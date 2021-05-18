Запрос котировок в электронной форме, участниками которого являются субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку комплектующих для паяльных станций

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110262922 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме, участниками которого являются субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку комплектующих для паяльных станций Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

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