами согласно приложенных файлов сводных заявок СУ-905, СУ-920, СУ-925 на объект строительства "Обход Тольятти". 119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами согласно приложенных файлов сводных заявок СУ-905, СУ-920, СУ-925 на объект строительства "Обход Тольятти".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в приложенных файлах спецификаций СУ-905, СУ-920, СУ-925.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка франко-объект: 1) СУ-920 2-й этап - Производственная база СУ-920, г. Тольятти ул. ГСП д.69 2) СУ-925 2-й этап - Производственная база СУ-925, г. Тольятти, ул. Ларина 169 3) СУ-905 3-й этап - Производственная база СУ-905, ПК 223 ~ Шигоны 4) СУ-920 3-й этап - Производственная база СУ-920, Самарская обл. п. Шигоны, ул. Кооперативная д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30 календарных дней с момента предоставления корректно заполненных документов об отгрузке либо казначейское обеспечения аванса. Согласие с договором АО «ДСК «АВТОБАН».
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    23.6

    Изделия из бетона, цемента и гипса

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/950608/name/60bf5e977013f7.92135939

    08.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами согласно приложенного файла "Спецификация СУ-920 на поставку щелевого лотка 2 этап.pdf" "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Комплект лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами согласно приложенного файла "Спецификация СУ-925 на поставку щелевого лотка 2 этап.pdf" "

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Комплект лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами согласно приложенного файла "Спецификация СУ-905 на поставку щелевого лотка 3 этап.pdf" "

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Комплект лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами согласно приложенного файла "Спецификация СУ-920 на поставку щелевого лотка 3 этап.pdf" "

    Кол-во: 1

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