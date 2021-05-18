Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Электрические щиты - 8 шт.

    Электрические щиты - 8 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 14:3018.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105436Дата и время окончания срока приема заявок Электрические щиты - 8 шт.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105436

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-491

    Наименование закупки

    Электрические щиты - 8 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.05.2021 14:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП.xlsx

    ТЗ__МТР_.docx

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    AGCC.0008_1315_AK.OL_0001_00.pdf

    AGCC.0008_1315_AK.OL_0002_00.pdf

    AGCC.0008_1315_AK.OL_0003_00.pdf

    AGCC.0008_1389_EN.OL_0003.pdf

    AGCC.0008_1389_EN.OL_0004.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 925 646-00-39

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    marinev@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марин Евгений Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электрические щиты - 8 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 14:30 GMT +318.05.2021 14:3018.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105436Дата и время окончания срока приема заявок Электрические щиты - 8 шт.Москва

    Подведение итогов не позднее

    11.06.2021 12:3011.06.2021 12:3011.06.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105436Подведение итогов не позднее Электрические щиты - 8 шт.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 12:3011.06.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105436Подведение итогов не позднее Электрические щиты - 8 шт.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрические щиты - 8 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    27.12.31.000

    Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коробка клеммная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Пост управления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Шкаф управления огнезадерживающими клапанами 1315-HLC-B51"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Ящик управления наружным освещением"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Ящик управления периметральным освещением"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211069199
    Поставка ящиков, шкафов, щитков
    Поставка ящиков, шкафов, щитков
    591803
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 008 216
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП124525
    Панели ДКС-400
    Панели ДКС-400
    566759
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить