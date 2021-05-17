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    Главная / Торги / Ценовой отбор / Price bid selection Поставка расходных материалов/ Supply of expandables

    Ценовой отбор / Price bid selection Поставка расходных материалов/ Supply of expandables

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263374Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов/ Supply of expandablesМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110263374

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ценовой отбор / Price bid selection Поставка расходных материалов/ Supply of expandables

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.05.2021 15:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Ценовой_отбор_587_2021.docx

    32110263374_1.pdf

    32110263374_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1110

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kbandov@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бандов Кирилл Геннадиевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов/ Supply of expandables

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2021 11:00 GMT +317.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263374Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов/ Supply of expandablesМосква

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2021 16:0018.05.2021 16:0018.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263374Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов/ Supply of expandablesМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 16:0018.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263374Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов/ Supply of expandablesМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов/ Supply of expandables

    Начальная цена

    31 800,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    166 шт /ea

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP Склад Заказчика: Россия, Московская область, г. Химки, Международное шоссе, дом 5В, строение 1-3 / For residents: For residents: DDP Customer’s warehouse: 5V, Mezhdunarodnoye Highway, bldg. 1-3, Khimki, Moscow Region, Russia. Для нерезидентов: EXW (FOB) / FCA / For non-residents: EXW (FOB) / FCA.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара/ Lead time: указать минимально возможный, но не более 60 календарных дней / indicate the lowest possible, but no more 60 calendar days. Условия оплаты/ Payment terms: в соответствии с договором / according to the contract.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    30.30

    Аппараты летательные и космические и соответствующее оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    30.30

    Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/931905/name/60a653881a5914.33219108

    20.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/931906/name/60a653993d1e86.40316502

    20.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "9072215-1"

    Кол-во: 48

    "Позиция 2"

    "2315M20-3"

    Кол-во: 18

    "Позиция 3"

    "M23053/5-103-0"

    Кол-во: 100

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