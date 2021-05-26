www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105441
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка червячных фрез ГОСТ на 2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.05.2021 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Архиповская Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка червячных фрез ГОСТ на 2021 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2021 09:30 GMT +326.05.2021 09:3026.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105441Дата и время окончания срока приема заявок Закупка червячных фрез ГОСТ на 2021 г.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2021 09:3026.05.2021 09:3026.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105441Дата и время вскрытия заявок Закупка червячных фрез ГОСТ на 2021 г.Колпино
Подведение итогов не позднее
11.06.2021 11:3011.06.2021 11:3011.06.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105441Подведение итогов не позднее Закупка червячных фрез ГОСТ на 2021 г.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка червячных фрез ГОСТ на 2021 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.73.60.190
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.