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Номер извещения
ГП105404
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Метизная продукция
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.05.2021 11:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Почтовый адрес
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
Контактный телефон
+7 495 549-17-82
Факс
+7 495 541-78-11
Адрес электронной почты
oksana.okunkova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Окунькова Оксана Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ленинский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Метизная продукция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2021 15:00 GMT +314.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105404Дата и время окончания срока приема заявок Метизная продукцияЛенинский район
Дата и время вскрытия заявок
14.05.2021 15:0014.05.2021 15:0014.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105404Дата и время вскрытия заявок Метизная продукцияЛенинский район
Подведение итогов не позднее
19.05.2021 12:0019.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105404Подведение итогов не позднее Метизная продукцияЛенинский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Метизная продукция
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Москокс
Все закупки и тендеры АО Москокс
Адрес местонахождения
142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 65
Кол-во: 32
Кол-во: 200
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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Кол-во: 45
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Кол-во: 10
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Кол-во: 70
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Кол-во: 20
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Кол-во: 5
Кол-во: 200
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 60
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 50
Кол-во: 11
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 1500
Кол-во: 40
Кол-во: 3
Кол-во: 2
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