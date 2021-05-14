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Наименование процедуры
Аукцион по реализации лома черных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 (территория ОАО «Уралхиммаш»).
Номер извещения
ГП105430
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Предмет договора
Лот №1 – Лом и отходы черных металлов марки ст.15Х11МФ хим.состав по ГОСТ 5632-2014 в количестве 17,00 тн. (+/- 20%), выставление засора не предусмотрено
Начальная цена
25000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-05-2021 13:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.05.2021 14:00
Дата и время проведения
14.05.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Лом и отходы черных металлов марки ст.15Х11МФ хим.состав по ГОСТ 5632-2014
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
образование отходов собственного производства
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Адрес электронной почты
nazipova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назипова Нэля Маратовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
nazipova@ekb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 343 221-72-23
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно процедуре аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Указан в перечне документов для участия
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Желающим осуществить осмотр лома необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте nazipova@ekb.ru
Обременения (ограничения)
после начала торгов на повышение претензии по габаритам и засору не принимаются!!!
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Во избежание повреждения автотранспорта под погрузку допускаются ломовозы/самосвалы/тонары и др. транспорт позволяющий осуществлять в них погрузку путем кантования из тары в авто, максимальная масса куска не более 2 тонн.
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион по реализации лома черных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 (территория ОАО «Уралхиммаш»).
Номер извещения
ГП105430
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Предмет договора
Лот №2 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б11 в количестве 35 тн. (+/- 20%), выставление засора не предусмотрено.
Начальная цена
25000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-05-2021 13:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.05.2021 14:00
Дата и время проведения
14.05.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б11
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
образование отходов собственного производства
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Адрес электронной почты
nazipova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назипова Нэля Маратовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
nazipova@ekb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 343 221-72-23
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно процедуре аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Указан в перечне документов для участия
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Желающим осуществить осмотр лома необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте nazipova@ekb.ru
Обременения (ограничения)
после начала торгов на повышение претензии по габаритам и засору не принимаются!!!
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Во избежание повреждения автотранспорта под погрузку допускаются ломовозы/самосвалы/тонары и др. транспорт позволяющий осуществлять в них погрузку путем кантования из тары в авто, максимальная масса куска не более 2 тонн.
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион по реализации лома черных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 (территория ОАО «Уралхиммаш»).
Номер извещения
ГП105430
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Предмет договора
Лот №3 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б8 в количестве 60 тн. (+/-20%), выставление засора не предусмотрено.
Начальная цена
25000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-05-2021 13:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.05.2021 14:00
Дата и время проведения
14.05.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б8
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
образование отходов собственного производства
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Адрес электронной почты
nazipova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назипова Нэля Маратовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
nazipova@ekb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 343 221-72-23
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно процедуре аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Указан в перечне документов для участия
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Желающим осуществить осмотр лома необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте nazipova@ekb.ru
Обременения (ограничения)
после начала торгов на повышение претензии по габаритам и засору не принимаются!!!
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Во избежание повреждения автотранспорта под погрузку допускаются ломовозы/самосвалы/тонары и др. транспорт позволяющий осуществлять в них погрузку путем кантования из тары в авто, максимальная масса куска не более 2 тонн.
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион по реализации лома черных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 (территория ОАО «Уралхиммаш»).
Номер извещения
ГП105430
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Предмет договора
Лот №4 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б5 в количестве 6 тн. (+/-20%), выставление засора не предусмотрено.
Начальная цена
25000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-05-2021 13:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.05.2021 14:00
Дата и время проведения
14.05.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б14
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
образование отходов собственного производства
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Адрес электронной почты
nazipova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назипова Нэля Маратовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
nazipova@ekb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 343 221-72-23
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно процедуре аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Указан в перечне документов для участия
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Желающим осуществить осмотр лома необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте nazipova@ekb.ru
Обременения (ограничения)
после начала торгов на повышение претензии по габаритам и засору не принимаются!!!
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Во избежание повреждения автотранспорта под погрузку допускаются ломовозы/самосвалы/тонары и др. транспорт позволяющий осуществлять в них погрузку путем кантования из тары в авто, максимальная масса куска не более 2 тонн.
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Аукцион по реализации лома черных металлов
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 (территория ОАО «Уралхиммаш»).
Номер извещения
ГП105430
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Предмет договора
Лот №5 – Лом и отходы черных металлов марки ст.56NiCrMoV хим.состав по РДИ 1423-2018 в количестве 12,00 тн. (+/- 20%), выставление засора не предусмотрено;
Начальная цена
25000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-05-2021 13:54 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.05.2021 14:00
Дата и время проведения
14.05.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Габаритный и негабаритный легированный лом и отходы смешанных групп одним лотом
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
образование отходов собственного производства
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Адрес электронной почты
nazipova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назипова Нэля Маратовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Контактное лицо продавца/инициатора
[]
Адрес эл. почты продавца/инициатора
nazipova@ekb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 343 221-72-23
Адрес местонахождения продавца/инициатора
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
согласно процедуре аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
Указан в перечне документов для участия
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Желающим осуществить осмотр лома необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте nazipova@ekb.ru
Обременения (ограничения)
после начала торгов на повышение претензии по габаритам и засору не принимаются!!!
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Во избежание повреждения автотранспорта под погрузку допускаются ломовозы/самосвалы/тонары и др. транспорт позволяющий осуществлять в них погрузку путем кантования из тары в авто, максимальная масса куска не более 2 тонн.
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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