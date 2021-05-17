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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту системы отопления, трубопроводов сжатого воздуха, ГВС

    Выполнение работ по ремонту системы отопления, трубопроводов сжатого воздуха, ГВС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263443Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту системы отопления, трубопроводов сжатого воздуха, ГВСРязаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110263443

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту системы отопления, трубопроводов сжатого воздуха, ГВС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.05.2021 16:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___5_Письмо_об_отсутствии_необходимости_одобрения_сделки.docx

    Приложение___3_Форма_декларации.docx

    Приложение___2_Форма_технического_предложения._Прилагается_к_части_1_заявки._Вы.docx

    Приложение___6_Проект_договора.rar

    Приложение___4_Письмо_об_отсутствии_необходимости_одобрения_сделки.docx

    Извещение_выполнение_работ__только_СМСП_.docx

    Приложение___1_Форма_заявки_часть_1.doc

    Документация_выполнение_работ__только_СМСП_.doc

    Приложение___1_Форма_заявки_часть_2_с_приложением.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество завод Красное знамя
    Все закупки и тендеры ПАО завод Красное знамя

    Юридический адрес

    390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а

    Почтовый адрес

    390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а

    Контактный телефон

    4912938-371

    Факс

    +7 4912 93-84-53

    Адрес электронной почты

    oozd@kznamya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бормотов Юрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Рязань

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту металлоизделий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту системы отопления, трубопроводов сжатого воздуха, ГВС

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 17:0031.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263443Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту системы отопления, трубопроводов сжатого воздуха, ГВСРязань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту системы отопления, трубопроводов сжатого воздуха, ГВС

    Начальная цена

    8 364 074,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество завод Красное знамя»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО завод Красное знамя
    Все закупки и тендеры ПАО завод Красное знамя

    Адрес местонахождения

    390043, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, пр. Шабулина, 2а

    Классификатор ОКПД2

    33.11.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций

    Классификатор ОКВЭД2

    33.11

    Ремонт металлоизделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт металлоизделий"

    Кол-во: 1.00000

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