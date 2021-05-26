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    Главная / Торги / Поставка технических газов на объекты МУП «Водоканал»

    Поставка технических газов на объекты МУП «Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263117Дата и время окончания срока приема заявок Поставку технических газов на объекты МУП «Водоканал»г. Киров ул. Производственная д.25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110263117

    Уникальный номер закупки

    294

    Номер закупки

    294

    Наименование закупки

    Поставка технических газов на объекты МУП «Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.05.2021 12:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    32110263117_Изменение_1_19.05.2021

    Изменение_в_извещение.pdf

    Приложения_к_Договору__Опросный_листы_.zip

    Приложение___2_к_Извещению__ТЗ_.xls

    Приложение__1_к_Котировочной_заявке.xls

    Приложение___1_к_Извещению__котировочная_заявка_.doc

    ОЛ.zip

    Приложение__1_к_Договору.xlsx

    Приложение__3_к_Извещению_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Извещение.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 8332 25-62-56

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    butorinav@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Киров ул. Производственная д.25

    Закупки и тендеры

    Закупки и тендеры Газы промышленные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставку технических газов на объекты МУП «Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 16:0031.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263117Подведение итогов не позднее Поставку технических газов на объекты МУП «Водоканал»г. Киров ул. Производственная д.25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставку технических газов на объекты МУП «Водоканал»

    Начальная цена

    151 285,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    20.11.1

    Газы промышленные

    Классификатор ОКВЭД2

    20.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь поверочная газовая СН4 (2,2%)+воздух(об.доля), (ГСО 4446-88), баллон V-4л"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 2"

    "Смесь поверочная газовая Кислород (О2 6.0 об.%) в азоте, баллон V-4л"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Смесь поверочная газовая Кислород (О2 14.0 об.%) в азоте, баллон V-4л"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Смесь поверочная газовая баллон Азот особой чистоты, сорт 1, объемная доля азота не менее 99,999 %, баллон V-5л"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 5"

    "Смесь поверочная газовая (ПГС) СН4-воздух, 1,0%; ±0,04, (ГСО 3905-87), баллон V-4л"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 6"

    "Смесь поверочная газовая Сероводород H2S 25.0 мг/м3, баллон V-4л"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 7"

    "Смесь поверочная газовая (ПГС) СН4-воздух, 0,44%; ±0,04, (ГСО 3905-87), баллон V-4л"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 8"

    "Смесь поверочная газовая Кислород (О2 28.0 об.%) в азоте, баллон V-4л"

    Кол-во: 2.00000

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