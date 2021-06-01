Лот № 1 – Ремонт участка водопровода на пересечении улиц 5-я Северная и Челюскинцев в ЦАО г. Омска инв. №6400251А Водопровод по ул. 5й Северной-Челюскинцев для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: 2021.010.005.0000006).Лот № 2 – Строительство объекта: «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому №4-5 с коммерческими помещениями, расположенному примерно в 33м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, КАО, ул. 4-я Островская, д. 15» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 б/н).Лот № 3 – Строительство объекта: «Внеплощадочные сети канализации к коммунально-складскому объекту, не требующему создания санитарно-защитной зоны, расположенному по адресу: ул. 2-я Солнечная в КАО г. Омска» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 б/н).Лот № 4 – Строительство объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к АЗС контейнерного типа, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 2-я Кольцевая, д. 32» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 б/н)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110275454 Уникальный номер закупки 158/2021, 164/2021, 181/2021, 187/2021 Номер закупки 158/2021, 164/2021, 181/2021, 187/2021 Наименование закупки Лот № 1 – Ремонт участка водопровода на пересечении улиц 5-я Северная и Челюскинцев в ЦАО г. Омска инв. №6400251А Водопровод по ул. 5й Северной-Челюскинцев для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: 2021.010.005.0000006).Лот № 2 – Строительство объекта: «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому №4-5 с коммерческими помещениями, расположенному примерно в 33м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, КАО, ул. 4-я Островская, д. 15» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 б/н).Лот № 3 – Строительство объекта: «Внеплощадочные сети канализации к коммунально-складскому объекту, не требующему создания санитарно-защитной зоны, расположенному по адресу: ул. 2-я Солнечная в КАО г. Омска» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 б/н).Лот № 4 – Строительство объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к АЗС контейнерного типа, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 2-я Кольцевая, д. 32» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 б/н) Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

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