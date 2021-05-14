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Номер извещения
ГП105451
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплектов лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами на объект "Обход Тольятти".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Закупка ДСК АВТОБАН
Дата публикации
07.05.2021 17:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Почтовый адрес
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
Контактный телефон
+7 495 645-98-18 доб. 3344
Факс
+7 495 980-91-51
Адрес электронной почты
tender@avtoban.ru
Ф.И.О. контактного лица
Не указано Не
Место рассмотрения предложений
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
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Поставка комплектов лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами согласно приложенных файлов сводных заявок СУ-905, СУ-920, СУ-925 на объект строительства "Обход Тольятти".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 13:00 GMT +314.05.2021 13:0014.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105451Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами согласно приложенных файлов сводных заявок СУ-905, СУ-920, СУ-925 на объект строительства "Обход Тольятти". 119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Подведение итогов не позднее
04.06.2021 12:0004.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105451Подведение итогов не позднее Поставка комплектов лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами согласно приложенных файлов сводных заявок СУ-905, СУ-920, СУ-925 на объект строительства "Обход Тольятти". 119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.06.202104.06.2021 12:0004.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105451Подведение итогов не позднее Поставка комплектов лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами согласно приложенных файлов сводных заявок СУ-905, СУ-920, СУ-925 на объект строительства "Обход Тольятти". 119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектов лотков водоотводных, чугунных решеток, пескоуловителей, уплотнителей лотка и крышки с монтажными расходными материалами согласно приложенных файлов сводных заявок СУ-905, СУ-920, СУ-925 на объект строительства "Обход Тольятти".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в приложенных файлах спецификаций СУ-905, СУ-920, СУ-925.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка франко-объект: 1) СУ-920 2-й этап - Производственная база СУ-920, г. Тольятти ул. ГСП д.69 2) СУ-925 2-й этап - Производственная база СУ-925, г. Тольятти, ул. Ларина 169 3) СУ-905 3-й этап - Производственная база СУ-905, ПК 223 ~ Шигоны 4) СУ-920 3-й этап - Производственная база СУ-920, Самарская обл. п. Шигоны, ул. Кооперативная д. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ДСК АВТОБАН
Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
23.6
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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