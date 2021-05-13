www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105410
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка кабельно-проводниковой продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.05.2021 12:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Почтовый адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
Контактный телефон
+7 926 140-24-99
Факс
{}
Адрес электронной почты
m.maksimova@isource.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка кабельно-проводниковой продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.05.2021 12:00 GMT +313.05.2021 12:0013.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105410Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельно-проводниковой продукцииМосква
Подведение итогов не позднее
11.06.2021 15:0011.06.2021 15:0011.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105410Подведение итогов не позднее Закупка кабельно-проводниковой продукцииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кабельно-проводниковой продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно характеристикам позиции лота. Подробные характеристики МТР указаны в формате ТКП.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Новый УренгойРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2
27.32.14
Документация лота
Кол-во: 1440
Кол-во: 3300
Кол-во: 2640
Кол-во: 1140
Кол-во: 175
Кол-во: 365
Кол-во: 2055
Кол-во: 145
Кол-во: 740
Кол-во: 820
Кол-во: 255
Кол-во: 5220
Кол-во: 2120
Кол-во: 1640
Кол-во: 380
Кол-во: 630
Кол-во: 225
Кол-во: 255
Кол-во: 335
Кол-во: 190
Кол-во: 270
Кол-во: 730
Кол-во: 1410
Кол-во: 1385
Кол-во: 3300
Кол-во: 1250
Кол-во: 540
Кол-во: 300
Кол-во: 2130
Кол-во: 1050
Кол-во: 900
Кол-во: 480
Кол-во: 480
Кол-во: 1120
Кол-во: 2415
Кол-во: 805
Кол-во: 480
Кол-во: 145
Кол-во: 40
Кол-во: 960
Кол-во: 2880
Кол-во: 3360
Кол-во: 115
Кол-во: 85
Кол-во: 720
Кол-во: 435
Кол-во: 1360
Кол-во: 1580
Кол-во: 7124
Кол-во: 8009
Кол-во: 105
Кол-во: 3495
Кол-во: 2415
Кол-во: 235
Кол-во: 105
Кол-во: 525
Кол-во: 15
Кол-во: 320
Кол-во: 870
Кол-во: 1590
Кол-во: 1260
Кол-во: 720
Кол-во: 520
Кол-во: 260
Кол-во: 440
Кол-во: 280
Кол-во: 235
Кол-во: 105
Кол-во: 425
Кол-во: 165
Кол-во: 165
Кол-во: 250
Кол-во: 1250
Кол-во: 640
Кол-во: 2770
Кол-во: 5690
Кол-во: 160
Кол-во: 2240
Кол-во: 320
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 500
Кол-во: 450
Кол-во: 190
Кол-во: 2880
Кол-во: 2840
Кол-во: 310
Кол-во: 265
Кол-во: 228
Кол-во: 100
Кол-во: 493
Кол-во: 724
Кол-во: 32
Кол-во: 525
Кол-во: 64
Кол-во: 601
Кол-во: 2679
Кол-во: 340
Кол-во: 1674
Кол-во: 2182
Кол-во: 510
Кол-во: 200
Кол-во: 625
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.