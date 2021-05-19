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    Главная / Торги / Оказание услуг по акарицидной (противоклещевой) обработке, дератизации, дезинсекции и десерпентации на объектах МУП «Водоканал» г. Кирова

    Оказание услуг по акарицидной (противоклещевой) обработке, дератизации, дезинсекции и десерпентации на объектах МУП «Водоканал» г. Кирова

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263126Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по акарицидной (противоклещевой) обработке, дератизации, дезинсекции и десерпентации на объектах МУП «Водоканал» г. Кироваг. Киров ул. Производственная д.25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110263126

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    294

    Наименование закупки

    Оказание услуг по акарицидной (противоклещевой) обработке, дератизации, дезинсекции и десерпентации на объектах МУП «Водоканал» г. Кирова

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.05.2021 12:22

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_Извещению__котировочная_заявка_.doc

    Приложение__1_к_Котировочной_заявке.xlsx

    Приложение___3_к_Извещению__Проект_Договора_.docx

    Приложение___2_к_Извещению__ТЗ_.docx

    Приложение___1_к_Договору__ТЗ_.docx

    Извещение.docx

    Извещение.pdf

    Протокол_итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 8332 25-62-56

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    butorinav@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Киров ул. Производственная д.25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по акарицидной (противоклещевой) обработке, дератизации, дезинсекции и десерпентации на объектах МУП «Водоканал» г. Кирова

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263126Подведение итогов не позднее Оказание услуг по акарицидной (противоклещевой) обработке, дератизации, дезинсекции и десерпентации на объектах МУП «Водоканал» г. Кироваг. Киров ул. Производственная д.25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по акарицидной (противоклещевой) обработке, дератизации, дезинсекции и десерпентации на объектах МУП «Водоканал» г. Кирова

    Начальная цена

    255 032,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    81

    Услуги по обслуживанию зданий и территорий

    Классификатор ОКВЭД2

    81

    Деятельность по обслуживанию зданий и территорий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935269/name/60ac8e7b250824.06339893

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оформление санитарного паспорта, журнала учета дезинсекции, дератизации и десерпентации "

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Противоклещевая обработка территорий "

    Кол-во: 12.50000

    "Позиция 3"

    "Дератизация объектов (профилактические и истребительные мероприятия против грызунов)"

    Кол-во: 314874.00000

    "Позиция 4"

    "Дезинсекция объектов (профилактические и истребительные мероприятия против насекомых)"

    Кол-во: 10244.00000

    "Позиция 5"

    "Десерпентация (проведение мероприятий по отпугиванию змей) "

    Кол-во: 6.00000

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