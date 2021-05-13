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    Главная / Торги / Закупка кабельно-проводниковой продукции

    Закупка кабельно-проводниковой продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 12:0013.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105410Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельно-проводниковой продукцииМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105410

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабельно-проводниковой продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.05.2021 12:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП105410_от_15.06.2021.rtf

    Форма_ТКП_кабель.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 926 140-24-99

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.maksimova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабельно-проводниковой продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 12:00 GMT +313.05.2021 12:0013.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105410Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельно-проводниковой продукцииМосква

    Подведение итогов не позднее

    11.06.2021 15:0011.06.2021 15:0011.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105410Подведение итогов не позднее Закупка кабельно-проводниковой продукцииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 15:0011.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105410Подведение итогов не позднее Закупка кабельно-проводниковой продукцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабельно-проводниковой продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота. Подробные характеристики МТР указаны в формате ТКП.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    27.32.14

    Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/955330/name/60c84c01ba5a03.30346679

    15.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель"

    Кол-во: 1440

    "Позиция 2"

    "Кабель"

    Кол-во: 3300

    "Позиция 3"

    "Кабель"

    Кол-во: 2640

    "Позиция 4"

    "Кабель"

    Кол-во: 1140

    "Позиция 5"

    "Кабель"

    Кол-во: 175

    "Позиция 6"

    "Кабель"

    Кол-во: 365

    "Позиция 7"

    "Кабель"

    Кол-во: 2055

    "Позиция 8"

    "Кабель"

    Кол-во: 145

    "Позиция 9"

    "Кабель"

    Кол-во: 740

    "Позиция 10"

    "Кабель"

    Кол-во: 820

    "Позиция 11"

    "Кабель"

    Кол-во: 255

    "Позиция 12"

    "Кабель"

    Кол-во: 5220

    "Позиция 13"

    "Кабель"

    Кол-во: 2120

    "Позиция 14"

    "Кабель"

    Кол-во: 1640

    "Позиция 15"

    "Кабель"

    Кол-во: 380

    "Позиция 16"

    "Кабель"

    Кол-во: 630

    "Позиция 17"

    "Кабель"

    Кол-во: 225

    "Позиция 18"

    "Кабель"

    Кол-во: 255

    "Позиция 19"

    "Кабель"

    Кол-во: 335

    "Позиция 20"

    "Кабель"

    Кол-во: 190

    "Позиция 21"

    "Кабель"

    Кол-во: 270

    "Позиция 22"

    "Кабель"

    Кол-во: 730

    "Позиция 23"

    "Кабель"

    Кол-во: 1410

    "Позиция 24"

    "Кабель"

    Кол-во: 1385

    "Позиция 25"

    "Кабель"

    Кол-во: 3300

    "Позиция 26"

    "Кабель"

    Кол-во: 1250

    "Позиция 27"

    "Кабель"

    Кол-во: 540

    "Позиция 28"

    "Кабель"

    Кол-во: 300

    "Позиция 29"

    "Кабель"

    Кол-во: 2130

    "Позиция 30"

    "Кабель"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 31"

    "Кабель"

    Кол-во: 900

    "Позиция 32"

    "Кабель"

    Кол-во: 480

    "Позиция 33"

    "Кабель"

    Кол-во: 480

    "Позиция 34"

    "Кабель"

    Кол-во: 1120

    "Позиция 35"

    "Кабель"

    Кол-во: 2415

    "Позиция 36"

    "Кабель"

    Кол-во: 805

    "Позиция 37"

    "Кабель"

    Кол-во: 480

    "Позиция 38"

    "Кабель"

    Кол-во: 145

    "Позиция 39"

    "Кабель"

    Кол-во: 40

    "Позиция 40"

    "Кабель"

    Кол-во: 960

    "Позиция 41"

    "Кабель"

    Кол-во: 2880

    "Позиция 42"

    "Кабель"

    Кол-во: 3360

    "Позиция 43"

    "Кабель"

    Кол-во: 115

    "Позиция 44"

    "Кабель"

    Кол-во: 85

    "Позиция 45"

    "Кабель"

    Кол-во: 720

    "Позиция 46"

    "Кабель"

    Кол-во: 435

    "Позиция 47"

    "Кабель"

    Кол-во: 1360

    "Позиция 48"

    "Кабель"

    Кол-во: 1580

    "Позиция 49"

    "Кабель"

    Кол-во: 7124

    "Позиция 50"

    "Кабель"

    Кол-во: 8009

    "Позиция 51"

    "Кабель"

    Кол-во: 105

    "Позиция 52"

    "Кабель"

    Кол-во: 3495

    "Позиция 53"

    "Кабель"

    Кол-во: 2415

    "Позиция 54"

    "Кабель"

    Кол-во: 235

    "Позиция 55"

    "Кабель"

    Кол-во: 105

    "Позиция 56"

    "Кабель"

    Кол-во: 525

    "Позиция 57"

    "Кабель"

    Кол-во: 15

    "Позиция 58"

    "Кабель"

    Кол-во: 320

    "Позиция 59"

    "Кабель"

    Кол-во: 870

    "Позиция 60"

    "Кабель"

    Кол-во: 1590

    "Позиция 61"

    "Кабель"

    Кол-во: 1260

    "Позиция 62"

    "Кабель"

    Кол-во: 720

    "Позиция 63"

    "Кабель"

    Кол-во: 520

    "Позиция 64"

    "Кабель"

    Кол-во: 260

    "Позиция 65"

    "Кабель"

    Кол-во: 440

    "Позиция 66"

    "Кабель"

    Кол-во: 280

    "Позиция 67"

    "Кабель"

    Кол-во: 235

    "Позиция 68"

    "Кабель"

    Кол-во: 105

    "Позиция 69"

    "Кабель"

    Кол-во: 425

    "Позиция 70"

    "Кабель"

    Кол-во: 165

    "Позиция 71"

    "Кабель"

    Кол-во: 165

    "Позиция 72"

    "Кабель"

    Кол-во: 250

    "Позиция 73"

    "Кабель"

    Кол-во: 1250

    "Позиция 74"

    "Кабель"

    Кол-во: 640

    "Позиция 75"

    "Кабель"

    Кол-во: 2770

    "Позиция 76"

    "Кабель"

    Кол-во: 5690

    "Позиция 77"

    "Кабель"

    Кол-во: 160

    "Позиция 78"

    "Кабель"

    Кол-во: 2240

    "Позиция 79"

    "Кабель"

    Кол-во: 320

    "Позиция 80"

    "Кабель"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 81"

    "Кабель"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 82"

    "Кабель"

    Кол-во: 500

    "Позиция 83"

    "Кабель"

    Кол-во: 450

    "Позиция 84"

    "Кабель"

    Кол-во: 190

    "Позиция 85"

    "Кабель"

    Кол-во: 2880

    "Позиция 86"

    "Кабель"

    Кол-во: 2840

    "Позиция 87"

    "Кабель"

    Кол-во: 310

    "Позиция 88"

    "Кабель"

    Кол-во: 265

    "Позиция 89"

    "Кабель"

    Кол-во: 228

    "Позиция 90"

    "Кабель"

    Кол-во: 100

    "Позиция 91"

    "Кабель"

    Кол-во: 493

    "Позиция 92"

    "Кабель"

    Кол-во: 724

    "Позиция 93"

    "Кабель"

    Кол-во: 32

    "Позиция 94"

    "Кабель"

    Кол-во: 525

    "Позиция 95"

    "Кабель"

    Кол-во: 64

    "Позиция 96"

    "Кабель"

    Кол-во: 601

    "Позиция 97"

    "Кабель"

    Кол-во: 2679

    "Позиция 98"

    "Кабель"

    Кол-во: 340

    "Позиция 99"

    "Кабель"

    Кол-во: 1674

    "Позиция 100"

    "Кабель"

    Кол-во: 2182

    "Позиция 101"

    "Кабель"

    Кол-во: 510

    "Позиция 102"

    "Кабель"

    Кол-во: 200

    "Позиция 103"

    "Кабель"

    Кол-во: 625

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