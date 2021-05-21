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    Главная / Торги / Запрос предложений. Ролики, направляющие.

    Запрос предложений. Ролики, направляющие.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 12:3021.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105415Дата и время окончания срока приема заявок Ролики, направляющие.БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105415

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП105415

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Ролики, направляющие.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.05.2021 12:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_ролик_окалиноломателя.doc

    Тех._задание_на__ролики_.ХДА_1_.doc

    Техническое_задание_на_планку_окалиноломателя.doc

    ДОКУМЕНТАЦИЯ__482332___ГП105415_Запрос_предложений__ролики.doc

    Чертежи.7z

    Договор_поставка_ТМЦ_.doc

    спецификация.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 68734

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    ashishkin@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишкин Алексей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ролики, направляющие.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 12:30 GMT +321.05.2021 12:3021.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105415Дата и время окончания срока приема заявок Ролики, направляющие.Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2021 12:3030.07.2021 12:3030.07.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105415Подведение итогов не позднее Ролики, направляющие.Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.202130.07.2021 12:3030.07.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105415Подведение итогов не позднее Ролики, направляющие.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ролики, направляющие.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.91.12

    Части машин для металлургии; части прокатных станов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ролик PR12 4548.008.00.043"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Ролик PR10 4548.008.00.042"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Ролик PR 6 4548.008.00.040"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Ролик PR 8 4548.008.00.041"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Ролик 4123.006.00.002 4123.006.00.002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Планка направляющая 4123.005.00.014-01"

    Кол-во: 8

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