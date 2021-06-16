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Номер извещения
ГП105406
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка модульной установки очистки воды "Сокол-М(О)-9" 8-9 м3/час по очистке и до 20м3/час по водоснабжению.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.05.2021 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Почтовый адрес
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
Контактный телефон
+7 34997 4-58-19
Факс
+7 34997 4-58-25
Адрес электронной почты
Natalya.Agarkova@tsng.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Агаркова Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Тюменская область
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Закупка модульной установки очистки воды "Сокол-М(О)-9" - 8-9 м3/час по очистке и до 20м3/час по водоснабжению. (Обучение специалистов и консервация входят в ШМР и ПНР)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2021 15:00 GMT +316.06.2021 15:0016.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105406Дата и время окончания срока приема заявок Закупка модульной установки очистки воды "Сокол-М(О)-9" - 8-9 м3/час по очистке и до 20м3/час по водоснабжению. (Обучение специалистов и консервация входят в ШМР и ПНР)Тюменская область
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2021 15:0016.06.2021 15:0016.06.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105406Дата и время вскрытия заявок Закупка модульной установки очистки воды "Сокол-М(О)-9" - 8-9 м3/час по очистке и до 20м3/час по водоснабжению. (Обучение специалистов и консервация входят в ШМР и ПНР)Тюменская область
Подведение итогов не позднее
30.11.2021 15:0030.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105406Подведение итогов не позднее Закупка модульной установки очистки воды "Сокол-М(О)-9" - 8-9 м3/час по очистке и до 20м3/час по водоснабжению. (Обучение специалистов и консервация входят в ШМР и ПНР)Тюменская область
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.11.202130.11.2021 15:0030.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105406Подведение итогов не позднее Закупка модульной установки очистки воды "Сокол-М(О)-9" - 8-9 м3/час по очистке и до 20м3/час по водоснабжению. (Обучение специалистов и консервация входят в ШМР и ПНР)Тюменская область
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка модульной установки очистки воды "Сокол-М(О)-9" - 8-9 м3/час по очистке и до 20м3/час по водоснабжению. (Обучение специалистов и консервация входят в ШМР и ПНР)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629851, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, д. 28
06
06
Документация лота
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