Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка червячных фрез ГОСТ на 2021г.

    Закупка червячных фрез ГОСТ на 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 09:3026.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105441Дата и время окончания срока приема заявок Закупка червячных фрез ГОСТ на 2021 г.КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105441

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка червячных фрез ГОСТ на 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.05.2021 15:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор__закупки_Общество_Покупатель.doc

    Извещение_435.docx

    Прил_В__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Прил_В__6_к_Извещению_Свидетельство_изготовителя.docx

    Прил_В__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    ГП105441_second_parts_protocol__2_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Архиповская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка червячных фрез ГОСТ на 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 09:30 GMT +326.05.2021 09:3026.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105441Дата и время окончания срока приема заявок Закупка червячных фрез ГОСТ на 2021 г.Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 09:3026.05.2021 09:3026.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105441Дата и время вскрытия заявок Закупка червячных фрез ГОСТ на 2021 г.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    11.06.2021 11:3011.06.2021 11:3011.06.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105441Подведение итогов не позднее Закупка червячных фрез ГОСТ на 2021 г.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 11:3011.06.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105441Подведение итогов не позднее Закупка червячных фрез ГОСТ на 2021 г.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка червячных фрез ГОСТ на 2021 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/961125/name/60d05b93231d88.96459023

    21.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фреза 2510-4405 22 А ГОСТ 9324-80 (червячная чистовая правозаходная, D80)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Фреза 2510-4234 16 А ГОСТ 9324-80 (червячная чистовая однозаходная, D60)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Фреза 2510-4235 16 А ГОСТ 9324-80 (червячная чистовая левозаходная, D60)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Фреза 2510-4392 16 А ГОСТ 9324-80 (червячная чистовая правозаходная, D70)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО КОРПОРАЦИЯ СПУ-ЦКБ ТМ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211070199
    Поставка инструментов, оснастки и расходных материалов
    Поставка инструментов, оснастки и расходных материалов
    591894
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Обеспечение заявки: 53387,90 ₽
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 23:59(GMT+03:00)
    5 338 790
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК
    Конкурентный отбор № 32211060728
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку сумок для инструментов
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на поставку сумок...
    590580
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    208 740
    Лоты:
    1
    Регион:
    Липецкая область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить