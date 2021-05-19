www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105402
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка «Подшипников» для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.05.2021 11:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-61-49
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Irina.Nenasheva@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ненашева Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На поставку «Подшипников»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 13:00 GMT +319.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105402Дата и время окончания срока приема заявок на поставку «Подшипников» Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
19.07.2021 13:0019.07.2021 13:0019.07.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105402Подведение итогов не позднее на поставку «Подшипников» Нижнеилимский район
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На поставку «Подшипников»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указана в документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, улица Промышленная, 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
28.15.2
28.15
Документация лота
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 46
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 9
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 72
Кол-во: 2
Кол-во: 8
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.