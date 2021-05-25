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Номер извещения
32110262849
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запроса котировок в электронной форме на закупку расходных материалов для вычислительной техники для нужд ООО "А-Техникс" для субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
07.05.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Почтовый адрес
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Контактный телефон
+7 749 94-04354 доб. 71149
Факс
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Адрес электронной почты
PGPronin@atechnics.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пронин П. Г.
Место рассмотрения предложений
141411, ГОРОД МОСКВА,ШОССЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ, дом ДОМ 28Б, корпус СТРОЕНИЕ 1, офис (квартира) ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка расходных материалов для вычислительной техники для нужд ООО "А-Техникс".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.06.202101.06.2021 13:0001.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110262849Подведение итогов не позднее Закупка расходных материалов для вычислительной техники для нужд ООО "А-Техникс".141411, ГОРОД МОСКВА,ШОССЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ, дом ДОМ 28Б, корпус СТРОЕНИЕ 1, офис (квартира) ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка расходных материалов для вычислительной техники для нужд ООО "А-Техникс".
Начальная цена
1 415 345,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Химки, Международное ш., д.5В, стр.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
А-ТЕХНИКС
Все закупки и тендеры А-ТЕХНИКС
Адрес местонахождения
141411, Российская Федерация, Москва, МЕЖДУНАРОДНОЕ ШОССЕ, ДОМ 28Б, СТРОЕНИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ 21 ЭТАЖ 4
27.32.11.000
27.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 10
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