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    Главная / Торги / Поставка резинотехнических изделий

    Поставка резинотехнических изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263092Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резинотехнических изделийг. Киров ул. Производственная д.25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110263092

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    177

    Наименование закупки

    Поставка резинотехнических изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.05.2021 12:03

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_Договору.xlsx

    Приложение__3_к_Извещению_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Приложение_к_Договору__Опросный_лист_.zip

    Приложение__2_к_Извещению__ТЗ_.xls

    Извещение.docx

    Приложение__1к_Котировочной_заявке.xls

    Приложение___1_к_Извещению__котировочная_заявка_.doc

    ОЛ.zip

    Извещение.pdf

    Протокол_итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 8332 25-62-56

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    butorinav@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Киров ул. Производственная д.25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка резинотехнических изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 16:0025.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263092Подведение итогов не позднее Поставка резинотехнических изделийг. Киров ул. Производственная д.25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резинотехнических изделий

    Начальная цена

    1 105 730,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    22.19

    Изделия из резины прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935259/name/60ac8d8aec4502.64104462

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лен сантехнический трепаный высший сорт №11 ВС ГОСТ 10330-76 ССК"

    Кол-во: 14.00000

    "Позиция 2"

    "Лента транспортерная 2,2-800-4-ТК-200-5-2-РБ"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 3"

    "Лента ФУМ М1 0,1х10 "

    Кол-во: 26.00000

    "Позиция 4"

    "Набивка АП-31 8*8"

    Кол-во: 9.00000

    "Позиция 5"

    "Набивка НГ-100 18х18"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 6"

    "Набивка уплотнительная Н 1201 16х16"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 7"

    "Набивка ХБП-31 10х10"

    Кол-во: 37.00000

    "Позиция 8"

    "Набивка ХБП-31 12х12"

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 9"

    "Набивка ХБП-31 14х14 "

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 10"

    "Набивка ХБП-31 16х16"

    Кол-во: 76.00000

    "Позиция 11"

    "Набивка ХБП-31 18х18"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 12"

    "Набивка ХБП-31 20х20"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 13"

    "Набивка ХБП-31 22х22"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 14"

    "Набивка ХБП-31 24х24"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 15"

    "Набивка ХБП-31 8х8"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 16"

    "Паронит ПОН-Б-1,0мм 1500х2000"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 17"

    "Паронит ПОН-Б-2,0мм 1500х2000"

    Кол-во: 96.00000

    "Позиция 18"

    "Паронит ПОН-Б-3,0мм 1500х3000"

    Кол-во: 36.00000

    "Позиция 19"

    "Паронит ПОН-Б-4,0мм 1500х1500"

    Кол-во: 200.00000

    "Позиция 20"

    "Паронит ПОН-Б-5,0мм 1770х1000"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 21"

    "Ремень клиновой OPTIBELT - SK S=Cplus SPB 2800 Lw или эквивалент"

    Кол-во: 14.00000

    "Позиция 22"

    "Ремень клиновой Z-1700"

    Кол-во: 56.00000

    "Позиция 23"

    "Ремень клиновой Б-1600"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 24"

    "Ремень клиновой В-1500"

    Кол-во: 8.00000

    "Позиция 25"

    "Рукав резиновый напорный с нитяным усилением 16х24,5-1"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 26"

    "Рукав резиновый напорный с нитяным усилением 20х28-1"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 27"

    "Рукав дюритовый 40У-20-13 "

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 28"

    "Рукав дюритовый 40У 32 13"

    Кол-во: 10.00000

    "Позиция 29"

    "Рукав напорно-всасывающий гофрированный В-2-75-5-6000"

    Кол-во: 5.00000

    "Позиция 30"

    "Рукав высокого давления для КО-514.07.08.000; длина L=100м, Двнутр=25 мм, 16мПа, КО-514"

    Кол-во: 4.00000

    "Позиция 31"

    "Рукав для газовой сварки (кислород) III-9.0-2.0"

    Кол-во: 575.00000

    "Позиция 32"

    "Рукав для газовой сварки (пропан) I-9.0-0.63"

    Кол-во: 610.00000

    "Позиция 33"

    "Рукав напорно-всасывающий гофрированный В-2-100-5-6000 "

    Кол-во: 32.00000

    "Позиция 34"

    "Рукав пожарный латексированный Ду51 с ГР50_латекс, Рабочее давление - 1,6МПа, Длина скадки рукава - 20 метров"

    Кол-во: 15.00000

    "Позиция 35"

    "Рукав пожарный латексированный Ду77 с ГР80_латекс, Рабочее давление - 1,6МПа, Длина скадки рукава - 20 метров"

    Кол-во: 7.00000

    "Позиция 36"

    "Техпластина 1Н-I-ТМКЩ-С-3мм "

    Кол-во: 227.00000

    "Позиция 37"

    "Техпластина 1Н-I-ТМКЩ-С-4мм "

    Кол-во: 255.00000

    "Позиция 38"

    "Техпластина 1Н-I-ТМКЩ-С-5мм"

    Кол-во: 170.00000

    "Позиция 39"

    "Техпластина 1Н-I-ТМКЩ-С-6мм "

    Кол-во: 30.00000

    "Позиция 40"

    "Техпластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-4мм 1000х1000"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 41"

    "Техпластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-5мм 1000х1000"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 42"

    "Фторопласт-4 О ГОСТ 10007-80 стержневой d-50мм"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 43"

    "Фторопласт-4 О ГОСТ 10007-80 стержневой d-100мм"

    Кол-во: 40.00000

    "Позиция 44"

    "Шланг армированный напорный из ПВХ серия 032 МТ Ду-25"

    Кол-во: 50.00000

    "Позиция 45"

    "Шланг армированный напорный из ПВХ серия 032 МТ Ду-32"

    Кол-во: 50.00000

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