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    Главная / Торги / Поставка стенда высоковольтного стационарного (п. 154 ПЗ)

    Поставка стенда высоковольтного стационарного (п. 154 ПЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 14:0025.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263361Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стенда высоковольтного стационарного (п. 154 ПЗ)НоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32110263361

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    п. 154 ПЗ

    Наименование закупки

    Поставка стенда высоковольтного стационарного (п. 154 ПЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме

    Дата публикации

    07.05.2021 15:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-20

    Адрес электронной почты

    Kishko.AL@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кишко Андрей Леонидович

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стенда высоковольтного стационарного (п. 154 ПЗ)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 14:00 GMT +325.05.2021 14:0025.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263361Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стенда высоковольтного стационарного (п. 154 ПЗ)Ноябрьск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Предмет договора

    Поставка стенда высоковольтного стационарного (п. 154 ПЗ)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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