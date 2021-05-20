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    Главная / Торги / Экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, пл. 3Р, 250

    Экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, пл. 3Р, 250

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263017Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, пл. 3Р, 250г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110263017

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, пл. 3Р, 250

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.05.2021 11:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._Протокол_рассмотрения_и_оценки_РПЗ_648.pdf

    Раздел_9_документации.docx

    Извещение_ОЗП_РПЗ_648.docx

    Раздел_8_документации.docx

    Документация_ОЗП_РПЗ_648.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-82-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    V.Chajkovskij@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Чайковский В. И.

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры

    Закупки и тендеры Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

    Ключевые слова:

    экспертиза промышленной безопасности

    Список лотов

    Лот 1

    Экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, пл. 3Р, 250

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 09:00 GMT +320.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263017Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, пл. 3Р, 250г.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 09:0020.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110263017Дата и время вскрытия заявок Экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, пл. 3Р, 250г.Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2021 23:5931.05.2021 23:5931.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263017Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, пл. 3Р, 250г.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 23:5931.05.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263017Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, пл. 3Р, 250г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности сосудов, работающих под давлением, пл. 3Р, 250

    Начальная цена

    3 060 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.190

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946909/name/60b8e17de64475.00634412

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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