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    Главная / Торги / Поставка измерительного инструмента

    Поставка измерительного инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 18:0014.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105423Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерительного инструментаСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105423

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГИА_017

    Наименование закупки

    Поставка измерительного инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.05.2021 13:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма._Карта_партнера.xlsx

    Шаблон_Договора_рамочной_поставки__поставка_по_спецификациям___300591774_v1_.DOCX

    Форма._Карта_партнера.xlsx

    Формат_ТКП_ГИА_017.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 126 47-15151 доб. 9292

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    Ivan.Golubev@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голубев Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Закупки и тендеры Части и принадлежности оборудования для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка измерительного инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 18:00 GMT +314.05.2021 18:0014.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105423Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерительного инструментаСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 18:0014.05.2021 18:0014.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105423Дата и время вскрытия заявок Поставка измерительного инструментаСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    12.08.2021 17:3012.08.2021 17:3012.08.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105423Подведение итогов не позднее Поставка измерительного инструментаСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.08.202112.08.2021 17:3012.08.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105423Подведение итогов не позднее Поставка измерительного инструментаСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерительного инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    26.51.33.199

    Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.8

    Производство частей приборов и инструментов для навигации, управления, измерения, контроля, испытаний и прочих целей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штангенциркуль разметочный 500мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Штангенциркуль электронный ШЦЦ-1-200 ц.д. 0,01 IP67 с поверкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Термоманометр газовый показывающий электроконтактный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Секундомер СОПпр-2а-2-010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Внутренний микрометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Глубиномер, 30 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Индикатор часового типа, шкала 0,01 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Наружный микрометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Наружный микрометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Нониусный штангенциркуль MarCal 16 FN 4100400 0-150 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Нутромер, шкала 0,01 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Нутромер, шкала 0,01 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Пирометр инфрокрасный (темпрературный диапазон эксплуатации -30С . . +30С, точность (0С…550С) 2С, жк дисплей, лазерный прицел, время отклика 0,5с, с чехлом для хранения и транспортировки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Уровень-угломер ЗУБР ЭКСПЕРТ электронный, функция определения абсолютного нуля, точность 0,1 град, 34745"

    Кол-во: 1

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