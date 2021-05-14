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    Главная / Торги / поставка СДТ Харбейское месторождение (Заявка №426)

    поставка СДТ Харбейское месторождение (Заявка №426)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105445Дата и время окончания срока приема заявок поставка СДТ Харбейское месторождение (Заявка №426)Тюменская областьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105445

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка СДТ Харбейское месторождение (Заявка №426)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.05.2021 15:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-51-65

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    Yliya.Gilvanova@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гильванова Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка СДТ Харбейское месторождение (Заявка №426)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105445Дата и время окончания срока приема заявок поставка СДТ Харбейское месторождение (Заявка №426)Тюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105445Дата и время вскрытия заявок поставка СДТ Харбейское месторождение (Заявка №426)Тюменская область

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 15:0030.06.2021 15:0030.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105445Подведение итогов не позднее поставка СДТ Харбейское месторождение (Заявка №426)Тюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 15:0030.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105445Подведение итогов не позднее поставка СДТ Харбейское месторождение (Заявка №426)Тюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СДТ Харбейское месторождение (Заявка №426)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.141

    Детали соединительные

    42.21.12.152

    Отвод от трубопровода местного (газопровода)

    24.20.40.000

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Заявка_на_поставку_.XLSX

    07.05.2021

    Договор_поставки_и_Приложения.rar

    07.05.2021

    Квалификационная_Анкета_Претендента.doc

    07.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "30°-159(9К52) -12,5-0,75-5DN-900/900-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "30°-273(14К52)-12,5-0,75-5DN-1000/1000-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "30°-426(16К52) -12,5-0,75-5DN-900/900-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "45°-159(9К52) -12,5-0,75-5DN-1000/1000-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "45°-219(12К52)-12,5-0,75-5DN-1100/1100-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "45°-219(12К52)-12,5-0,75-5DN-1100/1100-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "60°-273(14К52)-12,5-0,75-5DN-1400/1400-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "60°-426(16К52) -12,5-0,75-5DN-1850/1850-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "90°-159(9К52) -12,5-0,75-5DN-1000/1000-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "90°-159(9К52)-12,5-0,75-3DN-1100/1100-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "90°-159(9К52)-12,5-0,75-5DN-1100/1100-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "90°-219(10К52)-12,5-0,75-5DN-1400/1400-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "90°-219(12К52)-12,5-0,75-3DN-1400/1400-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "90°-219(12К52)-12,5-0,75-5DN-1100/1100-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "90°-219(12К52)-12,5-0,75-5DN-1700/1700-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "90°-273(12К52)-12,5-0,75-3DN-1400/1400-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "90°-273(14К52)-12,5-0,75-5DN-1900/1900-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "90°-426(16К52) -12,5-0,75-5DN-2650/2650-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "90°-426(16К52)-12,5-0,75-3DN-1850/1850-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "90°-426(18К52)-12,5-0,75-3DN-1850/1850-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "90°-57(6К52)-12,5-0,75-1,5DN-ХЛ1-09Г2С"

    Кол-во: 24

    "Позиция 22"

    "90°-57(6К52)-16-0,6-1,5DN-ХЛ1-09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "90°-57(6К52)-16-0,6-1,5DN-ХЛ1-09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "90°-57(6К52)-16-0,6-1,5DN-ХЛ1-09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "90°-159(9К52)-12,5-0,75-5DN-1100/1100-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "90°-159(9К52)-12,5-0,75-5DN-1100/1100-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "90°-219(10К52)-12,5-0,75-5DN-1400/1400-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "90°-219(12К52)-12,5-0,75-3DN-1400/1400-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "90°-273(12К52)-12,5-0,75-3DN-1400/1400-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "90°-426(16К52)-12,5-0,75-5DN-1850/1850-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "90°-426(18К52)-12,5-0,75-3DN-1850/1850-ХЛ1-13ХФА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "К 426(16К52)х219(10К52)-13ХФА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "К 426(16К52)х273(12К52)-13ХФА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "219(10К52)х159(9К52) -12,5-0,75 -13ХФА"

    Кол-во: 1

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