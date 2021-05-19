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    Главная / Торги / Поставка металлопроката

    Поставка металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110263019Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаг.Киров, ул.Производственная, 25Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110263019

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    289

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.05.2021 11:27

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    извещение.pdf

    Извещение.docx

    Приложение__1к_Котировочной_заявке.xls

    Приложение__2_к_Извещению__ТЗ_.xls

    Приложение__3_к_Извещению_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Приложение__1_к_Договору.xls

    Приложение___1_к_Извещению__котировочная_заявка_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 912 365-03-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Киров, ул.Производственная, 25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 16:0026.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110263019Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаг.Киров, ул.Производственная, 25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката

    Начальная цена

    3 033 150,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    24.10.1

    Продукты из железа и стали основные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Квадрат 22 ст.45"

    Кол-во: 0.10000

    "Позиция 2"

    "Круг 10 ст.3пс"

    Кол-во: 0.27000

    "Позиция 3"

    "Круг 100 ст.45"

    Кол-во: 0.50000

    "Позиция 4"

    "Круг 110 ст.45"

    Кол-во: 0.40000

    "Позиция 5"

    "Круг 12 ст.3сп"

    Кол-во: 0.20000

    "Позиция 6"

    "Круг 230 ст.45"

    Кол-во: 0.20000

    "Позиция 7"

    "Круг 25 ст.3сп"

    Кол-во: 0.05000

    "Позиция 8"

    "Круг 40 ст.3сп"

    Кол-во: 0.20000

    "Позиция 9"

    "Круг 55 ст.12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0.15000

    "Позиция 10"

    "Круг 65 ст.12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0.30000

    "Позиция 11"

    "Круг 70 ст.12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0.20000

    "Позиция 12"

    "Лист оцинкованный 0,55*1250*2500"

    Кол-во: 44.00000

    "Позиция 13"

    "Лист ромб 5*1500*6000 ст.3"

    Кол-во: 5.30000

    "Позиция 14"

    "Профнастил оцинкованный С-10 0,5 6м"

    Кол-во: 20.00000

    "Позиция 15"

    "Сталь арматурная 10-А-III"

    Кол-во: 0.10000

    "Позиция 16"

    "Сталь арматурная 16-А-III"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 17"

    "Сталь г/к 1,0*1250*2500 ст.3"

    Кол-во: 0.53000

    "Позиция 18"

    "Сталь г/к 1,5*1250*2500 ст.3"

    Кол-во: 0.50000

    "Позиция 19"

    "Сталь г/к 10*1500*6000 ст.3пс"

    Кол-во: 2.10000

    "Позиция 20"

    "Сталь г/к 16*1500*6000 ст.3"

    Кол-во: 3.30000

    "Позиция 21"

    "Сталь г/к 2,0*1250*2500 ст.3"

    Кол-во: 0.29800

    "Позиция 22"

    "Сталь г/к 20*1500*6000 ст.3"

    Кол-во: 2.90000

    "Позиция 23"

    "Сталь г/к 4,0*1250*2500 ст.3"

    Кол-во: 0.10000

    "Позиция 24"

    "Сталь г/к 6,0*1500*6000 ст.3"

    Кол-во: 0.21000

    "Позиция 25"

    "Сталь круг Д-40мм 12х18Н10Т"

    Кол-во: 0.06000

    "Позиция 26"

    "Уголок 25х25х4 мм ст.3сп/пс5"

    Кол-во: 0.77000

    "Позиция 27"

    "Уголок 35х35х4 мм ст.3сп/пс5"

    Кол-во: 1.35000

    "Позиция 28"

    "Уголок 40х40х4 ст3пс5"

    Кол-во: 0.08000

    "Позиция 29"

    "Уголок 45х45х4 мм ст.3сп/пс5"

    Кол-во: 0.47000

    "Позиция 30"

    "Уголок 50х50х5 мм ст.3сп/пс5"

    Кол-во: 1.06500

    "Позиция 31"

    "Уголок 63х63х5 мм ст. 3/пс5"

    Кол-во: 0.65000

    "Позиция 32"

    "Уголок 75х75х6 мм ст.3/пс5"

    Кол-во: 0.80000

    "Позиция 33"

    "Швеллер №10 ст.3сп"

    Кол-во: 0.50000

    "Позиция 34"

    "Швеллер №12 ст.3сп"

    Кол-во: 1.15000

    "Позиция 35"

    "Швеллер №14 ст.3пс"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 36"

    "Швеллер №16 ст.3пс"

    Кол-во: 1.75000

    "Позиция 37"

    "Швеллер №20 ст.3пс"

    Кол-во: 0.45000

    "Позиция 38"

    "Швеллер №8 ст.3пс"

    Кол-во: 0.50000

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