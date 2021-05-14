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Номер извещения
ГП105423
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка измерительного инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.05.2021 13:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Контактный телефон
+7 126 47-15151 доб. 9292
Факс
+7 81375 6-10-00
Адрес электронной почты
Ivan.Golubev@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голубев Иван Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка измерительного инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 18:00 GMT +314.05.2021 18:0014.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105423Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерительного инструментаСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 18:0014.05.2021 18:0014.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105423Дата и время вскрытия заявок Поставка измерительного инструментаСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
12.08.2021 17:3012.08.2021 17:3012.08.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105423Подведение итогов не позднее Поставка измерительного инструментаСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка измерительного инструмента
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
26.51.33.199
26.51.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
Кол-во: 2
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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