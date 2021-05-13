Лот 1

Сахар белый кристаллический по ГОСТ 33222-2015 кат. "ТС2" расфасованный в полипропиленовые мешки по 50 кг, уложенные на поддоны и утянутые стретч – пленкой. Количество 200 000кг. Цена руб. с НДС, с доставкой/кг. Период поставки: 01.06.2021г- 25.06.2021г, партиями по 20 000кг.