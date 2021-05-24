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Номер извещения
ГП105403
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка графитовой Футеровки печи (рассматривается вместо запроса по процедуре ГП140799)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.05.2021 11:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-82-65
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Aleksey.Gavrilov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Гаврилов Алексей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.060СБ (рассматривается вместо запроса по процедуре ГП140799 - Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.050СБ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 15:00 GMT +324.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105403Дата и время окончания срока приема заявок Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.060СБ (рассматривается вместо запроса по процедуре ГП140799 - Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.050СБ)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 15:0024.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105403Дата и время вскрытия заявок Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.060СБ (рассматривается вместо запроса по процедуре ГП140799 - Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.050СБ)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.060СБ (рассматривается вместо запроса по процедуре ГП140799 - Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.050СБ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Футеровка ковша по чертежу 9900.70.17.060СБ - 1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
автотранспортом по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., литер ИК, ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
26.82.14.132
26.82.4
Документация лота
Кол-во: 1
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