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Номер извещения
ГП105449
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка ЗРА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.05.2021 17:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 922 655-40-49
Факс
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Адрес электронной почты
o.kovylkova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковылкова Оксана Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ЗРА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 16:00 GMT +317.05.2021 16:0017.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105449Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗРАМосква
Подведение итогов не позднее
21.05.2021 18:0021.05.2021 18:0021.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105449Подведение итогов не позднее Закупка ЗРАМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.05.202121.05.2021 18:0021.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105449Подведение итогов не позднее Закупка ЗРАМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ЗРА
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО "Осетровский речной порт", адрес: 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Луговая, 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
28.14.13.142
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
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