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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105415
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений. Ролики, направляющие.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.05.2021 12:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 68734
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
ashishkin@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишкин Алексей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ролики, направляющие.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 12:30 GMT +321.05.2021 12:3021.05.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105415Дата и время окончания срока приема заявок Ролики, направляющие.Белорецкий
Подведение итогов не позднее
30.07.2021 12:3030.07.2021 12:3030.07.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105415Подведение итогов не позднее Ролики, направляющие.Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ролики, направляющие.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
28.91.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 8
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