Требования, предъявляемые к Участнику

Место выборки товаров, выполнения работ: ООО «ОМЗ-Спецсталь», Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н. Условия оплаты: 100% предоплата на каждую вывозимую партию; Отгрузка товара: отгрузка по 06 июня 2021г. Приемка товара осуществляется на месте, до момента погрузки в транспортное средство Покупателя на складе Поставщика, претензии по качеству после погрузку товара не принимаются.