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    Главная / Торги / Метизная продукция

    Метизная продукция

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105404Дата и время окончания срока приема заявок Метизная продукцияЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105404

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Метизная продукция

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.05.2021 11:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx

    договор_поставки.docx

    соглашение_по_ЭДО_испр.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ.doc

    ТЗ.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-17-82

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    oksana.okunkova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Окунькова Оксана Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Метизная продукция

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105404Дата и время окончания срока приема заявок Метизная продукцияЛенинский район

    Дата и время вскрытия заявок

    14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105404Дата и время вскрытия заявок Метизная продукцияЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105404Подведение итогов не позднее Метизная продукцияЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.202119.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105404Подведение итогов не позднее Метизная продукцияЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Метизная продукция

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    25.94.1

    Изделия крепежные и винты крепежные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "дюбель-гвоздь 8х100 МК-00000871"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "болт М22х160 МК-00015572"

    Кол-во: 65

    "Позиция 3"

    "болт анкерный 10х80 МК-00020111"

    Кол-во: 32

    "Позиция 4"

    "саморез кровельный с шайбой оц 6,3х32 МК-00017196"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "болт М12х40 МК-00011723"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "болт М16х30 МК-00015574"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "болт М12х30 МК-00011724"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "шайба пружинная 16.65Г МК-00010799"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей SD12SP 5,5/6,3х110 МК-00020206"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "болт М16х70 МК-00008698"

    Кол-во: 45

    "Позиция 11"

    "болт М20х60 МК-00009470"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "болт М20х40 МК-00010789"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "болт М12х60 МК-00014576"

    Кол-во: 60

    "Позиция 14"

    "болт М10х40 МК-00011722"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "болт М16х90 МК-00009468"

    Кол-во: 40

    "Позиция 16"

    "болт М16х60 МК-00010797"

    Кол-во: 70

    "Позиция 17"

    "болт 20х90 МК-00009469"

    Кол-во: 150

    "Позиция 18"

    "болт М20х100 МК-00014575"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "болт М16х80 МК-00008704"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "болт М8х35 МК-00017933"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "гайка М8 МК-00005346"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "гайка М12 МК-00005342"

    Кол-во: 11

    "Позиция 23"

    "гайка М16 МК-00005343"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "гайка М20 МК-00008705"

    Кол-во: 60

    "Позиция 25"

    "гайка М10 МК-00000366"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "дюбель пластмассовый 6х40 МК-00009481"

    Кол-во: 200

    "Позиция 27"

    "гвоздь строительный 4х100 МК-00000855"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "гайка М22 МК-00015573"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "шайба М16 МК-00009479"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "шплинт 2,5мм L=63мм МК-00009614"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "болт М10х60 МК-00011721"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "болт М12х60 МК-00014576"

    Кол-во: 60

    "Позиция 33"

    "гайка М5 с пресс-шайбой МК-00017765"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "винт М6х15 с потайной головкой и крестообразным шлицем МК-00017768"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "болт М24х90 МК-0001773"

    Кол-во: 50

    "Позиция 36"

    "болт М18х90 МК-00017775"

    Кол-во: 11

    "Позиция 37"

    "саморез по дереву 3,5х25мм МК-00018296"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 38"

    "саморез 3,5х55 по дереву МК-00018297"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 39"

    "саморез 3,5х75 по дереву МК-00018298"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 40"

    "болт анкерный с гайкой BR-SN М10х12х100 оц МК-00001713"

    Кол-во: 40

    "Позиция 41"

    "болт М5х50 с полной резьбой МК-00017763"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "винт М8х15 с потайной головкой и крестообразным шлицем МК-00017769"

    Кол-во: 2

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