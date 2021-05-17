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    Главная / Торги / Закупка ЗРА

    Закупка ЗРА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 16:0017.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105449Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗРАМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105449

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ЗРА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.05.2021 17:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЦЗС_покупатель.docx

    Приложение_1_к_Договору_поставки_цзс_.docx

    Анонс.docx

    Письмо_руководителю_организации.pdf

    ГП105449_second_parts_protocol.rtf

    ТТТ_01.02_12_клапаны_обратные.docx

    ОЛ_87652_ГПНЗ1801_ГТНГ_ТХ_ОЛ_015_770000950211.pdf

    ОЛ_87652_ГПНЗ1801_ГТНГ_ТХ_ОЛ_014_770000950204.pdf

    Формат__КП_.xlsx

    Формат_ТП_ЗРА.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 922 655-40-49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.kovylkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковылкова Оксана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЗРА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 16:00 GMT +317.05.2021 16:0017.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105449Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗРАМосква

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 18:0021.05.2021 18:0021.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105449Подведение итогов не позднее Закупка ЗРАМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 18:0021.05.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105449Подведение итогов не позднее Закупка ЗРАМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЗРА

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО "Осетровский речной порт", адрес: 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Луговая, 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.142

    Арматура запорная

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/961069/name/60d05343ee8098.14138053

    21.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан регулирующий DN 800 PN 1,6 Мпа, ручной привод, фланцевый с КОФ, позиция КРр2 Опросный лист 8765/2-ГПНЗ1801-ГТНГ-ТХ-ОЛ-015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Клапан регулирующий DN 800 PN 1,6 Мпа, электропривод, фланцевый с КОФ, позиция КР7 Опросный лист 8765/2-ГПНЗ1801-ГТНГ-ТХ-ОЛ-014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Клапан (затвор) обратный DN 50 PN 1,6 МПа, раб.среда - нефтепродукты, вода, пар, ингибитор (t150), ручной привод, фланцевый с КОФ (отв.фланцы ст.13ХФА, прокладки СНП, крепеж), ХЛ, кл.А, КО-50-1,6-НВР-0-лс-3-13ХФА-6-К52-Р-IIА-Т3-ХЛ-С ТТТ-01.02-12"

    Кол-во: 3

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