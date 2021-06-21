www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП105389
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка нержавеющих листов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
07.05.2021 10:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-85-82
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@kbkha.ru
Ф.И.О. контактного лица
Токарева Оксана Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка нержавеющих листов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2021 09:00 GMT +321.06.2021 09:0021.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП105389Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нержавеющих листовг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2021 09:0021.06.2021 09:0021.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП105389Дата и время вскрытия заявок Поставка нержавеющих листовг. Воронеж, ул. Ворошилова, д.20
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нержавеющих листов
Начальная цена
323 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
24.10.32.000
Документация лота
Кол-во: 856
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.