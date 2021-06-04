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Номер извещения
ГП105435
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
заключения договора поставки полноповоротных экскаваторов на гусеничном ходу.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.05.2021 14:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес – центр Рига-Ленд, строение А, этаж 3, помещение 12, ч.ком.3, каб.16
Почтовый адрес
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес – центр Рига-Ленд, строение А, этаж 3, помещение 12, ч.ком.3, каб.16
Контактный телефон
+7 499 455-17-43 доб. 8304
Факс
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Адрес электронной почты
maleshenko@ckbm.regop.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алещенко Михаил Борисович
Место рассмотрения предложений
Красногорский район
Закупки и тендеры Экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360° (полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора поставки полноповоротных экскаваторов на гусеничном ходу.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2021 17:00 GMT +304.06.2021 17:0004.06.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105435Дата и время окончания срока приема заявок заключение договора поставки полноповоротных экскаваторов на гусеничном ходу.Красногорский район
Дата и время вскрытия заявок
04.06.2021 17:0004.06.2021 17:0004.06.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105435Дата и время вскрытия заявок заключение договора поставки полноповоротных экскаваторов на гусеничном ходу.Красногорский район
Подведение итогов не позднее
16.07.2021 18:0016.07.2021 18:0016.07.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105435Подведение итогов не позднее заключение договора поставки полноповоротных экскаваторов на гусеничном ходу.Красногорский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора поставки полноповоротных экскаваторов на гусеничном ходу.
Начальная цена
30 023 406,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес – центр Рига-Ленд, строение А, этаж 3, помещение 12, ч.ком.3, каб.16
28.92.26.110
28.92.26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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