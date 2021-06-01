www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110275454
Уникальный номер закупки
158/2021, 164/2021, 181/2021, 187/2021
Наименование закупки
Лот № 1 – Ремонт участка водопровода на пересечении улиц 5-я Северная и Челюскинцев в ЦАО г. Омска инв. №6400251А Водопровод по ул. 5й Северной-Челюскинцев для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: 2021.010.005.0000006).Лот № 2 – Строительство объекта: «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому №4-5 с коммерческими помещениями, расположенному примерно в 33м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, КАО, ул. 4-я Островская, д. 15» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 б/н).Лот № 3 – Строительство объекта: «Внеплощадочные сети канализации к коммунально-складскому объекту, не требующему создания санитарно-защитной зоны, расположенному по адресу: ул. 2-я Солнечная в КАО г. Омска» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 б/н).Лот № 4 – Строительство объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к АЗС контейнерного типа, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 2-я Кольцевая, д. 32» для нужд АО «ОмскВодоканал» (шифр: ИП 2020-2024 б/н)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
13.05.2021 17:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова И. А.
Место рассмотрения предложений
ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт участка водопровода на пересечении улиц 5-я Северная и Челюскинцев в ЦАО г. Омска инв. №6400251А Водопровод по ул. 5й Северной-Челюскинцев для нужд АО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2021 11:00 GMT +301.06.2021 11:0001.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275454Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт участка водопровода на пересечении улиц 5-я Северная и Челюскинцев в ЦАО г. Омска инв. №6400251А Водопровод по ул. 5й Северной-Челюскинцев для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2021 11:0001.06.2021 11:0001.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275454Дата и время вскрытия заявок Ремонт участка водопровода на пересечении улиц 5-я Северная и Челюскинцев в ЦАО г. Омска инв. №6400251А Водопровод по ул. 5й Северной-Челюскинцев для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
09.07.2021 17:0009.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275454Подведение итогов не позднее Ремонт участка водопровода на пересечении улиц 5-я Северная и Челюскинцев в ЦАО г. Омска инв. №6400251А Водопровод по ул. 5й Северной-Челюскинцев для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.07.202109.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275454Подведение итогов не позднее Ремонт участка водопровода на пересечении улиц 5-я Северная и Челюскинцев в ЦАО г. Омска инв. №6400251А Водопровод по ул. 5й Северной-Челюскинцев для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт участка водопровода на пересечении улиц 5-я Северная и Челюскинцев в ЦАО г. Омска инв. №6400251А Водопровод по ул. 5й Северной-Челюскинцев для нужд АО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
374 994,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
42.21.12.000
42.21
Документация лота
Кол-во:
Строительство объекта: «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому №4-5 с коммерческими помещениями, расположенному примерно в 33м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, КАО, ул. 4-я Островская, д. 15» для нужд АО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2021 11:00 GMT +301.06.2021 11:0001.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275454Дата и время окончания срока приема заявок Строительство объекта: «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому №4-5 с коммерческими помещениями, расположенному примерно в 33м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, КАО, ул. 4-я Островская, д. 15» для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2021 11:0001.06.2021 11:0001.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275454Дата и время вскрытия заявок Строительство объекта: «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому №4-5 с коммерческими помещениями, расположенному примерно в 33м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, КАО, ул. 4-я Островская, д. 15» для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
09.07.2021 17:0009.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275454Подведение итогов не позднее Строительство объекта: «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому №4-5 с коммерческими помещениями, расположенному примерно в 33м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, КАО, ул. 4-я Островская, д. 15» для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.07.202109.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275454Подведение итогов не позднее Строительство объекта: «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому №4-5 с коммерческими помещениями, расположенному примерно в 33м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, КАО, ул. 4-я Островская, д. 15» для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство объекта: «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому №4-5 с коммерческими помещениями, расположенному примерно в 33м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, КАО, ул. 4-я Островская, д. 15» для нужд АО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
892 440,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
42.21.12.000
42.21
Документация лота
Кол-во:
Строительство объекта: «Внеплощадочные сети канализации к коммунально-складскому объекту, не требующему создания санитарно-защитной зоны, расположенному по адресу: ул. 2-я Солнечная в КАО г. Омска» для нужд АО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2021 11:00 GMT +301.06.2021 11:0001.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275454Дата и время окончания срока приема заявок Строительство объекта: «Внеплощадочные сети канализации к коммунально-складскому объекту, не требующему создания санитарно-защитной зоны, расположенному по адресу: ул. 2-я Солнечная в КАО г. Омска» для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2021 11:0001.06.2021 11:0001.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275454Дата и время вскрытия заявок Строительство объекта: «Внеплощадочные сети канализации к коммунально-складскому объекту, не требующему создания санитарно-защитной зоны, расположенному по адресу: ул. 2-я Солнечная в КАО г. Омска» для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
09.07.2021 17:0009.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275454Подведение итогов не позднее Строительство объекта: «Внеплощадочные сети канализации к коммунально-складскому объекту, не требующему создания санитарно-защитной зоны, расположенному по адресу: ул. 2-я Солнечная в КАО г. Омска» для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.07.202109.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275454Подведение итогов не позднее Строительство объекта: «Внеплощадочные сети канализации к коммунально-складскому объекту, не требующему создания санитарно-защитной зоны, расположенному по адресу: ул. 2-я Солнечная в КАО г. Омска» для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство объекта: «Внеплощадочные сети канализации к коммунально-складскому объекту, не требующему создания санитарно-защитной зоны, расположенному по адресу: ул. 2-я Солнечная в КАО г. Омска» для нужд АО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
391 453,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
42.21.12.000
42.21
Документация лота
Кол-во:
Строительство объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к АЗС контейнерного типа, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 2-я Кольцевая, д. 32» для нужд АО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2021 11:00 GMT +301.06.2021 11:0001.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275454Дата и время окончания срока приема заявок Строительство объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к АЗС контейнерного типа, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 2-я Кольцевая, д. 32» для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2021 11:0001.06.2021 11:0001.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275454Дата и время вскрытия заявок Строительство объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к АЗС контейнерного типа, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 2-я Кольцевая, д. 32» для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Подведение итогов не позднее
09.07.2021 17:0009.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275454Подведение итогов не позднее Строительство объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к АЗС контейнерного типа, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 2-я Кольцевая, д. 32» для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.07.202109.07.2021 17:0009.07.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275454Подведение итогов не позднее Строительство объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к АЗС контейнерного типа, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 2-я Кольцевая, д. 32» для нужд АО «ОмскВодоканал» ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ", 121059, г.Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр.1, этаж 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство объекта: «Внеплощадочные сети водопровода к АЗС контейнерного типа, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 2-я Кольцевая, д. 32» для нужд АО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
479 756,16
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
42.21.12.000
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.