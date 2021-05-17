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Номер извещения
ГП105442
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сопла Graco
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.05.2021 15:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3253
Факс
Адрес электронной почты
Valeriya.Pchelina@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Пчелина Валерия Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сопла Graco
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2021 09:30 GMT +317.05.2021 09:3017.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105442Дата и время окончания срока приема заявок Сопла GracoКолпино
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2021 09:3017.05.2021 09:3017.05.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105442Дата и время вскрытия заявок Сопла GracoКолпино
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 18:0030.06.2021 18:0030.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105442Подведение итогов не позднее Сопла GracoКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сопла Graco
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
C
Документация лота
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