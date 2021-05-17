На право заключения договора на поставку молочных продуктов (коммерческое питание)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется в течение 6 (Шести) месяцев с момента подписания Договора. Поставка товара осуществляется по заявкам Заказчика отдельными партиями по отдельным товарным накладным. Количество Товара, указанное в товарно-сопроводительных документах на каждую поставку Товара, должно соответствовать количеству, указанному в согласованной заявке. Заказчик осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приемки Товара и получения Заказчиком надлежаще оформленных Поставщиком счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12, УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае приемки товара с расхождениями в количестве и внесения изменений в документ (вычерки), указанный срок исчисляется с даты поступления исправленных отгрузочных документов (ТОРГ – 12, счет – фактуры, УПД).