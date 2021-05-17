Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. предоплата 40% в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета и 60% постоплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара/оказания услуг/выполнения работ Условия: в соответствии с условиями договора. Сроки поставки товара/оказания услуг/выполнения работ: С момента заключения Договора в течение 20 рабочих дней