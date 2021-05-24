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    Главная / Торги / Закупка графитовой Футеровки печи (рассматривается вместо запроса по процедуре ГП140799)

    Закупка графитовой Футеровки печи (рассматривается вместо запроса по процедуре ГП140799)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105403Дата и время окончания срока приема заявок Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.060СБ (рассматривается вместо запроса по процедуре ГП140799 - Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.050СБ)КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105403

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    31/21

    Наименование закупки

    Закупка графитовой Футеровки печи (рассматривается вместо запроса по процедуре ГП140799)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    07.05.2021 11:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоги_Футеровка_печи.pdf

    ИЗВЕЩЕНИЕ_Футеровка_печи_1350_мм.pdf

    9900.70.17.060_Футеровка_печи_1350_мм.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-82-65

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Aleksey.Gavrilov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гаврилов Алексей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.060СБ (рассматривается вместо запроса по процедуре ГП140799 - Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.050СБ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 15:00 GMT +324.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105403Дата и время окончания срока приема заявок Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.060СБ (рассматривается вместо запроса по процедуре ГП140799 - Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.050СБ)Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 15:0024.05.2021 15:0024.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105403Дата и время вскрытия заявок Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.060СБ (рассматривается вместо запроса по процедуре ГП140799 - Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.050СБ)Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.202131.07.2021 23:0031.07.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105403Подведение итогов не позднее Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.060СБ (рассматривается вместо запроса по процедуре ГП140799 - Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.050СБ)Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.060СБ (рассматривается вместо запроса по процедуре ГП140799 - Футеровка печи по чертежу 9900.70.17.050СБ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Футеровка ковша по чертежу 9900.70.17.060СБ - 1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    автотранспортом по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорские заводы, дом б/н., литер ИК, ООО «ОМЗ-Спецсталь», склад №20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    График поставки товара по лотам: июнь 2021 Условия поставки товара по лотам, формирование цены и осуществление платежей: Все расходы по упаковке, доставке включены в стоимость товара. Оплата за фактически поставленный товар в течение 90 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    26.82.14.132

    Пластины, блоки и другие полуфабрикаты на основе графита или прочих форм углерода

    Классификатор ОКВЭД2

    26.82.4

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/971404/name/60dd8bb42ae8d8.41570094

    01.07.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "футеровка печи по чертежу 9900.70.17.060СБ"

    Кол-во: 1

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