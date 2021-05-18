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    Главная / Торги / Оказание услуг по гальваническому покрытию (травление+горячее цинкование) заготовок Заказчика.

    Оказание услуг по гальваническому покрытию (травление+горячее цинкование) заготовок Заказчика.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 14:3018.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105440Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по гальваническому покрытию (травление+горячее цинкование) заготовок Заказчика.КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105440

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по гальваническому покрытию (травление+горячее цинкование) заготовок Заказчика.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.05.2021 14:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор__подряд__Общество___Заказчик__ОВК_.docx

    Извещение.docx

    Приложение__1_к_Извещению_Заявка_на_участие.docx

    Приложение__2_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    эскизы.zip

    ГП105440_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09 доб. 3126

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Tsibulskaya@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыбульская Ирина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по гальваническому покрытию (травление+горячее цинкование) заготовок Заказчика.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 14:30 GMT +318.05.2021 14:3018.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105440Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по гальваническому покрытию (травление+горячее цинкование) заготовок Заказчика.Колпино

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 14:3004.06.2021 14:3004.06.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105440Подведение итогов не позднее Оказание услуг по гальваническому покрытию (травление+горячее цинкование) заготовок Заказчика.Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 14:3004.06.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105440Подведение итогов не позднее Оказание услуг по гальваническому покрытию (травление+горячее цинкование) заготовок Заказчика.Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по гальваническому покрытию (травление+горячее цинкование) заготовок Заказчика.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней от даты подписания Акта выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.6

    Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/974588/name/60e3ec93b439f9.70791592

    06.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубопровод черт. 3673.54.02.100-03, L = от 0,1 до 3,5 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Трубопровод черт. 3673.54.02.110-03, L = от 0,1 до 3,5 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Патрубок черт. 3680.55.29.351, L ≥ 3,5 м"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    22.08.2019 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
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