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    Главная / Торги / Закупка трубы электросварной

    Закупка трубы электросварной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105444Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубы электросварнойМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105444

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка трубы электросварной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.05.2021 15:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП_5_базисов.XLSX

    Приложение_1_к_Договору_поставки_цзс_.docx

    Анонс.docx

    Договор_поставки_ЦЗС_покупатель.docx

    Форма_ТКП_труба.XLSX

    Письмо_руководителю_организации.pdf

    ГП105444.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 721

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    d.nikitin@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитин Денис Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка трубы электросварной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 15:00 GMT +326.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105444Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубы электросварнойМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 15:0031.05.2021 15:0031.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105444Подведение итогов не позднее Закупка трубы электросварнойМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 15:0031.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105444Подведение итогов не позднее Закупка трубы электросварнойМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка трубы электросварной

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/986018/name/60f199953bb440.92191935

    16.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба с объёмной термообработкой 159*6 сталь 345-09Г2С-15"

    Кол-во: 277.398

    "Позиция 2"

    "Труба с объёмной термообработкой 325*8 сталь 345-09Г2С-15"

    Кол-во: 378.687

    "Позиция 3"

    "Труба с объёмной термообработкой 325*10 сталь 345-09Г2С-15"

    Кол-во: 67.445

    "Позиция 4"

    "Труба с объёмной термообработкой 530*10 сталь 345-09Г2С-15"

    Кол-во: 217.853

    "Позиция 5"

    "Труба с объёмной термообработкой 720*10 сталь 345-09Г2С-15"

    Кол-во: 6.172

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