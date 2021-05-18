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    Главная / Торги / Оказание охранных услуг АО «ЭХО»

    Оказание охранных услуг АО «ЭХО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263062Дата и время окончания срока приема заявок Оказание охранных услуг АО "ЭХО"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110263062

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание охранных услуг АО «ЭХО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.05.2021 11:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗП_МСП_охрана_на_сайт.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество ЭХО
    Все закупки и тендеры АО ЭХО

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 10

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 10

    Контактный телефон

    +7 495 575-40-65

    Факс

    +7 495 612-38-76

    Адрес электронной почты

    info@rho-roscosmos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марахов Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги частных охранных служб

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание охранных услуг АО "ЭХО"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 23:0028.05.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263062Подведение итогов не позднее Оказание охранных услуг АО "ЭХО"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание охранных услуг АО "ЭХО"

    Начальная цена

    2 808 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЭХО
    Все закупки и тендеры АО ЭХО

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, 10

    Классификатор ОКПД2

    80.10.12.000

    Услуги охраны

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 1.00000

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