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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110263062
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание охранных услуг АО «ЭХО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.05.2021 11:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 10
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 10
Контактный телефон
+7 495 575-40-65
Факс
+7 495 612-38-76
Адрес электронной почты
info@rho-roscosmos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марахов Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание охранных услуг АО "ЭХО"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание охранных услуг АО "ЭХО"
Начальная цена
2 808 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 10
80.10.12.000
80.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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