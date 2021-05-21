Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком (г. Химки, аэропорт Шереметьево)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110263353 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком (г. Химки, аэропорт Шереметьево) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

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