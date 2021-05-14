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    Главная / Торги / Аукцион по реализации лома черных металлов

    Аукцион по реализации лома черных металлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105430Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1 – Лом и отходы черных металлов марки ст.15Х11МФ хим.состав по ГОСТ 5632-2014 в количестве 17,00 тн. (+/- 20%), выставление засора не предусмотреноЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион по реализации лома черных металлов

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 (территория ОАО «Уралхиммаш»).

    Номер извещения

    ГП105430

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»

    Предмет договора

    Лот №1 – Лом и отходы черных металлов марки ст.15Х11МФ хим.состав по ГОСТ 5632-2014 в количестве 17,00 тн. (+/- 20%), выставление засора не предусмотрено

    Начальная цена

    25000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    07-05-2021 13:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.05.2021 14:00

    Дата и время проведения

    14.05.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    49_Извещение_продажа_лом_Б11__Б8__Б5_15Х11МФ.doc

    Письмо_по_запросу_документов_2021.doc

    ГП105430_second_parts_protocol__1_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__2_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__1_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__4_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__5_.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Лом и отходы черных металлов марки ст.15Х11МФ хим.состав по ГОСТ 5632-2014

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    образование отходов собственного производства

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Адрес электронной почты

    nazipova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назипова Нэля Маратовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    nazipova@ekb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 221-72-23

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно процедуре аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Указан в перечне документов для участия

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Желающим осуществить осмотр лома необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте nazipova@ekb.ru

    Обременения (ограничения)

    после начала торгов на повышение претензии по габаритам и засору не принимаются!!!

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Во избежание повреждения автотранспорта под погрузку допускаются ломовозы/самосвалы/тонары и др. транспорт позволяющий осуществлять в них погрузку путем кантования из тары в авто, максимальная масса куска не более 2 тонн.

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион по реализации лома черных металлов

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 (территория ОАО «Уралхиммаш»).

    Номер извещения

    ГП105430

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»

    Предмет договора

    Лот №2 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б11 в количестве 35 тн. (+/- 20%), выставление засора не предусмотрено.

    Начальная цена

    25000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    07-05-2021 13:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.05.2021 14:00

    Дата и время проведения

    14.05.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    49_Извещение_продажа_лом_Б11__Б8__Б5_15Х11МФ.doc

    Письмо_по_запросу_документов_2021.doc

    ГП105430_second_parts_protocol__1_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__2_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__1_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__4_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__5_.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б11

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    образование отходов собственного производства

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Адрес электронной почты

    nazipova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назипова Нэля Маратовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    nazipova@ekb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 221-72-23

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно процедуре аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Указан в перечне документов для участия

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Желающим осуществить осмотр лома необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте nazipova@ekb.ru

    Обременения (ограничения)

    после начала торгов на повышение претензии по габаритам и засору не принимаются!!!

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Во избежание повреждения автотранспорта под погрузку допускаются ломовозы/самосвалы/тонары и др. транспорт позволяющий осуществлять в них погрузку путем кантования из тары в авто, максимальная масса куска не более 2 тонн.

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион по реализации лома черных металлов

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 (территория ОАО «Уралхиммаш»).

    Номер извещения

    ГП105430

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»

    Предмет договора

    Лот №3 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б8 в количестве 60 тн. (+/-20%), выставление засора не предусмотрено.

    Начальная цена

    25000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    07-05-2021 13:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.05.2021 14:00

    Дата и время проведения

    14.05.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    49_Извещение_продажа_лом_Б11__Б8__Б5_15Х11МФ.doc

    Письмо_по_запросу_документов_2021.doc

    ГП105430_second_parts_protocol__1_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__2_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__1_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__4_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__5_.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б8

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    образование отходов собственного производства

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Адрес электронной почты

    nazipova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назипова Нэля Маратовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    nazipova@ekb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 221-72-23

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно процедуре аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Указан в перечне документов для участия

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Желающим осуществить осмотр лома необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте nazipova@ekb.ru

    Обременения (ограничения)

    после начала торгов на повышение претензии по габаритам и засору не принимаются!!!

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Во избежание повреждения автотранспорта под погрузку допускаются ломовозы/самосвалы/тонары и др. транспорт позволяющий осуществлять в них погрузку путем кантования из тары в авто, максимальная масса куска не более 2 тонн.

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион по реализации лома черных металлов

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 (территория ОАО «Уралхиммаш»).

    Номер извещения

    ГП105430

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»

    Предмет договора

    Лот №4 – Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б5 в количестве 6 тн. (+/-20%), выставление засора не предусмотрено.

    Начальная цена

    25000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    07-05-2021 13:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.05.2021 14:00

    Дата и время проведения

    14.05.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    49_Извещение_продажа_лом_Б11__Б8__Б5_15Х11МФ.doc

    Письмо_по_запросу_документов_2021.doc

    ГП105430_second_parts_protocol__1_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__2_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__1_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__4_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__5_.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Габаритный и негабаритный стальной лом и отходы группы Б14

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    образование отходов собственного производства

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Адрес электронной почты

    nazipova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назипова Нэля Маратовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    nazipova@ekb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 221-72-23

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно процедуре аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Указан в перечне документов для участия

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Желающим осуществить осмотр лома необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте nazipova@ekb.ru

    Обременения (ограничения)

    после начала торгов на повышение претензии по габаритам и засору не принимаются!!!

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Во избежание повреждения автотранспорта под погрузку допускаются ломовозы/самосвалы/тонары и др. транспорт позволяющий осуществлять в них погрузку путем кантования из тары в авто, максимальная масса куска не более 2 тонн.

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион по реализации лома черных металлов

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 (территория ОАО «Уралхиммаш»).

    Номер извещения

    ГП105430

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»

    Предмет договора

    Лот №5 – Лом и отходы черных металлов марки ст.56NiCrMoV хим.состав по РДИ 1423-2018 в количестве 12,00 тн. (+/- 20%), выставление засора не предусмотрено;

    Начальная цена

    25000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    07-05-2021 13:54 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.05.2021 14:00

    Дата и время проведения

    14.05.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    49_Извещение_продажа_лом_Б11__Б8__Б5_15Х11МФ.doc

    Письмо_по_запросу_документов_2021.doc

    ГП105430_second_parts_protocol__1_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__2_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__1_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__4_.rtf

    ГП105430_second_parts_protocol__5_.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Габаритный и негабаритный легированный лом и отходы смешанных групп одним лотом

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    образование отходов собственного производства

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Адрес электронной почты

    nazipova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назипова Нэля Маратовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    []

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    nazipova@ekb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 221-72-23

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно процедуре аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Указан в перечне документов для участия

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Желающим осуществить осмотр лома необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте nazipova@ekb.ru

    Обременения (ограничения)

    после начала торгов на повышение претензии по габаритам и засору не принимаются!!!

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Во избежание повреждения автотранспорта под погрузку допускаются ломовозы/самосвалы/тонары и др. транспорт позволяющий осуществлять в них погрузку путем кантования из тары в авто, максимальная масса куска не более 2 тонн.

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Прием заявок:
    01.02.2022 16:45(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Запрос предложений № ГП237469
    Реализация агрегата насосного 2ЭЦВ 6-10-110, г. Гурьевск, Кемеровская область
    Реализация агрегата насосного 2ЭЦВ 6-10-110, г. Гурьевск, Кемеровская область
    594601
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
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    Прием заявок до:
    20.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    40 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область - Кузбасс
    Начало приема заявок:
    31.01.2022 г., 21:37
    Дата аукциона:
    Филиал Астрахань бурение ООО Газпром бурение
    Запрос предложений_неделимый № ГП237468
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала "Астрахань бурение" ООО "Газпром бурение"
    05У-ТО/2022/АБ Оказание услуг по ремонту и инспекции бурильного инструмента для нужд филиала...
    594599
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений_неделимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    15.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП237467
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10кВ на участке от МШК V0737 до УПП СОД на 756 км НПС (Комсомольская)»
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный...
    594600
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014441
    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014440
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    594596
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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