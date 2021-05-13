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    Главная / Торги / Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на паллеты и утянутые стретч – пленкой

    Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на паллеты и утянутые стретч – пленкой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 10:3013.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105393Дата и время окончания срока приема заявок Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на поддоны и утянутые стретч – пленкой. Количество 200 000кг. Цена руб. с НДС, с доставкой/кг. Период поставки: 01.06.2021г- 25.06.2021г, партиями по 20 000кг.Кулебакский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП105393

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на паллеты и утянутые стретч – пленкой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    07.05.2021 10:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    спецификация_сахар.pdf

    Методика_теста_на_хлопьеобразование.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АКВАНИКА
    Все закупки и тендеры АКВАНИКА

    Юридический адрес

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Почтовый адрес

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Контактный телефон

    +7 926 210-11-46

    Факс

    +7 495 788-52-24

    Адрес электронной почты

    Shuyagin@aquanika.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шуягин Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Кулебакский район

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на поддоны и утянутые стретч – пленкой. Количество 200 000кг. Цена руб. с НДС, с доставкой/кг. Период поставки: 01.06.2021г- 25.06.2021г, партиями по 20 000кг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 10:30 GMT +313.05.2021 10:3013.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105393Дата и время окончания срока приема заявок Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на поддоны и утянутые стретч – пленкой. Количество 200 000кг. Цена руб. с НДС, с доставкой/кг. Период поставки: 01.06.2021г- 25.06.2021г, партиями по 20 000кг.Кулебакский район

    Дата и время вскрытия заявок

    13.05.2021 10:3013.05.2021 10:3013.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105393Дата и время вскрытия заявок Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на поддоны и утянутые стретч – пленкой. Количество 200 000кг. Цена руб. с НДС, с доставкой/кг. Период поставки: 01.06.2021г- 25.06.2021г, партиями по 20 000кг.Кулебакский район

    Подведение итогов не позднее

    14.05.2021 12:0014.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105393Подведение итогов не позднее Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на поддоны и утянутые стретч – пленкой. Количество 200 000кг. Цена руб. с НДС, с доставкой/кг. Период поставки: 01.06.2021г- 25.06.2021г, партиями по 20 000кг.Кулебакский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.05.202114.05.2021 12:0014.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП105393Подведение итогов не позднее Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на поддоны и утянутые стретч – пленкой. Количество 200 000кг. Цена руб. с НДС, с доставкой/кг. Период поставки: 01.06.2021г- 25.06.2021г, партиями по 20 000кг.Кулебакский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на поддоны и утянутые стретч – пленкой. Количество 200 000кг. Цена руб. с НДС, с доставкой/кг. Период поставки: 01.06.2021г- 25.06.2021г, партиями по 20 000кг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на поддоны и утянутые стретч – пленкой. Количество 200 000кг. Цена руб. с НДС, с доставкой/кг. Период поставки: 01.06.2021г- 25.06.2021г, партиями по 20 000кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАНИКА" 607007, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Кулебаки, село Саваслейка, Родниковая, 1/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    не менее 45 календарных дней после принятия товара на складе Покупателя. Доставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Приемка Товара согласно Спецификации.Доставка 36-38 недели.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКВАНИКА
    Все закупки и тендеры АКВАНИКА

    Адрес местонахождения

    607007, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебакский район, село Саваслейка, Родниковая, 1/2

    Классификатор ОКПД2

    10.81

    Сахар

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2""

    Кол-во: 200000

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