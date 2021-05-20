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Номер извещения
32110263017
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, пл. 3Р, 250
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
07.05.2021 11:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Почтовый адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
Контактный телефон
+7 499 912-82-78
Факс
Адрес электронной почты
V.Chajkovskij@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Чайковский В. И.
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Закупки и тендеры
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Экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, пл. 3Р, 250
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 09:00 GMT +320.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263017Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, пл. 3Р, 250г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 09:0020.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110263017Дата и время вскрытия заявок Экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, пл. 3Р, 250г.Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2021 23:5931.05.2021 23:5931.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263017Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, пл. 3Р, 250г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, пл. 3Р, 250
Начальная цена
3 060 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЦЭНКИ"
Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
71.20.19.190
71.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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