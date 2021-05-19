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Номер извещения
32110266306
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка напольных покрытий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
11.05.2021 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г
Почтовый адрес
390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г
Контактный телефон
+7 4912 30-42-22
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki-office@rptp.org
Ф.И.О. контактного лица
Лялякина Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Рязань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка напольных покрытий
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.05.202121.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110266306Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка напольных покрытий Рязань
Подведение итогов не позднее
27.05.2021 14:0027.05.2021 14:0027.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110266306Подведение итогов не позднее Поставка напольных покрытий Рязань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка напольных покрытий
Начальная цена
73 843,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
390039, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1 ГРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РПТП ГРАНИТ
Все закупки и тендеры АО РПТП ГРАНИТ
Адрес местонахождения
390039, Российская Федерация, Рязанская область, Рязань, Интернациональная, 1Г
22.23.11.000
22.23
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 102.12000
Кол-во: 157.50000
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