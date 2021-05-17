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Номер извещения
32110263374
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ценовой отбор / Price bid selection Поставка расходных материалов/ Supply of expandables
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.05.2021 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 499 404-35-47 доб. 1110
Факс
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Адрес электронной почты
kbandov@atechnics.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бандов Кирилл Геннадиевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов/ Supply of expandables
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 11:00 GMT +317.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263374Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов/ Supply of expandablesМосква
Подведение итогов не позднее
18.05.2021 16:0018.05.2021 16:0018.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263374Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов/ Supply of expandablesМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов/ Supply of expandables
Начальная цена
31 800,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
166 шт /ea
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP Склад Заказчика: Россия, Московская область, г. Химки, Международное шоссе, дом 5В, строение 1-3 / For residents: For residents: DDP Customer’s warehouse: 5V, Mezhdunarodnoye Highway, bldg. 1-3, Khimki, Moscow Region, Russia. Для нерезидентов: EXW (FOB) / FCA / For non-residents: EXW (FOB) / FCA.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
30.30
30.30
Документация лота
Кол-во: 48
Кол-во: 18
Кол-во: 100
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