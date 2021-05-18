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    Главная / Торги / ПОСТАВКИ ЦЕПИ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ VERMEER

    ПОСТАВКИ ЦЕПИ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ VERMEER

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:5918.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263081Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для строительной техники ВладимирПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110263081

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПОСТАВКИ ЦЕПИ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ VERMEER

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.05.2021 11:56

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Форма_9_Описание_поставляемого_товара.xlsx

    Документация_AC0002003.docx

    Извещение_AC0002003.docx

    Проект_договора_поставки.docx

    Техническое_задание_АС0002003.docx

    Форма_3_Коммерческое_предложение.xlsx

    32110263081_Протокол_итоговый.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Юридический адрес

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    Почтовый адрес

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Контактный телефон

    +7 4922 44-72-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    konkurs@vladoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Амплеева Лариса Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Владимир

    Закупки и тендеры Владимирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для строительной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 23:5926.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263081Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для строительной техники Владимир

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для строительной техники

    Начальная цена

    762 006,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР

    Адрес местонахождения

    600017, ОБЛ ВЛАДИМИРСКАЯ, Г ВЛАДИМИР, УЛ КРАСНОЗНАМЁННАЯ, 3,

    ул. Краснознаменная, д. 3, г. Владимир, 600017

    Классификатор ОКПД2

    29.32.3

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31

    Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935226/name/60ac8abbb6dce5.74107081

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями"

    Кол-во: 105.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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