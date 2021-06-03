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    Главная / Торги / Защита штока (Ecoflon3), защита поршня (Ecoflon3)

    Защита штока (Ecoflon3), защита поршня (Ecoflon3)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.06.2021 11:0003.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105434Дата и время окончания срока приема заявок Защита штока (Ecoflon3), защита поршня (Ecoflon3)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105434

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    418

    Наименование закупки

    Защита штока (Ecoflon3), защита поршня (Ecoflon3)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.05.2021 14:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    Защита поршня_чертеж.pdf

    Защита штока_четреж.pdf

    Извещение о проведении закупки.docx

    ИЗМ_В_ИЗВЕЩЕНИИ_о_проведении_закупки.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    ГП105434_протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-69-28

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рычкова Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Защита штока (Ecoflon3), защита поршня (Ecoflon3)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.06.2021 11:00 GMT +303.06.2021 11:0003.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105434Дата и время окончания срока приема заявок Защита штока (Ecoflon3), защита поршня (Ecoflon3)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.06.2021 11:0003.06.2021 11:0003.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105434Дата и время вскрытия заявок Защита штока (Ecoflon3), защита поршня (Ecoflon3)Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2021 15:0018.06.2021 15:0018.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105434Подведение итогов не позднее Защита штока (Ecoflon3), защита поршня (Ecoflon3)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.06.202118.06.2021 15:0018.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105434Подведение итогов не позднее Защита штока (Ecoflon3), защита поршня (Ecoflon3)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Защита штока (Ecoflon3), защита поршня (Ecoflon3)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/950993/name/60c036ee44abd8.15073807

    09.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Защита поршня; Ecoflon3 (PTFE+Bz)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Защита штока; Ecoflon3 (PTFE+Bz)"

    Кол-во: 2

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