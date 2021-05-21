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Номер извещения
32110263353
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком (г. Химки, аэропорт Шереметьево)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.05.2021 14:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-49
Факс
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Адрес электронной почты
E.Tirskaya@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Тирская Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.202102.06.2021 16:0002.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263353Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с ЗаказчикомСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком
Начальная цена
16 860 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
281 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2448
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Химки, аэропорт Шереметьево, Международное шоссе д.1К. (офис АО «Авиакомпания «Россия»).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
49
49.39.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2448.00000
Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.202102.06.2021 16:0002.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263353Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с ЗаказчикомСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке работников Заказчика автомобильным транспортом, управляемым водителями Исполнителя, по маршруту движения, в порядке и сроки, согласованные с Заказчиком
Начальная цена
19 320 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
322 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2704
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Химки, аэропорт Шереметьево, Международное шоссе д.1К. (офис АО «Авиакомпания «Россия»).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
49
49.39.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2704.00000
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