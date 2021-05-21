Выполнение работ по капитальному ремонту помещения под архив административного здания филиала в г. Коврове по адресу: г. Гороховец, ул. Московская, д.115

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110262913 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по капитальному ремонту помещения под архив административного здания филиала в г. Коврове по адресу: г. Гороховец, ул. Московская, д.115 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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