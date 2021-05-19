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    Главная / Торги / поставка «Подшипников» для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»

    поставка «Подшипников» для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105402Дата и время окончания срока приема заявок на поставку «Подшипников» Нижнеилимский районПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105402

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка «Подшипников» для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    07.05.2021 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-61-49

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Irina.Nenasheva@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ненашева Ирина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На поставку «Подшипников»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2021 13:00 GMT +319.05.2021 13:0019.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105402Дата и время окончания срока приема заявок на поставку «Подшипников» Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2021 13:0019.07.2021 13:0019.07.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105402Подведение итогов не позднее на поставку «Подшипников» Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.202119.07.2021 13:0019.07.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105402Подведение итогов не позднее на поставку «Подшипников» Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На поставку «Подшипников»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    указана в документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665651, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, улица Промышленная, 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предпочтительные условия оплаты: 100% оплата стоимости товара – в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    28.15.2

    Подшипники прочие, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    28.15

    Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ_6.0_ГПБ.doc

    07.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник ШС-50 ГОСТ 3635-78"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "Подшипник ШСЛ-90 К1 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Подшипник 2ШСЛ-120 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Подшипник ШСЛ-130 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Подшипник 215"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Подшипник 309 ГОСТ 520-2002"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Подшипник 312 (50312). ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 46

    "Позиция 8"

    "Подшипник 316 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Подшипник 317 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Подшипник 318 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Подшипник 322 ГОСТ 8338-75."

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Подшипник 324 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Подшипник 326 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Подшипник 408 ГОСТ 520-2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Подшипник 412"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Подшипник 2311"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Подшипник 2314 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Подшипник 2322"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Подшипник 2324"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Подшипник 3538 ГОСТ 5721-75."

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Подшипник 3540 ГОСТ 5721-75"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Подшипник 3628 ГОСТ 5721-75"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Подшипник 7220"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Подшипник 7318"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Подшипник 7509"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Подшипник 7607"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Подшипник 7620 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Подшипник 8124"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Подшипник 8226 ГОСТ 520-2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Подшипник 32311 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Подшипник 32312 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Подшипник 32322 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Подшипник 32328 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Подшипник 30-32532Л1М"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Подшипник G ШСЛ-70"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "Подшипник 180305"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Подшипник 42308"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Подшипник 42322 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Подшипник 42326 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Подшипник 42330 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Подшипник 42616 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Подшипник 50209"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Подшипник 60202 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Подшипник 60205 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Подшипник 60206 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Подшипник 60207 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Подшипник 60305 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Подшипник 60306 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Подшипник 60307"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Подшипник 60308"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Подшипник 60310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Подшипник 60312"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Подшипник 60314 ГОСТ 7242-81."

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Подшипник 80105"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Подшипник 80203 ГОСТ 7242-81"

    Кол-во: 9

    "Позиция 56"

    "Подшипник 80205"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Подшипник 180206"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Подшипник 180605"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Подшипник 180607 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Подшипник 1027336"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Подшипник 2097136"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Подшипник 180202 ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Подшипник ШСЛ-70К"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Подшипник 1611"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Подшипник 70-180610 (62310)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Подшипник роликовый 635-26-1317-0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Подшипник ГОСТ 32226 Л (NU 226 EM1C3)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Подшипник 7728 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Подшипник конический 856-06-0330"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Подшипник упорный 75131-3001020 ГОСТ 520-2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Подшипник 2320Л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Подшипник 180208"

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "Подшипник 320"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Подшипник 314 ГОСТ 520-2002."

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Подшипник 318 ГОСТ 520-2002."

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Подшипник 180502 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Подшипник опорный 8211, 5256-3001020-СБ ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 8

    "Позиция 78"

    "Подшипник 7609 ГОСТ 27365-87"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Подшипник 7312 ГОСТ 520-2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Подшипник GШСЛ-70 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 50

    "Позиция 81"

    "Подшипник 3520 ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Кольцо внутреннее подшипника 42726 ТУ ВНИПП048-1-00"

    Кол-во: 30

    "Позиция 83"

    "Подшипник 7544М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Подшипник упорный 75570-3001020"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Подшипник 7622А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Подшипник 30-42726Е2М (36-42726Е2М) ВНИПП048-1-00СБ"

    Кол-во: 72

    "Позиция 87"

    "Подшипник выключения сцепления в сборе с муфтой гри-53-11-1601180"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Подшипник 4244914 гост 4657-82"

    Кол-во: 8

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