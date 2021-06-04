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    Главная / Торги / заключения договора поставки полноповоротных экскаваторов на гусеничном ходу.

    заключения договора поставки полноповоротных экскаваторов на гусеничном ходу.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.06.2021 17:0004.06.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105435Дата и время окончания срока приема заявок заключение договора поставки полноповоротных экскаваторов на гусеничном ходу.Красногорский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105435

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    110019/1

    Наименование закупки

    заключения договора поставки полноповоротных экскаваторов на гусеничном ходу.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.05.2021 14:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет_НМЦД_экскаваторы_110019.pdf

    КРИТЕРИИ_ПОРЯДОК_ОЦЕНКИ_И_СОПОСТАВЛЕНИЯ_ЗАЯВОК_на_экскаватор.pdf

    Извещение_110019_1_экскаваторы_3_шт.pdf

    ТЗ_экскаватор_май_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «СКБМ»
    Все закупки и тендеры «СКБМ»

    Юридический адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес – центр Рига-Ленд, строение А, этаж 3, помещение 12, ч.ком.3, каб.16

    Почтовый адрес

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес – центр Рига-Ленд, строение А, этаж 3, помещение 12, ч.ком.3, каб.16

    Контактный телефон

    +7 499 455-17-43 доб. 8304

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    maleshenko@ckbm.regop.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алещенко Михаил Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Красногорский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Закупки и тендеры Экскаваторы одноковшовые и ковшовые погрузчики самоходные с поворотом кабины на 360° (полноповоротные машины), кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора поставки полноповоротных экскаваторов на гусеничном ходу.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.06.2021 17:00 GMT +304.06.2021 17:0004.06.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105435Дата и время окончания срока приема заявок заключение договора поставки полноповоротных экскаваторов на гусеничном ходу.Красногорский район

    Дата и время вскрытия заявок

    04.06.2021 17:0004.06.2021 17:0004.06.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105435Дата и время вскрытия заявок заключение договора поставки полноповоротных экскаваторов на гусеничном ходу.Красногорский район

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2021 18:0016.07.2021 18:0016.07.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105435Подведение итогов не позднее заключение договора поставки полноповоротных экскаваторов на гусеничном ходу.Красногорский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.07.202116.07.2021 18:0016.07.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105435Подведение итогов не позднее заключение договора поставки полноповоротных экскаваторов на гусеничном ходу.Красногорский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора поставки полноповоротных экскаваторов на гусеничном ходу.

    Начальная цена

    30 023 406,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «СКБМ»
    Все закупки и тендеры «СКБМ»

    Адрес местонахождения

    143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 км, бизнес – центр Рига-Ленд, строение А, этаж 3, помещение 12, ч.ком.3, каб.16

    Классификатор ОКПД2

    28.92.26.110

    Экскаваторы самоходные одноковшовые

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92.26

    Производство одноковшовых полноповоротных экскаваторов и погрузчиков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экскаватор гусеничный"

    Кол-во:

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