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    Главная / Торги / Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком (г. Химки, аэропорт Шереметьево)

    Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком (г. Химки, аэропорт Шереметьево)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263353Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с ЗаказчикомСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110263353

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком (г. Химки, аэропорт Шереметьево)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.05.2021 14:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_конкурс_СМСП_.docx

    Извещение_конкурс_СМСП_.docx

    Проект_договора.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Контактный телефон

    +7 812 633-39-49

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    E.Tirskaya@rossiya-airlines.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Тирская Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 16:0002.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263353Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с ЗаказчикомСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком

    Начальная цена

    16 860 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    281 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2448

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Химки, аэропорт Шереметьево, Международное шоссе д.1К. (офис АО «Авиакомпания «Россия»).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик производит оплату оказанных Исполнителем услуг на основании счета и подписанного обеими сторонами Акта оказания услуг в размере 100% от их стоимости в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта оказания услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    49.39.39

    Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 2448.00000

    Лот 2

    Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 16:0002.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263353Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с ЗаказчикомСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком

    Начальная цена

    19 320 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    322 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2704

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Химки, аэропорт Шереметьево, Международное шоссе д.1К. (офис АО «Авиакомпания «Россия»).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик производит оплату оказанных Исполнителем услуг на основании счета и подписанного обеими сторонами Акта оказания услуг в размере 100% от их стоимости в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта оказания услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Авиакомпания «Россия»
    Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4

    Классификатор ОКПД2

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    49.39.39

    Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 2704.00000

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