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    Главная / Торги / Бортовой камень, тротуарная плитка 6К10.

    Бортовой камень, тротуарная плитка 6К10.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 12:0418.05.2021 12:04Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105408Дата и время окончания срока приема заявок Бортовой камень, тротуарная плитка 6К10. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105408

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Бортовой камень, тротуарная плитка 6К10.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.05.2021 11:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_Форма_2_ТКП_Бортовой_камень.xlsx

    Договор_поставки__МРТС_покупатель__шаблон_по_исполнению_госконтракта_с_Р....docx

    ТЗ.pdf

    Приложение_8_Типовая_документация_ТМЦ.docx

    Приложение__2_к_ТЗ.DOCX

    Приложение__1_к_ТЗ.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 130

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Yushkov_A@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юшков Андрей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бортовой камень, тротуарная плитка 6К10.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 12:04 GMT +318.05.2021 12:0418.05.2021 12:04Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105408Дата и время окончания срока приема заявок Бортовой камень, тротуарная плитка 6К10. Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2021 11:0025.05.2021 11:0025.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105408Подведение итогов не позднее Бортовой камень, тротуарная плитка 6К10. Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 11:0025.05.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105408Подведение итогов не позднее Бортовой камень, тротуарная плитка 6К10. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бортовой камень, тротуарная плитка 6К10.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара указано в Техническом заданиию Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Вороновой Валерии Юрьевне, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.132) , e-mail:voronova_v@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. АрхангельскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 60 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. Договор поставки будет заключен с АО "МРТС".
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    23.69.19.000

    Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, не включенные в другие группировки

    23.61.11.190

    Изделия аналогичные из цемента, бетона или искусственного камня

    23.69.19

    Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бетоный бортовой камень БР100.30.15"

    Кол-во: 482

    "Позиция 2"

    "Бетоный бортовой камень БР100.20.8."

    Кол-во: 247

    "Позиция 3"

    "Плитка тротуарная 6К10"

    Кол-во: 197

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