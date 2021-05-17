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    Главная / Торги / На право заключения договора на поставку молочных продуктов (коммерческое питание)

    На право заключения договора на поставку молочных продуктов (коммерческое питание)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263192Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку молочных продуктов (коммерческое питание) Юго-ВосточныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110263192

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора на поставку молочных продуктов (коммерческое питание)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.05.2021 13:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    48_2021_ЭЗК_СМСП.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА

    Юридический адрес

    109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,

    Почтовый адрес

    109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 178-07-71 доб. 128

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    v.bagdalova@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Багдалова Венера Абдулкадировна

    Место рассмотрения предложений

    Юго-Восточный

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Молоко и молочная продукция

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку молочных продуктов (коммерческое питание)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.05.202118.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263192Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку молочных продуктов (коммерческое питание) Юго-Восточный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку молочных продуктов (коммерческое питание)

    Начальная цена

    2 775 051,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Общее количество: 12 241 кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию. В случае необходимости поставить товар по адресу, неуказанному в Приложение № 2 «Перечень грузополучателей» по соглашению Сторон в Приложение № 4 к настоящему Договору вносятся соответствующие изменения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется в течение 6 (Шести) месяцев с момента подписания Договора. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика отдельными партиями по отдельным товарным накладным. Количество Товара, указанное в товарно-сопроводительных документах на каждую поставку Товара, должно соответствовать количеству, указанному в согласованной заявке. Заказчик осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приемки Товара и получения Заказчиком надлежаще оформленных Поставщиком счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12, УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае приемки товара с расхождениями в количестве и внесения изменений в документ (вычерки), указанный срок исчисляется с даты поступления исправленных отгрузочных документов (ТОРГ – 12, счет – фактуры, УПД).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-МОСКВА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА

    Адрес местонахождения

    109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,

    109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    10.51.52.119

    Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    10.51

    Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции"

    Кол-во: 12241.00000

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