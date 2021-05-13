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Наименование процедуры
Реализация шлака сварочного (май 2021)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н
Номер извещения
ГП105424
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
Предмет договора
Реализация шлака сварочного (май 2021)
Начальная цена
4200.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
07-05-2021 13:24 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.05.2021 13:30
Дата и время проведения
13.05.2021 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Шлак сварочный ТУ 0783-017-33902054-2013
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7552
Адрес электронной почты
Maksim.Petunov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Петунов Максим Олегович
Место рассмотрения предложений
Колпино
Контактное лицо продавца/инициатора
Петунов Максим Олегович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Maksim.Petunov@omzglobal.com
Телефон продавца/инициатора
+7 812 322-84-38 доб. 7552
Адрес местонахождения продавца/инициатора
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победитель определяется по лучшему ценовому предложению
Требования, предъявляемые к Участнику
Место выборки товаров, выполнения работ: ООО «ОМЗ-Спецсталь», Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н. Условия оплаты: 100% предоплата на каждую вывозимую партию; Отгрузка товара: отгрузка по 06 июня 2021г. Приемка товара осуществляется на месте, до момента погрузки в транспортное средство Покупателя на складе Поставщика, претензии по качеству после погрузку товара не принимаются.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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