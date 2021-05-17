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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме на выполнение ремонтных работ в помещениях ЛСТО г. Ставрополь для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Запрос котировок в электронной форме на выполнение ремонтных работ в помещениях ЛСТО г. Ставрополь для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262961Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтных работ в помещениях ЛСТО г. Ставрополь для нужд ООО «А-Техникс»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110262961

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме на выполнение ремонтных работ в помещениях ЛСТО г. Ставрополь для нужд ООО «А-Техникс» для субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.05.2021 10:56

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_ЗК_СМП_ремонт_заявка_360_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Юридический адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Почтовый адрес

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Контактный телефон

    +7 499 404-35-47 доб. 1149

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    PGPronin@atechnics.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пронин Павел Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ремонтных работ в помещениях ЛСТО г. Ставрополь для нужд ООО «А-Техникс»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 13:0021.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262961Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтных работ в помещениях ЛСТО г. Ставрополь для нужд ООО «А-Техникс»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение ремонтных работ в помещениях ЛСТО г. Ставрополь для нужд ООО «А-Техникс»

    Начальная цена

    160 380,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    355008 г. Ставрополь, территория аэропорт, Ставропольский край, помещения №№ 44-45.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. предоплата 40% в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета и 60% постоплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара/оказания услуг/выполнения работ Условия: в соответствии с условиями договора. Сроки поставки товара/оказания услуг/выполнения работ: С момента заключения Договора в течение 20 рабочих дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ А-ТЕХНИКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    А-ТЕХНИКС
    Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС

    Адрес местонахождения

    141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4

    Классификатор ОКПД2

    43.39.1

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.39

    Производство прочих отделочных и завершающих работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение ремонтных работ в помещениях ЛСТО г. Ставрополь"

    Кол-во:

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