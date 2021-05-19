Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка шкафов управления насосами артезианских скважин

    Поставка шкафов управления насосами артезианских скважин

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110262859Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафов управления насосами артезианских скважинг.Киров, ул.Производственная, 25Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110262859

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    290

    Наименование закупки

    Поставка шкафов управления насосами артезианских скважин

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    07.05.2021 10:06

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    извещение.pdf

    Извещение.docx

    Приложение__3_к_Извещению_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Приложение_1.1_к_тех.предлож.docx

    Приложение__1к_Котировочной_заявке.xls

    Приложение__1_к_Договору.xls

    Приложение___1_к_Извещению__котировочная_заявка_.doc

    Приложение__2_к_Извещению.docx

    протокол_итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    Почтовый адрес

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Контактный телефон

    +7 912 365-03-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@vdkanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Киров, ул.Производственная, 25

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шкафов управления насосами артезианских скважин

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 16:0024.05.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262859Подведение итогов не позднее Поставка шкафов управления насосами артезианских скважинг.Киров, ул.Производственная, 25

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафов управления насосами артезианских скважин

    Начальная цена

    610 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    610014, - КИРОВСКАЯ, - Киров, - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 25,

    г. Киров, ул. Производственная, 25

    Классификатор ОКПД2

    28.13.31.110

    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.11

    Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934861/name/60aba52ead49d5.20886212

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей"

    Кол-во: 21.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АКС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211049652
    Запчасти к механическому оборудованию (торцевые уплотнения, зап.части к насосам) для нужд ООО "АКС" на 2022 год
    Запчасти к механическому оборудованию (торцевые уплотнения, зап.части к насосам) для нужд ООО...
    588755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    8 935 004
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211064743
    МИ №225/МИ - Торцевые уплотнения к промышленным насосам для нужд Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" (G22P100869)
    МИ №225/МИ - Торцевые уплотнения к промышленным насосам для нужд Публичное акционерное...
    591205
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    406 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Ямал СПГ
    Попозиционная № ГП046913
    Закупка ЗИП к насосу KSB для нужд ОАО Ямал СПГ
    Закупка ЗИП к насосу KSB для нужд ОАО Ямал СПГ
    404055
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.01.2021 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить