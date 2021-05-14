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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП105412
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запасные части и комплектующие к электротехническому оборудованию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.05.2021 12:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-56-48
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
TEkomasova@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Екомасова Татьяна Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
В соответствии с документацией
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 12:00 GMT +314.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105412Дата и время окончания срока приема заявок В соответствии с документациейТюменская область
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 17:0014.05.2021 17:0014.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105412Дата и время вскрытия заявок В соответствии с документациейТюменская область
Подведение итогов не позднее
26.05.2021 15:0026.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105412Подведение итогов не позднее В соответствии с документациейТюменская область
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
В соответствии с документацией
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
27.90.33.110
27.90.9
Документация лота
Кол-во: 8
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Кол-во: 2
Кол-во: 6
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Кол-во: 4
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Кол-во: 2
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Кол-во: 5
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Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
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Кол-во: 10
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Кол-во: 2
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Кол-во: 186
Кол-во: 166
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Кол-во: 20
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Кол-во: 72
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Кол-во: 2
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Кол-во: 50
Кол-во: 20
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