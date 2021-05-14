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    Главная / Торги / Запасные части и комплектующие к электротехническому оборудованию

    Запасные части и комплектующие к электротехническому оборудованию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105412Дата и время окончания срока приема заявок В соответствии с документациейТюменская областьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105412

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запасные части и комплектующие к электротехническому оборудованию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.05.2021 12:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ФОРМА_ДОГОВОРА.zip

    Задание_на_поставку_компл._к_электрот._оборуд..xlsx

    Квалификационная_Анкета_Претендента.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Почтовый адрес

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Контактный телефон

    +7 34997 4-56-48

    Факс

    +7 34997 4-58-25

    Адрес электронной почты

    TEkomasova@tsng.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Екомасова Татьяна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюменская область

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    В соответствии с документацией

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105412Дата и время окончания срока приема заявок В соответствии с документациейТюменская область

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 17:0014.05.2021 17:0014.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105412Дата и время вскрытия заявок В соответствии с документациейТюменская область

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 15:0026.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105412Подведение итогов не позднее В соответствии с документациейТюменская область

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105412Подведение итогов не позднее В соответствии с документациейТюменская область

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    В соответствии с документацией

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28

    Классификатор ОКПД2

    27.90.33.110

    Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90.9

    Производство электрического оборудования прочего, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конвектор электрический Ballu BEC/EZER-1500 Код товара: 15498341"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Вентилятор EBM-PAPST K2E200-AH20-05 K2E200AH20-05 200мм 220V 0.38A 87W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Блок управления выключателем БУВВ-СЭЩ-Б1-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Вентилятор EBMPAPST S2E250-AM06-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Вентилятор W2S130-AA03-01 7855ES 230V 50/60Hz 45/39W"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Комплект ЗИП на трансформатор ЗНОЛП(М)И-6кВ У2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Датчики движения микроволновые типа ДДМ-01. TDM ELECTRIC"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Конвектор NOBO Nozdic C4E20 с термостатом 2 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Измеритель многофункциональный ЩП120П 400/5 220ВУ-1RS-х-К-0,5"

    Кол-во: 16

    "Позиция 10"

    "Вентилятор модулей управления двигателем, управле-ния нагрузкой, управления блоком АКБ 510537-301"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Внешний топливный фильтр для микро турбины Capstone C65"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Взрывозащищенный светодиодный светильник Ledeffect КЕДР СКУ ЕХ 200ВТ КСС тип «Ш»"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Вентилятор Ebmpapst S4D500-AM03-02 осевой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Вентилятор S2E250-FV-6-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Коробка распределительная 100х100х50 IP44 ИЭК"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Блок контактный дополнительный CA4-22M (2НО+2НЗ) для контакторов AF09"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Коробка распределительная СП 100х100х40 HEGEL KP1101"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Колодка удлинителя 3-м с заземл. MAKEL MGP 131"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP44, 80х80х40мм (53700 (ДКС)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Колодка клеммная -16 мм р/с КК 16-30"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Клемма силовая вводная двойная КСВ 16-50 серая EKF PROxima"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Контактор CT 63А 230-240В 3з на Din-рейку 15972 (Schneider Electric) А8022"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Контактор CT 40А 230-240В 2p на Din-рейку 15966 (Schneider Electric) А8017"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Кнопка управления ПВК-25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "КПК-1М Коробка переходная клеммная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Коробка зажимов взрывозащищенная КЗПМ2,2-25/10-12х4 В1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Коробка установочная Schneider Electric г/к d68х45 (мет. лапки) IMT35150"

    Кол-во: 7

    "Позиция 28"

    "Колодка GZT4, GZT4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Контактор модульный Acti 9iCT A9C20844 40А 4з 230В на Din-рейку"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Контактор модульный Acti 9iCT A9C20843 40А Зз230В на Din-рейку"

    Кол-во: 7

    "Позиция 31"

    "Контактор модульный Acti 9iCT A9C20833 25А Зз230В на Din-рейку"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Контактор 100-250ВАС/DC1SBL297001R1300 ABB AF38-30-00-13 с универсальной катушкой управления"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Контактор 100-250ВАС/DC1SBL177001R1310 ABB AF 16-30-10-13 с универсальной катушкой управления"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Контактор 100-250 ВАС/DC1SBL277001R1300 ABB AF30-30-00-13 с универсальной катушкой управления"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Контактор 100-250 ВАС/DC1SBL237001R1300 ABB AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Кнопка управления КУ 92 ВЗГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Кнопка управления КУ 91"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Коробка соединительная взрывозащищённая КП 100806 (6RN2)-1A2F20 (A)-1A2F20 (С)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Комплект подсоединительный С 25-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "UTK 344 Комплект для заделки саморегулирующихся кабелей (Heat Trace)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Изолятор ZX53 пластмассовый опорный с отверстиями М12"

    Кол-во: 6

    "Позиция 42"

    "Контактор модульный iCT63A 3НО 220/240В АС 50ГЦ A9C20863"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Контактор модульный iCT40A 3НО 220/240В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Контактор модульный iCT25A 1НО 230/240В АС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Гильза медная под опрессовку луженая ГМЛ 95 (КВТ)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "Гильза медная под опрессовку луженая ГМЛ 70 (КВТ)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 47"

    "Гильза медная под опрессовку луженая ГМЛ 50 (КВТ)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Контактор LC1E40Q5 40А 1НО+1НЗ 400В AC3 катушка 380В 50ГЦ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Блок конденсаторный БК-402, 400В, 80 мкФ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Контактор AF96-30-00-13 96А АС3, катушка 100-250В АС/DC, 1SBL407001R1300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Коробка соединительная взрывозащищённая КП 121207 (12RN2)-3A2F20 (A)-1A2FW25 (С) ТУ 3400-002-8731163"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Коробка соединительная КП-6-14ХЛ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Изолятор полимерный проходной ИПП-10/630-8-Б УХЛ1 (квадратный фланец, крепление на 4 болта)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 54"

    "Изолятор ЛК-70/20-И-З ГП"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Коктактор трехполюсных 80А, НО+Н3, 24V DС, LC1D80BD Schneider Electric"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Коктактор трехполюсных 40А, НО+Н3, 24V DС, LC1D40BD Schneider Electric"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Коктактор трехполюсных 32А, НО+Н3, 24V DС, LC1D32BD Schneider Electric"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Коктактор трехполюсных 25А, НО+Н3, 24V DС, LC1D25BD Schneider Electric"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Колодка клеммная -12 мм р/с КК 12-15"

    Кол-во: 186

    "Позиция 60"

    "Колодка клеммная -10 мм р/с КК 10-10"

    Кол-во: 166

    "Позиция 61"

    "Держатель контакт предохранителя К08-01.1 производитель ООО "Электрозащита""

    Кол-во: 12

    "Позиция 62"

    "Держатель контакт предохранителя К07-01.1 производитель ООО "Электрозащита""

    Кол-во: 24

    "Позиция 63"

    "Изолятор ШС-20ЕД"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Блок контроля температуры АБ ШЖИС.426495.001 изготовитель ЗАО «МПОТК «Технокомплект» г.Дубна"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Блок питания и заряда БПЗ-401 (на напряжение 220В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Изолятор ШСТ-20ЕД"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Колпачок К-7"

    Кол-во: 50

    "Позиция 68"

    "Колпачок К-6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "Держатель контакт предохранителя К06-01.1 производитель ООО "Электрозащита""

    Кол-во: 30

    "Позиция 70"

    "Коробка распределительная D80х40, IP44, 53600"

    Кол-во: 92

    "Позиция 71"

    "Колодка клеммная -40 мм р/с КК 40-100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 72"

    "Гильза медная под опрессовку луженая ГМЛ 35 (КВТ)"

    Кол-во: 72

    "Позиция 73"

    "Гильза медная под опрессовку луженая ГМЛ 25 (КВТ)"

    Кол-во: 72

    "Позиция 74"

    "Гильза медная под опрессовку луженая ГМЛ 16 (КВТ)"

    Кол-во: 132

    "Позиция 75"

    "Гильза медная под опрессовку луженая ГМЛ 10 (КВТ)"

    Кол-во: 138

    "Позиция 76"

    "Гильза медная ГМ 4-3"

    Кол-во: 84

    "Позиция 77"

    "Бирка кабельная У-134"

    Кол-во: 2455

    "Позиция 78"

    "Контактор для привода В-35 МК2-20Б-Т3 -220в (катушка на постоянный ток)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Блок питания комбинированный Орион-БПК-2, 220В, 50Гц"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Колпачок К-7 (черный)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 81"

    "Изолятор ШФ-20Г"

    Кол-во: 20

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    Запрос предложений_неделимый
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    15.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП237467
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный ремонт вдольтрассовой ВЛ-10кВ на участке от МШК V0737 до УПП СОД на 756 км НПС (Комсомольская)»
    проведение обследования, оценки технического состояния конструкций по объекту: Капитальный...
    594600
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 900 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014441
    Закупка кабельной продукции
    Закупка кабельной продукции
    594597
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014440
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    Закупка КНС и прочего (муфты, наконечники и т.д.)
    594596
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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