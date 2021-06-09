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Номер извещения
ГП105448
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ на подвод электроснабжения к стенду обкатки редукторов в осях 17-19 2-го пролета
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.05.2021 16:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 647-06-09 доб. 3127
Факс
Адрес электронной почты
Nina.Velikanova@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Великанова Нина Петровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Выполнение работ на подвод электроснабжения к стенду обкатки редукторов в осях 17-19 2-го пролета
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2021 13:00 GMT +309.06.2021 13:0009.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105448Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ на подвод электроснабжения к стенду обкатки редукторов в осях 17-19 2-го пролетаКолпино
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2021 13:0009.06.2021 13:0009.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105448Дата и время вскрытия заявок выполнение работ на подвод электроснабжения к стенду обкатки редукторов в осях 17-19 2-го пролетаКолпино
Подведение итогов не позднее
22.06.2021 17:0022.06.2021 17:0022.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105448Подведение итогов не позднее выполнение работ на подвод электроснабжения к стенду обкатки редукторов в осях 17-19 2-го пролетаКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ на подвод электроснабжения к стенду обкатки редукторов в осях 17-19 2-го пролета
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, цех №2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
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Документация лота
Кол-во: 1
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